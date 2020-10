Marihuana sichergestellt

Speyer (ots) – 30.09.2020, 17:15 – 18:20 Uhr – Im Rahmen der Präventionsarbeit hinsichtlich der Kriminalität im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln wurde Mittwoch 30.09.2020 unter anderem der Bereich Mausbergweg/Banzstadion/Alla-Hopp-Anlage zu Fuß durch Beamte der PI Speyer bestreift. In der Nähe des Banz-Stadions konnten zwei Personen auf einer Bank sitzend festgestellt werden, die bei Erblicken der Beamten fluchtartig das Weite suchten. Hierbei ließen sie ein Fahrrad zurück, welches einer der Beamten zur Verfolgung der Beiden nutzte.

Nachdem zunächst eine Absuche des Geländes nach den beiden Personen ergebnislos verlief, zahlte sich die Hartnäckigkeit der Beamten doch noch aus. Nach einiger Zeit kamen die beiden 18-jährigen Männer aus einem Gebüsch gekrochen. Wieder flüchteten sie. Dieses Mal konnten aber beide gestellt werden: Einer per Fahrrad, der Andere per Streifenwagen.

Die Beiden wurden kontrolliert und durchsucht. Bei dem jungen Mann aus Speyer wurden in einer Bauchtasche Marihuana, eine Feinwaage, ein Grinder und mehrere Hundert Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung aufgefunden und sichergestellt. Eine anschließende Durchsuchung seines heimischen Zimmers führte nicht zum Auffinden weiterer Betäubungsmittel. Eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde gefertigt.

Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Speyer (ots) – 30.09.2020, 17:30 Uhr – Ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Freisbach befuhr mit seiner Yamaha die B9 in Fahrtrichtung Germersheim und verließ diese an der Abfahrt Speyer-West. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er von der Fahrbahn ab, rutschte an der Leitplanke entlang und überschlug sich letztlich. Hierbei zog er sich eine Fraktur im linken Bein zu.

Der durchgehend ansprechbare junge Mann wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Ludwigshafen verbracht. An dem nicht mehr fahrbereiten Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 1.200 EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen der B9 in Fahrtrichtung Germersheim und die Abfahrt Speyer-West für 40 Minuten vollgesperrt werden.

Zeugen gesucht zu Verkehrsunfall auf der B 9

Speyer (ots) – 30.09.2020, 09:00 Uhr Die Polizei Speyer sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich Mittwochmorgen 30.09.2020 auf der B9 ereignete. Ein 62-jähriger Mainzer befuhr mit seinem VW Golf die B9 in Fahrtrichtung Germersheim. Hinter ihm fuhr ein 60-jähriger Ludwigshafener in einem Ford Fiesta. Der Mainzer schilderte, er habe kurz hinter der Abfahrt zur A 61 verkehrsbedingt abbremsen müssen und der nachfolgende Ford sei daraufhin aufgefahren. Der Ford-Fahrer wiederum gab an, dass der VW Golf plötzlich den Fahrstreifen gewechselt habe und dabei mit seinem Fahrzeug kollidiert sei.

Die unterschiedlichen Unfallschilderungen der Unfallbeteiligten werden jeweils von unabhängigen Unfallzeugen bestätigt. Das vorliegende Schadensbild an den unfallbeteiligten Fahrzeugen lässt beide Unfallvarianten möglich erscheinen. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.