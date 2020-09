Niederkirchen: 1. FFC Niederkirchen – FC Würzburger Kickers am 04. Oktober 2020

Niederkirchen – Am Sonntag, 04.10.2020, empfängt der 1. FFC Niederkirchen zum Saisonauftakt die Mannschaft der Würzburger Kickers vor heimischem Publikum. Das Zweitliga-Aufsteiger-Duell und somit der 1. Spieltag in der 2. Frauen-Bundesliga wird um 14:00 Uhr auf dem Sportgelände in Niederkirchen angepfiffen.

Nach der 0:2-Niederlage bei RB Leipzig in der 1. Runde des DFB Pokals am vergangenen Sonntag zieht der FFC-Cheftrainer Koutroubis sein Fazit: „Die Mannschaft hat eigentlich ein riesen Spiel abgeliefert, die Einstellung hat gestimmt und die Mädels haben alles gegeben. Am Ende hat nur ein bisschen das Glück auf unserer Seite gefehlt, um die beiden herausgespielten Chancen zu Toren umzuwandeln. Rückblickend betrachtet war das Weiterkommen der Leipzigerinnen verdient, denn sie waren im Großen und Ganzen die bessere Mannschaft auf dem Platz.“

Der kommende Gegner des FFC, die Kickers aus Würzburg, konnten ebenso kein weiteres Ticket in der DFB-Pokalrunde lösen und fuhren mit einer 2:3-Niederlage im Gepäck von Ingolstadt nach Hause. „Das Team um Gernot Haubenthal ist genauso wie wir ein Aufsteiger aus der Regionalliga – allerdings schafften sie den Sprung aus der starken Regionalliga Süd nur unter der Mithilfe vom SC Freiburg, der aus finanziellen Gründen auf den Aufstieg verzichtete sowie der Mannschaft der Eintracht Frankfurt, die nach der Fusion mit dem 1. FFC Frankfurt nicht mehr aufstiegsberechtigt war“ – so Koutroubis über den ersten Gegner des FFC in der Saison 2020/2021.Das Team aus Würzburg konnte sich in der Sommerpause mit der einen oder anderen internationalen Spielerin weiter verstärken – außerdem verpflichteten die Würzburger Kickers die Top-Spielerin aus Crailsheim, Luisa Scheidel.

Im Gespräch mit Cheftrainer Koutroubis betonte er, dass er und die Mannschaft diese Trainingswoche dazu nutzen wird die Niederlage in Leipzig zu verarbeiten. „Ich mache der Mannschaft aber keinen Vorwurf, denn die Einstellung und auch die Laufbereitschaft der Spielerinnen haben absolut gestimmt. Wir müssen diese Woche noch einmal einen Tick härter arbeiten und weiterhin an uns glauben“.

Im Ausblick auf die Partie betonte Koutroubis, dass dies ein Spiel auf Augenhöhe werde, da beide Teams nach dem Negativerlebnis am vergangenen Wochenende auf Wiedergutmachung drängen. „Die Details werden am Sonntag entscheidend für den Ausgang der Begegnung sein. Wir müssen alles daran setzen die gute Offensive der Würzburgerinnen um Medina Desic unter Kontrolle zu halten und zugleich unseren eigenen Angriff mit einer klareren Struktur besser zu Ende zu spielen“. Zu Beginn der Saison wird dieses Spiel sowohl für den FFC als auch für die Würzburger Kickers einen richtungsweisenden Charakter innehaben. „Ich persönlich glaube, dass wir uns mit einem Sieg am 1. Spieltag für die kommenden, schweren Aufgaben in Sachen Selbstvertrauen und Moral wappnen können“ – so Koutroubis, der am Sonntag auf Stella Licht (langwierige Verletzung) verzichten muss. Die bislang angeschlagene Laura Schmahl wird diese Woche wieder voll in das Mannschaftstraining einsteigen und steht dem FFC am Sonntag voraussichtlich wieder zur Verfügung.