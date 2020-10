Landau/Germersheim (AM) – Ein 13-jähriges Mädchen wurde Dienstag 07.09.2020 in einem Schulbus im Landkreis Germersheim bewusstlos und verstarb später in einem Karlsruher Krankenhaus. Zur Klärung der Umstände des Versterbens der 13-Jährigen wird folgendes mitgeteilt:

Es wurde eine Obduktion durchgeführt. Nach dem bislang allein vorliegenden vorläufigen Kurzprotokoll über die Obduktion ist die Todesursache bisher noch unklar.

Die umfassenden Ermittlungen zur Todesursache dauern noch an. Die Staatsanwaltschaft Landau hat weitere rechtsmedizinische Untersuchungen in Auftrag gegeben.

Deren Ergebnis, ebenso wie das endgültige Gutachten über die Obduktion, liegt bisher noch nicht vor.

Die Staatsanwaltschaft Landau ist nun für das Todesermittlungsverfahren zuständig, da sich der medizinische Notfall im hiesigen Bezirk ereignete.