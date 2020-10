Worms -Polizei und Stadt kontrollieren gemeinsam in Fußgängerzone

Worms (ots) – Gestern haben Mitarbeiter von Polizei und Kontroll- und

Vollzugsdienst der Stadt Worms die Fußgängerzone im Rahmen einer gemeinsamen

Fahrradstreife in den Fokus genommen. Schwerpunkt dieser Kontrolle ist der

unerlaubte Fahrzeugverkehr, der immer wieder zu behindernden und gefährlichen

Situationen mit Fußgängern führt. In den knapp zweieinhalb Stunden, in denen die

Streife ab ca. 12:30 Uhr im Innenstadtbereich präsent ist, werden 21

Zweiradfahrer in der Fußgängerzone verwarnt und verkehrserzieherische Gespräche

geführt. Darüber hinaus werden 23 Parkverstöße geahndet. Das gemeinsame

Auftreten von Polizei und Ordnungsbehörde wird im Bürgerkontakt allgemein sehr

positiv wahrgenommen.