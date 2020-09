Gießen: Drogen- und Alkoholfahrt ohne Führerschein

Gießener Polizisten zogen gestern Abend (29.09.2020) einen Drogenfahrer aus dem Verkehr. Gegen 22.45 Uhr fiel der 24-Jährige in seinem Mazda in der “Neuen Bäue” auf. Die Ordnungshüter stoppten den Wagen und bemerkten, dass der in Gießen lebende Fahrer offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Ein Schnelltest wies ihm die Einnahme von THC nach, zudem brachte es sein Alkoholtest auf 0,61 Promille. Ermittlungen ergaben, dass der 24-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeistation am Berliner Platz. Anschließend durfte der Gießener die Wache wieder verlassen. Ihn erwarten wegen der Rauschfahrt und dem Fahren ohne die erforderliche Fahrerlaubnis Strafverfahren.

Zudem prüfen die Ermittler, ob der 24-Jährige den von ihm genutzten Wagen zuvor gestohlen hatte.

Gießen: Mülltonne hilft Dieben

Als Einstiegshilfe in eine Studenten-WG benutzten Einbrecher in der Straße “Gartfeld” eine Biomülltonne. Die Diebe schoben die Tonne unter ein Erdgeschossfenster, kletterten hinauf und hebelten das Fenster auf. Sie stiegen ein und ließen aus dem Zimmer ein Laptop der Marke “HP” mitgehen. Zeugen, die die Einbrecher am Montag (28.09.2020), zwischen 07.15 Uhr und 13.00 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-2555 bei der Gießener Kriminalpolizei zu melden.

Gießen: Radmuttern gelöst – Polizei bittet um Mithilfe

Im Marie-Juchacz-Weg vergriffen sich Unbekannte an den Hinterreifen eines weißen Dacia “Lodgy”.

Der Wagen parkte am Montag (28.09.2020), zwischen 12.00 Uhr und 21.00 Uhr in einem Hinterhof.

Die Täter lockerten die Schrauben der beiden Felgen. Während der Fahrt fiel die Manipulation durch untypischen Fahrgeräusche auf. Zum Glück wurde niemand verletzt.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen:

Wer hat die Täter im Hinterhof im Marie-Juchacz-Wegs beobachtet?

Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755

Pohlheim-Watzenborn-Steinberg: Fahrraddiebe an der Volkshalle

Mit einem Pedelec der Marke “KTM” suchten Diebe an der Volkshalle Pohlheim das Weite. Das schwarze Bike mit der Bezeichnung “Macina fun” stand am Dienstagabend (29.09.2020), zwischen 19.00 Uhr und 20.15 Uhr festgeschlossen vor der Halle. Die Täter knackten das Schloss und ließen das ca. 2.500 Euro teure Gefährt mitgehen. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Pedelecs nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555 entgegen.

Gießen: Unfallflucht in der Iheringstraße

Zwischen Mittwoch (23.September) 17.15 Uhr und Freitag (25.September) 15.45 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter einen in der Iheringstraße geparkten Mazda. Als der Besitzer zu seinem grauen Mazda 6 zurückkam, war dieser auf der linken, hinteren Seite beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich um den Schaden von etwa 300 Euro zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555. (D.J.)

Linden: Skoda touchiert

Am Dienstag (29.September) touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Gießener Straße geparkten Skoda. Der rote Fabia stand zwischen 16.00 Uhr und 18.30 Uhr auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 120. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Der Schaden wird auf 100 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555. (D.J.)

Gießen: Parkplatzrempler

Nur 30 Minuten parkte ein Suzuki am Dienstag (29.September) auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Philipp-Reis-Straße. Vermutlich bei einem Parkmanöver beschädigte ein Unbekannter den schwarzen Swift zwischen 12.45 Uhr und 13.15 Uhr am Heck der Fahrerseite.

Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den rund 300 Euro teuren Schaden zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755. (D.J.)

