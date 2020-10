Zeugen und Geschädigte nach Verkehrsunfallflucht gesucht (siehe Foto)

Ludwigshafen-West (ots) – Am Mittwoch 30.09.2020 gegen 01 Uhr, beobachteten Zeugen, wie zwei männliche Personen mit einem dunkelgrünen Ford Ka in der Bayreuther Straße anhielten, ausstiegen und die angebrachten Kennzeichen abmontierten. Anschließend machten sich die zwei Personen aus dem Staub. Die Zeugen verständigten die Polizei, da ihnen dies verdächtig vorkam.

An dem Ford stellte die Polizei frische Unfallschäden fest. Der Ford war bereits abgemeldet und dürfte im öffentlichen Verkehr nicht mehr bewegt werden. Derzeit geht die Polizei von einer Verkehrsunfallflucht aus und sucht nun Zeugen, Geschädigte oder auch Verkehrsunfallbeteiligte, die Hinweise zum Unfall und den beiden unbekannten Männern erbringen können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Schwer verletzt in Krankenhaus eingeliefert

Ludwigshafen (ots) – Ein 39-jähriger Autofahrer musste am Mittwoch 30.09.2020 schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem er mit einem anderen Fahrzeug eines 34-Jährigen zusammenstieß. Der 34-Jährige war mit seinem Pkw gegen 16.20 Uhr auf der K3 unterwegs, als er links in Richtung A650 abbiegen wollte. Hierbei übersah er den entgegenkommenden 39-Jährigen mit seinem Fahrzeug. Beide Fahrzeuge kollidierten.

Hierbei wurde der 39-Jährige schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der 34-jährige Unfallverursacher bleib hingegen unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 26.000 Euro. Während der

Einbrecher in Supermarkt gestellt

Ludwigshafen (ots) – Die Polizei nahm am Donnerstag (01.10.2020) einen 30-Jährigen fest, der in einen Supermarkt in der Mundenheimer Straße einbrach. Alarmiert wurde die Polizei gegen 1.20 Uhr aufgrund eines Alarms im Supermarkt.

Als die Polizei das Gebäude umstellte, trafen sie im Innern des Supermarkts den 30-jährigen Einbrecher an, der den Kassenbereich durchwühlte. Der Mann wurde festgenommen. Bei der Festnahme stellte sich heraus, dass er alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,74 Promille

Radfahrer kollidiert mit Fußgängerin

Ludwigshafen (ots) – Eine 23-Jährige wurde am Mittwoch (30.09.2020) von einem Radfahrer angefahren, der anschließend flüchtete. Die junge Frau war zu Fuß gegen 22.55 Uhr im Bereich der Maudacher Straße in Richtung Oberstraße unterwegs, als sie mit einem entgegenkommenden Radfahrer kollidierte. Als die 23-Jährige die Polizei verständigen wollte, ergriff der Radfahrer die Flucht.

Der Unbekannte war männlich, circa 50 Jahre alt und hatte lange Haare. Der Flüchtige war noch in Begleitung eines weiteren Radfahrers.

Die Frau durch den Vorfall leicht verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Versuchter Einbruch in Schule

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte versuchten in der Nacht von Dienstag 29.09.2020 auf Mittwoch 30.09.2020 in eine Schule in der Luitpoldstraße einzubrechen. Der Einbruch scheiterte letztendlich an den massiven Fenstern. Es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Per Videobotschaft 58 “neue” Polizistinnen und Polizisten im Polizeipräsidium Rheinpfalz begrüßt

Ludwigshafen (ots) – Zum 1. Oktober 2020 wurden im Zuge des landesweiten Versetzungsgeschehens der Polizei 18 Polizeibeamtinnen und 33 Polizeibeamte zum Polizeipräsidium Rheinpfalz versetzt. Sie alle sind Absolventinnen und Absolventen des 18. Bachelor Studienganges der Hochschule der Polizei. Darüber hinaus beginnen 7 Kollegen ihren Dienst am 7. Oktober 2020 bei uns, die zuvor beim Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik eingesetzt waren.

Üblicherweise begrüßt Polizeipräsident Thomas Ebling die neuen Kolleginnen und Kollegen persönlich in einer kleinen Feierstunde im Polizeipräsidium. Zurzeit ist das aber leider nicht möglich. Das steht einer persönlichen Begrüßung aber nicht im Wege.

In einer Videobegrüßung hieß der Polizeipräsident die “Neuen” herzlich willkommen. In seiner Ansprache machte er deutlich, dass wir eine Bürgerpolizei aus innerer Überzeugung sind.

Polizeipräsident Thomas Ebling “Treten Sie als Polizeibeamtin und Polizeibeamter aufrecht, offen, konsequent und menschlich auf. Nur so werden die Menschen Sie als Bürgerpolizei wahrnehmen und als hilfreich empfinden.”

Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten werden den Polizeidirektionen Ludwigshafen (37), Landau (5) und Neustadt (16) zugewiesen.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz verlassen zum 1. Oktober insgesamt 10 Kolleginnen und Kollegen, die zu den Polizeipräsidien nach Kaiserslautern (6), Trier (3) und Mainz (1) versetzt werden.