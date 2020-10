Worms: Weltkriegsbombe im Industriegebiet Nord – Entschärfung morgen – Vollsperrung der B9 – Verkehrsumleitung

WORMS – Am gestrigen Mittwoch, 30.09.2020, ist auf dem Gelände der Wormser Firma Tekin Bau im Industriegebiet Nord eine 5-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg aufgetaucht. Offenbar wurde sie zusammen mit Erdaushub oder Bauschutt auf dem Firmengelände abgeladen. Bei Arbeiten auf dem Betriebsgelände wurde sie plötzlich entdeckt. Auf dem Firmengelände von Tekin Bau werden täglich große Mengen Material umgeschlagen.

Feuerwehr, Polizei und Ordnungsamt waren gestern vor Ort und haben den Kampfmittelräumdienst verständigt. Die Fundstelle der Bombe wurde abgesichert. Woher das Weltkriegsrelikt stammt, ist noch unklar. Laut Kampfmittelräumdienst handelt es sich um eine Bombe amerikanischer Bauart, die nur zum Teil detonierte und noch etwa zur Hälfte mit Sprengstoff gefüllt ist. Gefährlich ist die deshalb noch, da sich der Zünder noch in der Bombe befindet und entfernt werden muss, um sie unschädlich zu machen.

In einer am heutigen Donnerstag im Rathaus unter Leitung von Oberbürgermeister Adolf Kessel einberufenen Besprechung mit Polizei, Ordnungsbehörde, Feuerwehr und anderen maßgeblichen Dienststellen und Behörden wurden die weiteren Schritte festgelegt. Im Evakuierungsbereich von rund 280 Metern liegen 11 Unternehmen. Wohnbebauung ist nicht vorhanden. „Insofern wird sich die Räumung des betroffenen Bereichs weniger kompliziert und aufwändig gestalten als etwa in dicht besiedelten Bereichen unserer Stadt“, atmet OB Kessel zumindest in dieser Hinsicht etwas auf. Die an den Evakuierungsradius angrenzende Bahnlinie ist nicht betroffen, sodass der Zugverkehr ungehindert passieren kann. Zur Bahnlinie hin werden vorsorglich jedoch mit Sand gefüllte Container aufgestellt, um auf Nummer sicher zu gehen.

Die Entschärfung der Weltkriegsbombe durch den Kampfmittelräumdienst ist für morgen, Freitag, 2. Oktober, gegen 14 Uhr vorgesehen.

Wegen der Bombenentschärfung wird die B 9 in Höhe des Industriegebiets Worms-Nord ab 13.30 Uhr zwischen Dammweg und der Straße „In der Hollerhecke“ in nördlicher Richtung und in südlicher Richtung ab der L 425 neu bis zum Fahrweg für den Verkehr voll gesperrt. Die Aufhebung der Vollsperrung erfolgt unmittelbar nach der Entschärfung der Weltkriegsbombe.

Die Umleitung des Verkehrs erfolgt in nördliche Richtung über den Dammweg und die Straße „In der Hollerhecke“. In südliche Richtung über die L 425 neu (Nordzubringer).

Die Verkehrsteilnehmer werden jedoch gebeten, das Industriegebiet Worms-Nord am morgigen Freitag ab 13.30 Uhr bis ca. 15 Uhr möglichst großräumig zu umfahren.

Der Kontroll- und Vollzugsdienst der Stadt Worms wird die dort ansässigen Unternehmen heute noch über die Entschärfung und notwendigen Evakuierungsmaßnahmen informieren. Im Einsatz befinden sich am morgigen Freitag neben dem Kampfmittelräumdienst Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdiensten und städtischer Ordnungsbehörde.