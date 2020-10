Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Einbrecher transportieren erbeutete Getränkedosen mit Bollerwagen ab – Polizei sucht Zeugen

Kaufungen (ots) – Zwei bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum gestrigen Mittwoch in das Gelände eines Großhandels in Kaufungen eingebrochen. Dabei hatten sie es auf die dort gelagerten Stiegen mit Getränkedosen abgesehen. Die Einbrecher transportierten das Diebesgut anschließend mit einem Bollerwagen ab und flüchteten letztlich unerkannt. Die Beamten des Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei sind nun auf der Suche nach Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die am gestrigen Mittwochmorgen zur Anzeigenaufnahme am Tatort in der Industriestraße eingesetzte Streife des Polizeireviers Ost berichtet, ereignete sich der Diebstahl gegen Mitternacht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die Täter über ein 2 Meter hohes Tor geklettert und so auf das Gelände des Großhandels gelangt. Dort entwendeten sie die Stiegen mit etwa 100 Dosen. Bei ihrer Flucht in Richtung Bettenhäuser Weg waren die Täter mit dem Bollerwagen im Schlepptau von Anwohnern beobachtet worden.

Gegenüber den Polizeibeamten beschrieben die Zeugen zwei 25 bis 30 Jahre alte und 1,75 bis 1,80 Meter große Männer mit normaler Figur und südländischem Äußeren, die kurze dunkle Haare und dunkle Bärte hatten.

Zeugen, die den Ermittlern der Regionalen Ermittlungsgruppe Hinweise zu dem Einbruch geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Unbekannte zerkratzen mehrere Pkw – Zeugen gesucht

Fuldabrück (ots) – Unbekannte haben in der Zeit zwischen Montagvormittag und Dienstagabend 29.09.2020 in Fuldabrück-Dörnhagen mehrere geparkte Pkw zerkratzt. Bislang wurden der Polizei vier Fälle bekannt, bei denen sich der entstandene Sachschaden jeweils auf mehrere hundert Euro beläuft. Die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei sind mit den weiteren Ermittlungen betraut und erbitten Zeugenhinweise.

Wie die aufnehmenden Polizisten des Reviers Ost berichten, waren die beschädigten Autos in der Guntershäuser Straße, nahe “Am Kuhberg”, geparkt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereigneten sich die Sachbeschädigungen in der Zeit zwischen Montagvormittag, 6 Uhr, und Dienstagabend, 19 Uhr.

Die Täter gingen offenbar wahllos vor, denn es handelt sich um Pkw verschiedener Hersteller, deren Lack an unterschiedlichen Stellen zerkratzt wurde.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatorts gemacht haben und den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

