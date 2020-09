Darmstadt

Mit Haftbefehl gesucht – 33-Jähriger leistet Widerstand und spuckt bei Festnahme

Darmstadt (ots) – Polizeibeamte des 2.Reviers haben am Dienstag (29.9.) einen 33-jährigen Mann aus Darmstadt festgenommen. Gegen den Darmstädter bestand ein Vollstreckungshaftbefehl wegen des Erschleichens von Leistungen in mehreren Fällen. Bei seiner Festnahme in der Artilleriestraße leistete der Gesuchte erheblichen Widerstand und verletzte dabei drei Beamten leicht. Zudem spuckte er in Richtung der Ordnungshüter, verfehlte glücklicherweise jedoch sein Ziel.

Schlussendlich klickten gegen 14 Uhr die Handschellen und der Darmstädter wurde in eine Justizvollzugsanstalt nach Weiterstadt gebracht. Dort wird er die nächsten 50 Tage verbringen müssen und sich zusätzlich in einem weiteren Strafverfahren wegendes Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

Darmstadt-Dieburg

Trio erbeutet Geldbörse von Seniorin – Wer kann Hinweise geben?

Alsbach-Hähnlein (ots) – Auf dem Parkplatz eines Supermarktes “In der Pfarrtanne” haben am Dienstagmorgen (29.9.) offenbar noch unbekannte Taschendiebe ihr Unwesen getrieben. Kurz nach 10 Uhr hatte dort eine 76-Jährige nach dem Einladen ihrer Einkäufe, das Fehlen ihrer Geldbörse bemerkt.

In diesem Zusammenhang waren kurz zuvor ein Mann und seine zwei Begleiterin auf dem Gelände aufgefallen. Möglicherweise hatte das Trio einen Augenblick der Unaufmerksamkeit ausgenutzt und das Portemonnaie entwendet.

Zu der Beschreibung des verdächtigen Trios ist bekannt, dass beide Frauen auf circa 50 Jahre geschätzt wurden. Eine hatte rote Haare und einen “Strubbelkopf”, ihre Begleiterin hatte dunkelgraue Haare. Beide erweckten einen ungepflegten Eindruck. Der Mann war von kräftiger Statur. Seine Körpergröße wurde auf etwa 1,70 Meter bis 1,80 Meter geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und hat ein Verfahren wegen des Verdachts des Taschendiebstahls eingeleitet. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten des Kommissariats 24 alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise entgegen.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der BAB 67

Griesheim (ots) – Am 27.09.2020 gegen 16:00 Uhr befuhren zwei Verkehrsteilnehmer, ein VW und ein Audi, die A67 in nördlicher Richtung. Hierbei kam es zunächst zu einem verbalen Streit zwischen den beiden Fahrzeugführern. Kurze Zeit später wurde der VW-Fahrer durch den Audi-Fahrer genötigt, auf dem Standstreifen anzuhalten, mehrere Insassen des Audi stiegen aus und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf dem Standstreifen.

Eine weitere Verkehrsteilnehmerin in einem roten Ford wollte den beiden Kontrahenten ausweichen, wechselte die Spur und kollidierte hierbei mit einem weiteren Fahrzeug. Es kam zu Verletzten und erheblichem Sachschaden.

Der Audi-Fahrer flüchtete von der Unfallstelle, ohne seine Personalien den anderen Unfallbeteiligten zu hinterlassen.

Es soll sich hierbei um ein Fahrzeug mit einer auffälligen Lackierung in einem Braun-Ton handeln.

Zeugen, die Angaben zu dem Audi oder dessen Insassen machen können, melden sich bitte bei der Polizeiautobahnstation Südhessen, Tel.: 06151/8756-0.

Zwei Baggerschaufeln entwendet

Groß-Umstadt (ots) – Zwei Baggerschaufeln im Wert von rund 2000 Euro haben bislang noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Montag (28.9.) und Dienstagmorgen (29.9.) von einem Feld an der Bundesstraße 45, zwischen der Einmündung Heubach und Zipfen, entwendet.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Dieburg hat in diesem Zusammenhang ein Verfahren wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Zeugen, die in diesem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten sich bei den Beamten unter der Rufnummer 06071/96560, zu melden.

Groß-Gerau

Schreck in der Nacht – Motorhaube löst sich bei hoher Geschwindigkeit auf der Autobahn

Mörfelden (ots) – Einen gehörigen Schrecken bekam ein 19 Jahre alter Autofahrer aus dem Rhein-Neckar-Kreis in der Nacht zum Mittwoch (30.09.), gegen 2.45 Uhr, als er mit hoher Geschwindigkeit auf der A 5 in Richtung Darmstadt unterwegs war.

Aus bislang ungeklärter Ursache löste sich plötzlich mit einem lauten Knall die Motorhaube seines Fahrzeuges, beschädigte hierbei zudem die Frontscheibe und das Dach des Wagens und flog davon. Die Haube landete anschließend auf dem linken Fahrstreifen. Ein nachfolgender Mercedes-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhr über das Hindernis.

Glücklicherweise wurde bei dem Geschehen niemand verletzt. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 23.000 Euro.

Einbruch in Firmengebäude – Verdächtiger festgenommen

Bickenbach (ots) – Polizeibeamte nahmen am Dienstagabend (29.09.) in der Philipp-Reis-Straße einen 29-Jährigen nach einem Einbruch in ein Firmengebäude fest. Nachdem zuvor eine Glasscheibe auf der Gebäuderückseite eingeschlagen wurde, löste die Alarmanlage aus, die Polizei wurde informiert. Die Streife eilte zum Tatort. Dort ertappte sie einen Mann, wie er gerade versuchte, durch ein Fenster ins Freie zu gelangen. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest. Auf was er es abgesehen hatte, ist noch unklar.

Der wohnsitzlose Festgenommene wird sich nun einem Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls stellen müssen und wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Aktuell wird geklärt, ob der polizeibekannte Mann für weitere Straftaten im näheren Umfeld in Betracht kommt.

Raser unter Alkoholeinfluss gestoppt

Mörfelden-Walldorf (ots) – Beamte der Polizeistation Mörfelden-Walldorf kontrollierten in der Nacht zum Mittwoch (30.09.) einen betrunkenen 26-Jährigen.

Aufmerksam wurden die Ordnungshüter auf einen blauen Mittelklassewagen, da er in einem Kreuzungsbereich auf der B486, trotz Überholverbot, mit deutlich unangemessener Geschwindigkeit ein anderes Fahrzeug überholte.

Während der Kontrolle wurde schnell klar, dass der Mann etwas getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest zeigte daraufhin mehr als 1 Promille an. Nachdem in seiner Jackentasche ein fertig gedrehter Joint gefunden wurde, musste der 26-Jährige die Beamten auf die Dienststelle begleiten. Hier musste er sich einer Blutentnahme durch die hinzugezogene Ärztin unterziehen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Der Fahrer muss sich nun in Strafverfahren wegen des Verdachts des Besitzes von Betäubungsmittel sowie des Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – In der Stockhausenstraße in Mörfelden wurde ein geparkter schwarzer VW Touran an der linken Fahrzeugseite beschädigt, der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfall ereignete sich im Zeitraum 29.09., 18.00 Uhr bis 30.09., 12.30 Uhr. Am geschädigten Fahrzeug wurde rote Fremdfarbe festgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

Kreis Bergstraße

Diebstahl von Außenbordmotoren im Lampertheimer Altrhein

Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Lampertheim (ots) – In der Zeit von Dienstag 29.09.2020 gegen 12:30 Uhr bis Mittwoch 30.09.2020 um 08:30 Uhr, wurden 4 Außenbordmotoren von am Ufer liegenden Angelnachen im Lampertheimer Altrhein/Oberhalb Fretterloch entwendet.

Ersten Spuren nach sind die unbekannten Täter von Land aus auf die Boote gelangt. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige ergaben sich bisher nicht.

In diesem Zusammenhang sucht die Wasserschutzpolizeistation Gernsheim nach Zeugen. Diese mögen sich bitte unter Tel.: 06258/9340-0 melden.

Fahrer unter Drogeneinfluss – Drogenfund in Fahrzeug

Viernheim (ots) – Zivilbeamte kontrollierten Dienstagnachmittag (29.09.) “Am Lampertheimer Weg” den Fahrer eines Kleinwagens und stellten fest, dass er sich unter Drogeneinfluss befand.

Bei der Verkehrskontrolle des 21-Jährigen schlug den Ordnungshütern der Geruch nach Cannabis bereits durch die Fahrertür entgegen. Auf Nachfrage händigte der junge Mann einen Joint aus. Die Beamten durchsuchten daraufhin sein Fahrzeug und fanden fast 18 Gramm Marihuana in einer Plastiktüte.

Nachdem ein Drogenvortest positiv auf Cannabis reagierte, wurde der Fahrer vorläufig festgenommen. Er musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen.

Ihm drohen nun Verfahren wegen Drogenbesitzes und Fahren unter Drogeneinfluss.

Mit Anhänger ins Fahrverbot

Viernheim (ots) – Ein Mercedes mit Anhänger erregte am Dienstagmittag (29.09.2020) auf der A6 die Aufmerksamkeit von Zivilbeamten. Die Hauptuntersuchung des Hängers war seit mehr als 3 Jahren überfällig.

Doch nicht nur die Prüfplakette stach den Beamten ins Auge, auch die beachtliche Geschwindigkeit von mehr als 120 Stundenkilometern, mit der das Gespannt die Ordnungshüter überholte, veranlasste sie zu einer Kontrolle.

Den 51-jährigen Fahrer erwarten nun, neben einem Monat Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg sowie 240 Euro Geldbuße.

Fenster aus Rohbau entwendet – Wer kann Hinweise geben?

Heppenheim-Erbach (ots) – Das Fenster eines Rohbaus im Eckweg rückte in das Visier Krimineller. Der Diebstahl wurde am Dienstagmorgen (29.9.) bemerkt und kann bis zum vergangenen Montag, den 21. September, zurückliegen.

Nachdem sich die Unbekannten Zutritt zur Baustelle verschafften, machten sie sich an einem der Fenster zu schaffen und bauten dieses aus. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt. Wie sie das Fenster abtransportieren konnten, muss im Rahmen polizeilicher Ermittlungen geprüft werden.

Wer in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Katalysator aus Mitsubishi ausgebaut – Polizei sucht Zeugen

Lorsch (ots) – Den Katalysator eines Mitsubishis bauten Kriminelle im Zeitraum zwischen Samstagmittag (26.9.) und Montagabend (28.9.) in der Uhlandstraße aus.

Ersten Erkenntnissen zufolge, bockten die Unbekannten das blaue Auto mit einem Wagenheber auf und schnitten im Anschluss den Katalysator heraus. Daraufhin suchten sie das Weite und hinterließen insgesamt einen Schaden von mehreren Tausend Euro.

Zeugen oder Nachbarn, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Odenwaldkreis

Kriminelle erbeuten Gartenmöbel – Polizei sucht Zeugen

Erbach (ots) – In der Nacht zum Dienstag (29.9.) erbeuteten Kriminelle mehrere Gartenmöbel aus einer Firma in der Straße “Sägewerk”. Neben zwei Tischen und Hockern, erbeuteten die Unbekannten vier Bänke, nachdem sie sich Zutritt zum Gelände der Firma verschafften. Wie es den Kriminellen gelang, die Garnituren wegzuschaffen, muss im Rahmen polizeilicher Ermittlungen geprüft werden. Hierbei entstand insgesamt ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Erbach ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise zum Diebstahl geben? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06062/953-0 zu erreichen.

Von Fahrbahn abgekommen und überschlagen – 29-Jährige nach Unfall leicht verletzt

Brensbach/L3106 (ots) – Am Dienstagmittag 29.9.2020 ereignete sich auf der Landstraße 3106 ein Unfall, bei dem die 29-jährige Wagenlenkerin mit ihrem Fahrzeug von der Straße abkam und sich infolge überschlug.

Die 29-Jährige war gegen 15 Uhr auf der Landstraße von Hummetroth in Richtung Höllerbach unterwegs, als sie plötzlich die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Daraufhin kam sie mit dem roten Volkswagen nach links von der Fahrbahn ab, wo sich der Wagen infolgedessen überschlug. Ersten Erkenntnissen zufolge, verletzte sich die Bergsträßerin hierbei leicht und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der rote Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Für die Unfallaufnahme und anschließenden Aufräumarbeiten musste die Landstraße für circa eine Stunde voll gesperrt werden. Wieso die 29-Jährige die Kontrolle über ihren Wagen verlor, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

