Frankfurt: Schwerer Verkehrsunfall an U-Bahnstation

Frankfurt-Heddernheim (ots)-(dr) – Am 28.09.2020 gegen 12:40 Uhr kam es an der U-Bahnstation Heddernheim zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 15-jährige Fußgängerin von einer U-Bahn erfasst und schwer verletzt wurde.

Die 15-Jährige überschritt zur genannten Uhrzeit an der U-Bahnstation die Querung der Bahngleise zur Dillenburger Straße während für sie die dortige Ampel Rotlicht angezeigt haben soll. Trotz eingeleiteter Notbremsung wurde die junge Fußgängerin von der einfahrenden U-Bahn der Linie 2 erfasst und bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Sie wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Durch die Notbremsung stürzte ein Fahrgast in der U-Bahn und verletzte sich leicht. Der U-Bahnfahrer erlitt einen Schock.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit dem 14. Polizeirevier unter der Rufnummer 069/755-11400 in Verbindung zu setzen oder bei jedem anderen Polizeirevier zu melden.

Frankfurt: Zeugensuche nach Unfallflucht

Frankfurt-Westend (ots)-(hol) – Am Dienstag 29.09.2020 kam es im Westend zu einem Unfall, bei dem eine Radfahrerin verletzt wurde. Der Unfallverursacher flüchtete mit seinem Auto von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Kurz vor 08 Uhr am Morgen befuhr ein graubärtiger Mann mit einem dunklen Auto die Schumannstraße entgegen der Einbahnstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Anlage.

Eine 21-jährige Radfahrerin befuhr in diesem Moment die Friedrich-Ebert-Anlage stadtauswärts.

An der Einmündung der beiden genannten Straßen stießen sie zusammen.

Die 21-Jährige stürzte und verletzte sich leicht.

Der Autofahrer fuhr davon, ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim 13. Polizeirevier unter 069 /755-11300 zu melden.

Frankfurt: Fahrzeugteile gestohlen

Frankfurt-Nordend/Westend (ots)-(dr) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 30.09.2020 brachen bislang unbekannte Täter verschiedene Pkw auf und konnten diverse Fahrzeugteile erbeuten.

Dabei suchten die Autoknacker in den Stadtteilen Nord- und Westend insgesamt vier Fahrzeuge der Marke BMW unterschiedlicher Modelle auf, welche am Straßenrand geparkt waren. Ohne Aufbruchsspuren zu hinterlassen, gelangten sie an das Interieur der Fahrzeuge und erbeuteten Lenkräder, Navigationsgeräte und diverse Bedienteile. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit dem 3. Revier unter der Rufnummer 069/755-10300 in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (em) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

Oktober 2020: Bundesautobahn 66 Richtung Autobahnkreuz Frankfurt-Nordwest, Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck, Hugo-Eckener-Ring, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hanauer Landstraße Oktober 2020: Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck, Mainzer Landstraße Oktober 2020: Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 66 Richtung Autobahnkreuz Frankfurt-Nordwest, Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck, Hugo-Eckener-Ring, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5 Oktober 2020: Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Bad Homburg Oktober 2020: Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck, Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Autobahnkreuz Frankfurt-Nordwest, Hanauer Landstraße

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen