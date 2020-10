Fußballer stellen Dieb

Germersheim – Fußballer eines Germersheimer Fußballvereins stellten am Dienstagabend einen 46-jährigen Mann, der bereits mehrere Gegenstände aus der Umkleidekabine des Vereins an sich genommen hatte. Den Spielern gelang es den ungebetenen Gast bis zum Eintreffen der Polizei zu fixieren, welche den Mann vorläufig festnahm. Es stellte sich im Nachgang heraus, dass ihm weitere Straftaten im Bereich Germersheim zuzurechnen sein dürften. Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde er am Folgetag, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landau, dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Verkehrskontrollen

Kreis Germersheim (ots) – Zum Schutz unserer jüngsten Verkehrsteilnehmer wurde am Mittwochmorgen durch Beamte der Polizeiinspektion Germersheim an der Grundschule Rülzheim eine Schulwegkontrolle durchgeführt. Bei 14 kontrollierten Fahrzeugen ergaben sich zwei Beanstandungen.

Nachmittags wurden im Stadtgebiet Germersheim mit einem Zivilfahrzeug mehrere Autos kontrolliert. Hierbei konnten drei Gurtmuffel und ein Handysünder ertappt werden.