Diebstahl aus Auto

Schotten/Rainrod – Am 24. September, zwischen 15 Uhr und 16 Uhr, brachen Unbekannte in der Straße „Am Grohrain“ auf dem Friedhofsparkplatz einen schwarzen Ford Fiesta auf. Die Täter zerstörten eine Scheibe und stahlen einen schwarzen Stoffbeutel aus dem Auto. Es entstand 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch

Einbruch in Gaststätte

Bad Hersfeld – In der Nacht zu Mittwoch (30.09.) hatten es Unbekannte auf eine Gaststätte in der Straße „Kirchplatz“ abgesehen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Gebäude, durchsuchten dies und stahlen zwei Flaschen Spirituosen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 130 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wie bereits gemeldet, brannte in Alsfeld, Untere Fuldaer Gasse, ein Wohnhauskomplex. Menschen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren konnte der Brandherd in der Außenfassade des leer stehenden Wohnhauses schnell lokalisiert und gelöscht werden. Ein Übergreifen auf das angebaute, bewohnte Wohnhaus wurde damit verhindert. Nach vorläufiger Schätzung entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Die Brandursache könnte im Zusammenhang mit derzeit stattfindenden Renovierungsarbeiten in dem leer stehenden Gebäude stehen. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

Pkw unbefugt benutzt und beschädigt

Die Polizei Hilders ermittelt aktuell wegen Verdachts der unbefugten Benutzung eines Kraftfahrzeugs. Demnach soll in der Zeit von Samstagabend (26.09.20) bis Sonntagmorgen (27.09.20) ein in der Fuldaer Straße in Gersfeld abgestellter silberfarbener Pkw Renault Megane Kombi unbefugt benutzt worden sein. Der/Die bisher unbekannten Täter verursachten eine Beschädigung an dem Pkw, die auf einen Unfall schließen lässt und stellten den Pkw nach vermutlich nur kurzer Fahrt in und um Gersfeld wieder in der Fuldaer Straße ab.

Wem ist von Samstag auf Sonntag ein silberfarbener Pkw Renault Megane Kombi aufgefallen? Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Hilders unter Tel. 06681-96120.