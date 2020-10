Schussabgabe durch bislang unbekannte Personen

Wiesbaden (ots) – Wiesbaden, Hermann-Brill-Straße 20, Mittwoch, 30.09.2020,

21.25 Uhr

(AK) Aus dem Speicher eines Mehrfamilienhauses in der Hermann-Brill-Straße sind

am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr mehrere Schüsse abgegeben worden. Durch starke

Polizeikräfte wurde das Haus umstellt und Treppenhaus sowie Speicher durchsucht.

Dabei konnten Patronenhülsen einer Schreckschusswaffe aufgefunden und

sichergestellt werden. Hinweise auf Tatverdächtige konnten nicht konkretisiert

werden, die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit dem 3.

Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611-3452340 in Verbindung zu setzen.

Fahrzeugbrand in Kastel, Mainz-Kastel, Castellumstraße, Donnerstag, 01.10.2020, 01.30 Uhr

(ds)In der Nacht zum Donnerstag kam auf einem Parkplatz in der Castellumstraße

in Mainz-Kastel zu einem Fahrzeugbrand. Ein Zeuge meldete der Feuerwehr gegen

01.30 Uhr das brennende Fahrzeug. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das

Fahrzeug bereits im Vollbrand. Die Feuerwehr konnte das Fahrzeug löschen und ein

Übergreifen des Feuers auf daneben abgestellte Fahrzeuge verhindern. Der Pkw

Seat wurde bei dem Brand völlig zerstört. Es entstand Sachschaden in Höhe von

ca. 15.000 Euro. Die Brandursachenermittler der Wiesbadener Kriminalpolizei

haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Hinweisgeber, sich unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Brand in Klinikum in Wiesbaden-Dotzheim, Wiesbaden-Dotzheim, Dr. Horst Schmidt Kliniken, Mittwoch, 30.09.2030, 21.45 Uhr

(ds)Am Mittwochabend kam es zu einem Brand in den Dr. Horst Schmidt Kliniken in

Wiesbaden-Dotzheim. Die Brandmeldeanlage des Klinikums löste um kurz vor 22.00

Uhr aus und alarmierte die Wiesbadener Feuerwehr. Das Stationspersonal stellte

eine Rauchentwicklung im Bereich der Patientenzimmer im vierten Obergeschoss

fest. Der 60-jährige Patient aus dem betroffenen Einzelzimmer wurde unmittelbar

aus dem Zimmer gerettet. Danach wurden weitere Patienten der Station von

Stationspersonal und Rettungskräften in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr

konnte den Brand in dem Zimmer schließlich schnell löschen. Die Station konnte

anschließend wieder den Betrieb aufnehmen. In dem Zimmer brannte das Krankenbett

und die Sauerstoffleitung mit der Beatmungsmaske. Die Brandursache ist bisher

ungeklärt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu

aufgenommen.

Elektroroller gestohlen, Wiesbaden, Marcobrunnerstraße, Dienstag, 29.09.2020, 18.00 Uhr bis Mittwoch, 30.09.2020, 09.00 Uhr

(ds)In der Nacht zum Mittwoch wurde in der Marcobrunnerstraße in Wiesbaden ein

Elektroroller entwendet. Der Elektroroller, ein schwarzer Roller von IO Hawk im

Wert von über 2.500 Euro, war im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses abgestellt

und mit einem Fahrradschloss an einer Metallstange angeschlossen. Zeugen und

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier unter der Rufnummer

(0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

Rollerfahrerin bei Unfall leicht verletzt, Wiesbaden-Erbenheim, Berliner Straße, Mittwoch, 30.09.2020, 18.55 Uhr

(ds)Bei einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochabend wurde die Fahrerin eines

Motorrollers leicht verletzt. Die 29-jährige Frau befuhr mit ihrem Piaggio

Roller die Berliner Straße in Erbenheim in Richtung Stadtmitte Wiesbaden. Vor

ihr fuhr ein Pkw, der beabsichtigte, nach rechts in die Tempelhofer Straße

abzubiegen. Als dieser Pkw blinkte und zum Abbiegen ansetzte, fuhr die

Rollerfahrerin links an dem Pkw vorbei. Dabei wurde sie von einer 54-jährigen

Fahrerin eines Mitsubishi übersehen, die von der Tempelhofer Straße nach rechts

in die Berliner Straße einbiegen wollte und in dem Moment losfuhr, als die

Rollerfahrerin an dem vor ihr fahrenden Pkw vorbeifuhr. Es kam zum Zusammenstoß,

wobei die 29-Jährige gegen den Mitsubishi fuhr, zu Fall kam und leicht unter den

Pkw rutschte. Die Rollerfahrerin wurde leicht verletzt und zur Untersuchung in

ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000

Euro.

Rheingau-Taunus-Kreis

Grundstücksmauer mit Farbe beschmiert, Oestrich-Winkel, Rheinweg, festgestellt am 30.09.2020

(ho)Im Verlauf der vergangenen Tage haben Unbekannte im Rheinweg in

Oestrich-Winkel eine Grundstücksmauer großflächig mit Sprühfarbe beschmiert. Die

Täter sprühten zwei Worte auf die Wand von denen eines eine Länge von rund 3,40

Meter hat. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Die

Rüdesheimer Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt

eingeleitet und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

Achtung! Abzocke durch falsche Gewinnversprechen, Eltville, 28.09.2020

(ho)Gestern wurde die Polizei über ein falsches Gewinnversprechen informiert,

bei dem sich am Montag ein Unbekannter bei einem Senioren in Eltville meldete.

Dem Mann wurde telefonisch ein hoher Gewinn in Aussicht gestellt, für den er

jedoch zuvor einen Betrag in Höhe von 900 Euro an einen Boten übergeben solle.

Der Mann schöpfte jedoch Verdacht und legte auf. Nach Mitteilung des 79-jährigen

Geschädigten habe der Anrufer gebrochenes Deutsch gesprochen und sei etwa 30 bis

40 Jahre alt. Immer wieder versuchen Betrüger, mit dieser Masche an Geld zu

gelangen. Nicht nur ältere Mitbürger werden als potenzielles Opfer ausgesucht.

Es kann jeden erwischen; leider ist die Versuchung auf einen großen Gewinn sehr

groß. Schnell hat man sich auf die Spielchen der gewissenlosen Abzocker

eingelassen. Bearbeitungsgebühr überweisen, Bargeld an der Haustür übergeben,

Gutscheincodes telefonisch übermitteln; alles Maschen, um Sie um Ihr Erspartes

zu bringen. Lassen Sie sich darauf niemals ein. Für einen Gewinn muss man nichts

bezahlen! Weitere Tipps zum Thema Trickbetrug finden Sie unter

www.polizei-beratung.de.

Unfallverursacher flüchtet, Eltville, Wilhelm-Kreis-Straße, 29.09.2020 bis 30.09.2020

(ho)Im Verlauf der vergangenen beiden Tage wurde in der Wilhelm-Kreis-Straße in

Eltville ein geparkter Skoda Fabia bei einem Unfall beschädigt. Der

Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden

in Höhe von rund 800 Euro zu kümmern. Als die Besitzerin des Wagens am Mittwoch,

gegen 11.45 Uhr, zu ihrem Wagen zurückkam, stellte sie vorne links an dem Pkw

den frischen Unfallschaden fest. Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit

nicht vor. Daher werden mögliche Zeugen gebeten, sich bei der Polizei in

Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 zu melden.