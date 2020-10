Erneuter Einbruch in Kleingartenanlage

Kaiserslautern (ots) – Erneut haben Diebe die Kleingartenanlage in der

Entersweilerstraße heimgesucht (wir berichteten: https://s.rlp.de/y6Y9b).

Zwischen Dienstagmittag und Mittwochvormittag sollen die Diebe erneut in

mindestens zwei Parzellen zugeschlagen haben.

Bei der einen Parzelle haben sich die Täter Zugang über ein Nachbargrundstück

verschafft, in dem sie den Maschendrahtzaun durchtrennten. Dort haben sie aus

dem Stromverteilerkasten einen Spannungswandler im Wert von 250 Euro entwendet.

In die andere Parzelle kamen die Unbekannten, indem sie die verschlossene

Gartentür eingetreten haben. Über ein gekipptes Fenster sind sie dann in die

Gartenlaube eingedrungen und haben den Spannungswandler der Solaranlage

entwendet. Beide Spannungswandler wurden gezielt abmontiert. Andere Gegenstände

wurden aus den Parzellen nicht mitgenommen.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Parkplatz vergessen

Kaiserslautern (ots) – Den Standort ihres Wagens hat eine Autofahrerin

vergessen. Sie weiß nicht mehr wo sie ihr Fahrzeug in der Innenstadt parkte,

weshalb sich ein Angehöriger am Mittwochabend an die Polizei wandte. Er hatte am

Nachmittag vergebens nach dem Auto seiner Mutter gesucht. Sämtliche

Überprüfungen und Abklärungen durch die Polizei verliefen erfolglos, der

Standort des Fahrzeugs konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden. Bei dem

Auto handelt es sich um einen schwarzen Pkw mit grünem Dach. Zeugen, die

Hinweise auf das Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Wer hat das Auto zerkratzt?

Kaiserslautern (ots) – In der Kanalstraße ist ein Auto von unbekannten Tätern

zerkratzt worden. Die Fahrzeughalterin meldete den Schaden am Dienstagabend über

die Onlinewache der Polizei. Die Kratzer im Lack ziehen sich auf der Fahrerseite

über die gesamte Tür.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Auch die genaue Tatzeit ist unklar, da

der Wagen mehrere Tage nicht benutzt wurde. D

er Schaden muss zwischen Freitag, 25. September, 14 Uhr und Dienstag, 29.

September, 07 Uhr entstanden sein. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion unter

der Nummer 0631 369-2150 jederzeit entgegen. |elz

Betrüger versuchen es mit Kombi-Trick

Kaiserslautern (ots) – Mit einer Kombination aus Enkeltrick und falschem

Polizeibeamten haben am Mittwoch Betrüger versucht, eine 85-Jährige

hereinzulegen.

Zunächst rief ein Mann die Seniorin an und wollte ihr weismachen, dass er ihr

Neffe sei. Er brauche wegen eines Unfalls dringend Geld. Die Frau schöpfte

Verdacht und stellte ihrerseits dem Anrufer Fragen, die er nicht beantworten

konnte. Der Unbekannte legte abrupt auf.

Kurz darauf klingelte das Telefon erneut und ein anderer Mann war dran. Er

erklärte, dass er vom Landeskriminalamt sei und fragte, ob die Seniorin eben

einen dubiosen Anruf angenommen habe. Die 85-Jährige ließ sich nicht leimen. Sie

durchschaute die Masche und der Betrüger legte auf.

Beim sogenannten Enkeltrick und falschen Polizisten haben es Betrüger darauf

abgesehen, an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Vermeintliche Angehörige täuschen

eine Notsituation oder finanzielle Engpässe vor, sie fragen nach Geld. Falsche

Kriminalbeamte gaukeln meist Einbrüche oder die Festnahme einer Diebesbande vor.

Die angeblichen Polizisten täuschen vor, das Geld und andere Wertsachen der

potentiellen Opfer in Sicherheit bringen zu wollen.

Die Kriminellen verfolgen ein Ziel: Sie wollen an Ihr Geld! Deshalb: Lassen Sie

sich nicht auf solche Anrufe ein, legen Sie sofort auf! Geben Sie keine

persönlichen Daten preis und übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an

fremde Personen. Bleiben Sie wachsam, im Zweifel wählen Sie den Notruf der

Polizei. |erf

Großbrand: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Kaiserslautern (ots) – Nach dem Brand zweier Gebäudekomplexe am Wochenende (wir

berichteten: https://s.rlp.de/V3FV0) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts

der Brandstiftung. Das Polizeipräsidium Westpfalz hat am Montag eine

Ermittlungsgruppe bei der Kriminaldirektion Kaiserslautern eingerichtet.

„Wir können eine vorsätzliche Brandlegung nicht ausschließen“, so Bernhard

Christian Erfort. Konkretere Angaben dazu macht der Polizeisprecher beim

derzeitigen Stand der Ermittlungen nicht. Die Brandursache steht aktuell nicht

fest. „Wir warten noch auf das abschließende Gutachten“, so Erfort. Gutachter

und Sachverständige der Polizei haben Anfang der Woche den Brandort untersucht.

Ob zurückliegende Brände im Stadtgebiet, unter anderem brannten vereinzelt

Mülleimer im Stadtgebiet (wir berichteten), etwas mit dem Feuer in der

Königstraße zu tun haben, wird aktuell überprüft.

Die Polizei bittet um Hinweise. Wem ist in der Nacht zum Samstag in der

Königstraße Verdächtiges aufgefallen? Wer hat Personen oder Fahrzeuge bemerkt?

Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2620

entgegen. |erf

Verdächtiger Besuch

Kaiserslautern (ots) – Eine 83-Jährige erhielt am Mittwoch Besuch von zwei

verdächtigen Männern. Zunächst klingelte ein Mann an der Wohnungstür der

Seniorin und erklärte, dass er die Feuchtigkeit im Bad und in der Küche messen

wolle. Die Frau ging davon aus, dass der Mann von der Hausverwaltung geschickt

wurde. Vorsichtshalber behielt sie den Unbekannten im Blick, bis es plötzlich

erneut an der Tür klingelte. Die 83-Jährige öffnete und sah, wie ein anderer

Mann davonrannte. Nun hatte es auch der Unbekannte eilig und verließ die

Wohnung. Der Seniorin kam die Sache verdächtig vor, zumal die Hausverwaltung

niemanden unangekündigt vorbeischicke. Die 83-Jährige informierte die Polizei.

Aus der Wohnung der Frau fehlte nichts. Was die Männer im Schilde führten ist

nicht geklärt.

Die Polizei warnt: Lassen Sie keine Fremden in ihre Wohnung! Betrüger sind

erfinderisch, sie schlüpfen in die unterschiedlichsten Rollen. Mal gaukeln sie

vor Handwerker zu sein oder einen Nachbarn besuchen zu wollen, sie geben sich

aber auch beispielsweise als Kriminalbeamte oder Telekom-Mitarbeiter aus. In

jedem Fall gilt: Lassen Sie niemanden rein! Halten Sie Ihre Tür geschlossen!

Vergewissern Sie sich durch einen Anruf bei dem Unternehmen oder der Behörde,

von der der Unbekannte vorgibt zu sein, ob der Besucher tatsächlich derjenige

ist, für den er sich ausgibt. Suchen Sie sich die Rufnummer des Unternehmens

oder der Behörde selbst aus dem Telefonbuch heraus. In der Regel werden diese

ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht unangemeldet zu Ihnen nach Hause

schicken. Bleiben Sie wachsam, im Zweifel wählen Sie den Notruf der Polizei.

|erf

Aufmerksame Verkäuferin

Kaiserslautern (ots) – Eine sehr aufmerksame Verkäuferin konnte in zwei Tagen,

zwei Ladendiebstähle in einem Modegeschäft in der Fackelstraße anzeigen.

Bereits am Dienstag wurde ein 13-Jähriger von der 29-Jährigen beim Versuch eine

Jacke zu stehlen (wir berichteten: https://s.rlp.de/fyEMy ) erwischt. Am

Mittwochnachmittag beobachtete die Verkäuferin dann zwei Jungen beim Diebstahl.

Die Beiden hatten ebenfalls versucht Jacken im Wert von über 250 Euro zu klauen.

Die 13- und 15-Jährigen entfernten die Preisschilder an den Jacken und

verstauten diese in ihren Rucksäcken. Danach wollten sie den Laden verlassen.

Die Verkäuferin sprach sie an. Während der 13-Jährige stehen blieb, flüchtete

der 15-Jährige.

Der 13-Jährige gab die Jacke zurück und konnte von der Verkäuferin der Polizei

übergeben werden. Zu seinem Kumpel machte er nur vage Angaben. Er wurde mit zur

Dienststelle genommen. Dort holte ihn seine Mutter ab.

Der 15-Jährige konnte im Innenstadtbereich nicht mehr aufgefunden werden. Auf

beide Jungen kommen entsprechende Anzeigen und Hausverbote in den betroffenen

Läden zu. Das Haus des Jugendrechts übernimmt die weiteren Ermittlungen. |elz

Alkoholisierten Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat in der Nacht zum Donnerstag in der

Weisgerberstraße einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen.

Während einer allgemeinen Verkehrskontrolle fiel den Beamten auf, dass der

31-Jährige nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der

Fahrer war betrunken. 1,15 Promille Atemalkoholkonzentration lautete das

Testergebnis. Um die genaue Blutalkoholkonzentration festzustellen, wurde dem

Mann auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen.

Der 31-Jährige blickt nun einem Strafverfahren entgegen. Seine Fahrerlaubnis

dürfte er erstmal los sein. |elz