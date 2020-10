Kreis Bergstraße

Radschrauben von Opel gelöst – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Biblis (ots) – Durch mutmaßlich gelöste Radschrauben, setzte ein Opel kurz nach Fahrtantritt in der Darmstädter Straße auf. Der Vorfall ereignete sich bereits am Dienstag 15.09.2020. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Kurz nachdem die Bergsträßerin mit ihrem Wagen losfuhr, löste sich einer der Vorderreifen und der Wagen setzte im Anschluss auf der Straße auf. Glücklicherweise blieb die Frau unverletzt. Am Wagen entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge, wurden die Radbolzen von bislang Unbekannten vermutlich absichtlich gelöst.

In diesem Zusammenhang ermittelt die Polizei in Lampertheim wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Im Zuge der Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass es zu weiteren ähnlich gelagerten Fällen kam.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder andere Fahrzeughalter, die ebenfalls Veränderungen an ihrem Wagen bemerkt haben, werden gebeten, sich mit den Beamten der Polizei in Lampertheim unter der Rufnummer 06206/9440-0 in Verbindung zu setzen.

Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis gestoppt – Drogentest reagierte positiv

Bürstadt (ots) – Nach einer Kontrolle am Mittwochnachmittag (30.09.) muss sich ein Rollerfahrer in einem Verfahren verantworten. Der 38-Jährige wurde kurz nach 16.30 Uhr in der Dieselstraße aus dem Verkehr gezogen. Schnell stellten die Ordnungshüter aufgrund seiner körperlichen Auffälligkeiten fest, dass er Drogen genommen haben könnte, was er nach kurzem Zögern auch einräumte. Die Polizisten brachten ihn auf die Dienststelle, wo er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten darüber hinaus fest, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für den Roller war. Er muss sich nun in Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Polizei bietet Fahrradcodierung an – Vorherige Anmeldung notwendig

Reinheim/Bensheim (ots) – Die Polizei in Ober-Ramstadt und Bensheim bieten interessierten FahrradbesitzerInnen im Herbst jeweils einen Termin zur Fahrradcodierung an.

Am Montag 19.10.2020 wird der Schutzmann vor Ort für die Stadt Reinheim, Stefan Heck, zwischen 15-18 Uhr im Rahmen eines Info-Standes auf dem Parkplatz des Einkaufzentrums in der Darmstädter Straße Räder mit einer individuellen Nummer versehen.

Am Mittwoch 21.10.2020 ist es der Schutzmann vor Ort für die Stadt Bensheim, Martin Runzheimer, der auf dem Gelände eines Baumarktes im Berliner Rings zwischen 15-19 Uhr eine Fahrradcodierung durchführt.

In beiden Fällen wird für eine bessere Planbarkeit um telefonische Voranmeldung unter der 06154/6330-0 (Polizeistation Ober-Ramstadt) bzw. 06251/8468-29 (Polizeistation Bensheim) gebeten.

Bei der Fahrradcodierung wird mit Hilfe eines Spezialgerätes eine individuell, dem Besitzer zugeordnete Nummer in den Rahmen des Fahrrades gestanzt. Um das Fahrrad codieren zu lassen wird der Personalausweis benötigt, zudem ist ein Eigentumsnachweis des Fahrrades erforderlich.

Fahrradanhänger können ebenfalls codiert werden, Carbon- und Kinderfahrräder sind dagegen für die Codierung nicht geeignet. Bei E-Bikes oder Pedelecs wird gebeten, den Schlüssel für den Akku mitzubringen!

32-Jähriger unter Drogeneinfluss gestoppt

Bensheim (ots) – Am Mittwochmittag 30.09.2020 zogen Zivilfahnder einen Fahrzeugführer aus dem Verkehr, der vermutlich unter Drogeneinfluss stand. Der 32-Jährige wurde in der Schwanheimer Straße gegen 14 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen. Aufgrund körperlicher Auffälligkeiten keimte bei den Beamten schnell der Verdacht, dass der Mann unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain und Cannabis.

In der Tasche des 30-jährigen Beifahrers fanden die Beamten darüber hinaus eine geringe Menge Marihuana. Der Fahrer musste die Polizisten auf die Dienststelle begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Es wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des Besitzes von Betäubungsmitteln sowie des Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet.

Groß-Gerau

Mehrere Einbrüche in der Gemeinde – Polizei sucht Zeugen

Stockstadt (ots) – Einbrecher hatten es in der Zeit zwischen Sonntag und Mittwoch (27.09.-30.09.) auf einen Hundeverein, eine Grundschule sowie eine Baumschule abgesehen. Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten die Unbekannten die Zugangstür zum Vereinsheim im “Der Enge Weg” in oben genanntem Zeitraum auf und betraten das Gebäude. Hier entwendeten sie vier Flaschen Cola und entfernten sich daraufhin in unbekannte Richtung. Der Sachschaden an der Tür beläuft sich auf circa 800 Euro.

Genauer Lässt sich die Tatzeit für den Einbruch in die Baumschule in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße eingrenzen. Hier gelangten unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch (30.09.) auf das Gelände und entwendeten eine hochwertige Kettensäge sowie eine Heckenschere im Gesamtwert von 700 Euro.

Ebenfalls von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte eine Tür im Containerkomplex der Schule am Marktplatz auf. Im Container wurden zwar diverse Behältnisse geöffnet, nach jetzigem Ermittlungsstand jedoch nichts entwendet. Da die Einbrecher allerding auch an einem weiteren Container (erfolglos) hebelten, entstand ein Sachschaden von circa 250 Euro.

Durch die Polizei wurden nun drei Strafverfahren wegen schweren Diebstahls eingeleitet. Zeugen werden gebeten, direkt mit der Polizei in Gernsheim Kontakt aufzunehmen (06258/9343-0).

Auto zerkratzt – Polizei sucht Zeugen

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – In der Anne-Frank-Straße wurde im Zeitraum zwischen Montag und Mittwoch (28.09.- 30.09.) durch Unbekannte die Fahrerseite eines Kleinwagens zerkratzt.

Der Besitzer des blauen Smarts stellte das Fahrzeug Montag vor seinem dortigen Wohnhaus ab. Als er Mittwochnachmittag zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er, dass der vordere Kotflügel sowie die Tür auf der Fahrerseite durch einen spitzen Gegenstand zerkratzt wurden. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 800 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte direkt an die Polizei in Bischofsheim (06144/9666-0).

Südhessen

Spendenscheck für Wildwasser Darmstadt e.V. nach Blutspendenaktion übergeben

(ots) – Nachdem im September bereits zum zweiten Mal ein Blutspende-Termin im Polizeipräsidium Südhessen stattgefunden hat, wurde jetzt der Spendenscheck mit dem gesammelten Geld übergeben. Insgesamt 1.242 Euro waren für die Fachberatungsstelle Wildwasser Darmstadt e.V. zusammengekommen. Die Fachberatungsstelle unterstützt und setzt sich insbesondere für Frauen und Mädchen ein, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind oder waren.

Am 16.09.2020 waren zahlreiche Spender der Einladung des Polizeipräsidiums gefolgt. Bürgerinnen und Bürger hatten gemeinsam mit Polizeibeamten unter Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften nicht nur ihr Blut, sondern auch viel Geld gespendet. Die Spendenaktion wurde in Zusammenarbeit mit der Johannes- Gutenberg-Universität Mainz durchgeführt. Nach einem medizinischen Check konnten schließlich 104 Personen ihr Blut spenden. Besonders erfreulich war dabei, mit 68 Personen, die große Anzahl der Erstspender.

Am vergangenen Dienstag (29.9.) war es dann endlich soweit und Holger Noack überreichte Frau Bähr und Frau Heims vom Wildwasser Darmstadt e.V. den Spendenscheck.

