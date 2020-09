Hitziger Streit zwischen 2 rivalisierenden Gruppen – Polizei setzt Pfefferspray ein

Homberg (ots) – 29.09.2020, 18:40 Uhr bis 23:00 Uhr – Am Dienstagabend trafen im Homberger Stadtgebiet 2 offensichtlich rivalisierenden Personengruppen aufeinander um einen Streit zu klären. Die alarmierte Polizei verhinderte mit mehreren Streifen eine gewalttätige Auseinandersetzung. Die Polizei wurde von einem Anwohner der Paul-Ehrlich-Straße darüber informiert, das sich dort wohl mehrere Personen gegenüberstehen und eine Schlägerei kurz bevorstehe.

Bei Eintreffen der ersten Streifenwagen standen sich insgesamt 40 Personen gegenüber. Die Mitglieder der beiden Gruppen schrien sich an und nahmen auch gegenüber der Polizei eine drohende Haltung ein. Nur durch den Einsatz von Pfefferspray konnten die beiden Gruppen auseinandergehalten werden. Nach dem Eintreffen von weiteren Streifenwagen beruhigten sich die Personen. Mehrere Personen erhielten einen Platzverweis und die Polizei überwachte deren Abfahrt.

Weitere Platzverweise und Personenkontrollen erfolgen im Anschluss im Homberger Stadtgebiet. Von der Polizei wurden insgesamt 30 Platzverweise ausgesprochen und 12 Personalien festgestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung wurde eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Streiterei am Bahnhof

Bundespolizeiinspektion Kassel

Melsungen (ots) – In einen Konflikt gerieten am Dienstag 29.09.2020 zwei Personen im Bahnhof Melsungen. Ein Regionalzug hatte gegen 20:30 Uhr die Endhaltestelle erreicht. Dort sollten alle Insassen die Bahn verlassen. Im hinteren Bereich des Zuges gerieten 2 Männer verbal aneinander. Bei den beiden, einem 54-Jährigen und einem 32-Jährigen, schaukelte sich die Situation hoch.

Gegenüber alarmierten Beamten der Bundespolizei gaben die Kontrahenten an, dass es in der Folge auch zu einem Gerangel gekommen sein soll. Die Bundespolizei in Kassel hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen dieses Vorfalles.

Um Hinweise wird gebeten unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder unter www.bundespolizei.de.

