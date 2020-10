Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Wer flüchtete nach Unfall an geparktem Auto? – Seligenstadt

(as) Am Mittwoch, gegen 21.30 Uhr, stellte ein 69-Jähriger seinen grauen 5er BMW in der Einhardstraße 72 auf dem Parkplatz der dortigen Schule ab. Als er wenige Minuten später an sein Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Fahrzeug vermutlich während eines Ausparkmanövers von einem Fahrzeug touchiert und beschädigt worden war. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen war das unfallflüchtige Fahrzeug ein weißer Mercedes GLC. Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0.