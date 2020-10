Exhibitionist unterwegs

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am 30.09.2020 gegen 16.20 Uhr, wird durch eine Zeugin gemeldet, dass sich im Raiffeisenring, in der dortigen Fügenanlage, ein Exhibitionist aufhalten soll. Dies wurde ihr von einem bislang unbekannten Mädchen zugetragen.

Sie beschrieb das Mädchen als etwa 12 bis 13 Jahre alt, lange braune Haare, hellblaue Jeans, schwarzer Kapuzenpulli, schwarzer Schulrucksack.

Im Rahmen der bislang erfolglosen Fahndung nach dem Exhibitionisten konnte eine weitere Zeugin ausfindig gemacht werden. Diese beschrieb den Täter als

männlich, etwa 40 Jahre alt, lichtere Haare, graues oder bläuliches T-Shirt mit Streifen, Jeans.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach weiteren Zeugen, insbesondere nach dem etwa 12-jährigen Mädchen. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Geschwindigkeitskontrollen – Termine

Präsidialbereich (ots) – Im Bereich der Polizeidirektion Ludwigshafen finden wie folgt Kontrollen statt:

Freitag 02.10.2020 im Bereich Römerberg, Donnerstag 08.10.2020 im Bereich Schifferstadt, Montag 19.10.2020 im Bereich Ludwigshafen, Dienstag 27.10.2020 im Bereich Frankenthal.

Im Bereich der Polizeidirektion Landau finden wie folgt Kontrollen statt:

Montag 12.10.2020 im Bereich Wörth, Dienstag 13.10.2020 im Bereich Rinnthal, Dienstag 20.10.2020 im Bereich Hochstadt, Freitag 30.10.2020 im Bereich Kandel.

Im Bereich der Polizeidirektion Neustadt finden wie folgt Kontrollen statt:

Mittwoch 07.10.2020 im Bereich Haßloch, Freitag 09.10.2020 im Bereich Ruppertsberg, Donnerstag 22.10.2020 im Bereich Bad Dürkheim, Mittwoch 28.10.2020 im Bereich Neustadt.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass Kontrollen auch außerhalb der genannten Zeiten und Örtlichkeiten stattfinden.

Geschwindigkeitskontrollen der Polizei

Schifferstadt/Mutterstadt (ots) – Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt haben am Mittwoch in der Burgstraße in Schifferstadt und in der Schifferstadter Straße in Mutterstadt Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. In beiden Straßen gilt Tempo 30. Von insgesamt 120 kontrollierten Fahrzeugen verstießen 37 gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 53 km/h. Das zieht ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro und einen Punkt nach sich.

Neben den Geschwindigkeitsverstößen haben die Polizisten drei Fahrzeuginsassen ohne Gurt gebührenpflichtig verwarnt und die Benutzung eines Handys geahndet. Außerdem war ein Autofahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Diesen erwartet nun ein Strafverfahren.