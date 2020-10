Venningen – EC-Karte gestohlen

Venningen (ots) – Bei einem Gaststättenbesuch am Dienstagmittag (29.09.2020, 13 Uhr) in der Raiffeisenstraße wurde aus dem Rucksack einer 80 Jahren alten Frau die EC-Karte gestohlen. Die Frau stellte ihr Handgepäck unbeaufsichtigt im Kassenbereich ab, wo sich ein unbekannter Langfinger bediente.

Hinweise zum Täter nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.

Die Polizei rät: Sollten Sie vom Diebstahl einer EC-Karte betroffen sein, können Sie Ihr Konto unter der Rufnummer 116 116 direkt sperren lassen!

Gewässerverunreinigung

Hainfeld (ots) – Unbekannte haben Mittwoch 30.09.2020 gegen 10 Uhr in der Straße “Am Schloßberg” in einem Gully weiße Farbreste entsorgt. Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können.

Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 zu melden.

Geschwindigkeitskontrolle

Silz (ots) – Am Mittwoch 30.09.2020, in der Zeit von 15-19.30 Uhr, führten die Zentrale Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Rheinpfalz an der L 493 bei Silz eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Gemessen wurden beide Fahrtrichtungen zwischen Münchweiler und Silz. Erlaubte Höchstgeschwindigkeit 70 Km/h.

Es ergaben sich folgende Beanstandungen: 57 Verwarnungen, 8 Ordnungswidrigkeitenanzeigen, Höchstgeschwindigkeit 110 km/h.

Benebelt durch die Nacht

St. Martin (ots) – Einem 55-jährigen Hotelgast wurde es letzte Nacht (01.10.2020, 01 Uhr) blümerant, weil es plötzlich mehrfach an seiner Appartementtür heftig rüttelte und klopfte. Weil er sich in einer Gefahr wähnte, verständigte er die Polizei. Diese konnte feststellen, dass ein 24 Jahre alter “Hausgeist” im Hotel umherirrte, der in Trunkenheit sein Appartement nicht mehr auffinden konnte und auf der Suche an mehreren Zimmertüren sein Glück versuchte.

Durch die Beamten konnte der Orientierungslose zu Bett gebracht und der Spuk beendet werden.