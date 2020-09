Karlsruhe – Bei Arbeitsunfall mehrere Meter in die Tiefe gestürzt

Karlsruhe (ots) – Lebensgefährliche Verletzungen erlitt am Mittwochmittag ein

60-jähriger Arbeiter in Karlsruhe-Neureut, als er von einem Zwischenboden aus

mehrere Meter in die Tiefe stürzte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen führte der 60-Jährige kurz nach 13 Uhr

Arbeiten am Zwischenboden eines Gebäudes in der Vogtstraße durch. Dabei verlor

er offenbar alleinbeteiligt das Gleichgewicht, woraufhin er mehrere Meter nach

unten und mit dem Kopf voran auf den Boden stürzte. Dabei erlitt der Mann

lebensgefährliche Verletzungen.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Mann zunächst vor Ort und brachten ihn

anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Zeugenaufruf nach Bedrohung mit Schusswaffe

Bruchsal (ots) – Bereits am 21. September 2020 ereignete sich gegen 17:25 Uhr in

der S33 auf der Fahrt von Karlsdorf nach Bruchsal eine Bedrohung. Ein zunächst

unbekannter Täter steht im Verdacht, einen 33-Jährigen mit vorgehaltener

Schusswaffe bedroht zu haben.

Der Geschädigte stieg gegen 17:14 Uhr in Karlsdorf ein und suchte im Zug das

Fahrradabteil auf. Der Tatverdächtige beschwerte sich ihm gegenüber, da er

seiner Ansicht nach zu laut telefonierte. Im Zuge der zunächst verbalen

Auseinandersetzung hielt der Tatverdächtige dem Mann schließlich eine

Schusswaffe vor und beleidigte ihn weiter. Nachdem der Zug den Bahnhof Bruchsal

erreichte, stieg der Tatverdächtige aus und begab sich durch die Unterführung

auf einen anderen Bahnsteig. Durch die schnell eingetroffene Polizei wurde noch

am Bahnhof nach dem Mann gefahndet, ohne ihn jedoch feststellen zu können.

Im Zuge der Ermittlungen werden nun Zeugen gesucht, die Beobachtungen zu dem

Geschehen im Zug machen können. Insbesondere ein junger Mann, der noch im Zug

Kontakt zum Tatverdächtigen hatte, wird gebeten, sich als Zeuge zu melden.

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter 0721 120160 entgegen.

Beleidigungen und Bedrohungen nach Fahrtausschluss

Karlsruhe (ots) – Nachdem sich ein Mann gestern Nachmittag (29.09.2020)

weigerte, im IC eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, wurde er durch den

Zugbegleiter von der Weiterfahrt ausgeschlossen. Da der 36-jährige Deutsche den

Zug nicht freiwillig verlassen wollte, wurde die Bundespolizei hinzugezogen.

Erst nach mehrmaliger Aufforderung verließ der Mann den Zug. Während der

anschließenden Maßnahmen beleidigte er die eingesetzten Beamten durchgängig.

Auch mit Bedrohungen gegen die Bundespolizisten hielt er nicht zurück.

Bei der Durchsuchung auf der Dienststelle konnten schließlich seine

Ausweisdokumente aufgefunden werden. Gegen den Mann werden nun Anzeigen wegen

Beleidigung und Bedrohung gefertigt. Weiterhin ergeht eine Meldung wegen

Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz an das zuständige Gesundheitsamt.

Nach Abschluss aller Maßnahmen konnte er die Dienststelle wieder verlassen.

Ubstadt-Weiher – Intensiver Geruch verrät Drogenbesitzer – 2,8 Kilo Marihuana beschlagnahmt

Ubstadt-Weiher (ots) – Nach einem Zeugenhinweis stellten Beamte des

Polizeireviers Bad Schönborn am späten Dienstagabend in einer Mietswohnung des

Ortsteils Weiher – zu großen Teilen in drei Koffern verpackt – insgesamt 2,8

Kilogramm Marihuana-Blüten sicher. Die drei mutmaßlichen Besitzer der

Gepäckstücke, ein 27-Jähriger mit belgischer Staatsangehörigkeit sowie zwei

Spanier im Alter von 27 und 41 Jahren, werden auf Antrag der Staatsanwaltschaft

Karlsruhe am Mittwoch dem Haftrichter am Amtsgericht Bruchsal vorgeführt.

Aufgrund des starken Marihuanageruchs im Treppenhaus und aus der betreffenden

Mietswohnung heraus war die Polizei informiert worden. Bei der anschließenden

Wohnungsnachschau konnten die Beamten das Rauschgift beschlagnahmen. Die

weiteren Ermittlungen, etwa zur Herkunft der Drogen, führt nunmehr das

Kriminalkommissariat Bruchsal.

Eggenstein – Leopoldshafen – Diebe haben es auf Gartengeräte abgesehen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in einen Lagerraum

des Bauhofes Eggenstein-Leopoldshafen eingedrungen.

Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich die Langfinger, zwischen 20:00

Uhr und 07:30 Uhr auf bislang unbekannte Art und Weise über ein Kellerfenster

Zutritt in den Lagerraum. Hier entwendeten sie mehrere Gartenmaschinen im Wert

von mehreren tausend Euro und flüchteten im Anschluss bislang unerkannt.

Zeugen die in der Nacht zum Dienstag im Bereich Ehrlichweg verdächtige

Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Waldstadt unter0721 967180 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Erneute Anrufe durch falsche Polizeibeamte

Karlsruhe (ots) – Zu mehreren Anrufen durch falsche Polizeibeamte kam es am

Dienstag zwischen 13:30 Uhr und 22:00 Uhr im nördlichen Landkreis von Karlsruhe.

Nach ersten Ermittlungen meldeten sich die Anrufer, meistens unter einer

Legende.

Mit wilden Räuberpistolen erweckten die falschen Polizisten bei ihren Anrufern

den Eindruck, diese werden alsbald von Einbrechern heimgesucht, die es auf ihr

Bargeld und ihre Wertgegenstände abgesehen haben Zu einem Schaden kam es dank

der aufmerksamen Betroffenen nicht.

Um sich vor der Betrugsmasche „falscher Polizeibeamten“ zu schützen, raten das

LKA Baden-Württemberg und das Polizeipräsidium Karlsruhe:

Die Polizei ruft Sie niemals unter dem Polizeinotruf 110 an.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf. So

werden Sie Betrüger los.

Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen,

Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld,

Schmuck oder Wertgegenständen.

Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die

Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen.

Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen

Verhältnisse.

Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen.

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter

www.polizei-beratung.de

Ettlingen – Pkw überschlägt sich

Karlsruhe (ots) – Auf der Landesstraße 605, von Karlsruhe kommend, ereignete

sich am Dienstag, gegen acht Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem die

alleinbeteiligte Fahrzeugführerin leicht verletzt wurde.

Die 30-Jährige fuhr mit ihrem Fiat auf der L605 von Karlsruhe kommend in

Richtung Ettlingen. Dort wollte sie nach rechts auf die Bundesstraße 3 Richtung

Malsch abbiegen. Sie kam auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und

driftete nach links von der Fahrbahn ab. Im Grünstreifen blieb das Fahrzeug auf

dem Dach liegen. Die Unfallfahrerin konnte sich leicht verletzt aus dem Fahrzeug

befreien. An ihrem Pkw entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Karlsruhe – Zwei Wohnungseinbrüche in Rüppurr

Karlsruhe (ots) – Am frühen Dienstagmorgen, ungefähr zwischen drei und vier Uhr,

hörte eine Mieterin in einem Haus in der Hauffstraße ein verdächtiges Geräusch.

Nachdem sie bei einer Nachschau nichts Verdächtiges bemerkte, legte sie sich

wieder ins Bett.

Wahrscheinlich hatte sie Einbrecher gehört, die in die im Erdgeschoss

beziehungsweise im ersten Obergeschoss liegende Wohnung eingestiegen waren.

Vermutlich zur Fluchtsicherung öffneten sie sowohl die Hauseingangstür als auch

die Terrassentür, nachdem sie durch ein aufgehebeltes Fenster im Esszimmer ins

Haus eingebrochen waren. Im Erdgeschoss hatten der oder die Täter Elektroartikel

im Gesamtwert von mehreren hundert Euro entwendet. Im ersten Obergeschoss

schlief zur Tatzeit die Wohnungsinhaberin mit ihren Kindern.

Ein weiterer Einbruch in Rüppurr ereignete sich am Dienstagabend, gegen 20 Uhr.

Hier konnte eine Nachbarin in der Graf-Eberstein-Straße einen ihr unbekannten

Mann beobachten, der sich im Nachbarhaus bewegte.

Im Nachhinein stellte sich heraus, dass in dem Haus eingebrochen worden war. Ein

bislang unbekannter Täter überstieg zunächst den Zaun und ging dann zur

Rückseite des Hauses, wo er die Terrassentür aufhebelte.

Im Haus wurden lediglich zwei Räume durchsucht. Der Geschädigte konnte bislang

nicht erreicht werden, daher können weder zum Diebesgut noch zum entstandenen

Sachschaden nähere Angaben gemacht werden.

Inwiefern die beiden Wohnungseinbrüche in Zusammenhang stehen, bedarf weiterer

Ermittlungen. Diese hat die Kriminalpolizei Karlsruhe übernommen.

Rheinstetten – Überfall auf Tankstelle

Karlsruhe (ots) – Ein mit einem Revolver bewaffneter Täter hat am Dienstagabend

eine Tankstelle an der Bundesstraße B36 bei Rheinstetten-Mörsch überfallen und

dabei Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro erbeutet.

Nach den bisherigen Erkenntnissen betrat der maskierte Mann gegen 19:45 Uhr den

Verkaufsraum der Tankstelle und bedrohte den Angestellten sowie einen anwesenden

Kunden mit einem silbernen Revolver. Den Kunden forderte er dabei auf, sich auf

den Boden zu legen, der Angestellte sollte die Kasse öffnen. Diesen Forderungen

kamen beide nach. Danach forderte er die Herausgabe des Bargeldes, woraufhin der

Angestellte das Bargeld der Kasse in eine vom Täter mitgeführten Stofftasche

legte. Zudem nahm der Unbekannte noch mehrere Zigarettenschachteln aus der

Auslage an sich.

Anschließend verließ der Täter den Verkaufsraum und flüchtete zunächst zu Fuß in

Richtung Karlsruhe.

Trotz der unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der alarmierten Polizei,

bei denen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, konnte der Flüchtige

nicht aufgegriffen werden.

Der unbekannte Täter ist männlich, etwa 185 – 190 cm groß mit kräftiger Statur.

Er hat eine helle Hautfarbe und braune Augen. Er sprach akzentfreies Deutsch mit

hiesigem Dialekt. Bekleidet war er zur Tatzeit mit einer dunklen Daunenjacke mit

Kapuze, die er über den Kopf gezogen hatte. Auffällig war hier, dass das

Innenfutter der Kapuze rötlich ist. Zudem trug er eine schwarze Jogginghose mit

einem weißen Streifen sowie schwarze Schuhe und schwarze Stoffhandschuhe.

Zusätzlich trug er eine schwarze Sturmhaube und war mit einem silbernen Revolver

bewaffnet. Die von ihm mitgeführte Stofftasche war schwarz und hatte einen

weißen Streifen.

Mögliche Zeugen, die den Täter vor oder nach der Tat gesehen haben sowie

sonstige Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter

0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Bad Schönborn – Durch Übermüdung in Gegenverkehr geraten

Bad Schönborn – Übermüdung war nach Erkenntnissen des Polizeireviers Bad

Schönborn wohl die Ursache für einen Verkehrsunfall am Dienstag gegen 17.25 Uhr

auf der Bundesstraße 292 bei Bad Schönborn.

Wie die ersten Feststellungen ergeben haben, war ein 19-jähriger Pkw-Führer von

Langenbrücken nach Östringen unterwegs. Offenbar ereilte ihn zirka 800 Meter

nach der Abfahrt Langenbrücken ein sogenannter Sekundenschlaf, wobei er immer

weiter auf die Gegenfahrbahn geriet. Während ein erster Pkw-Fahrer des

Gegenverkehrs noch ausweichen konnte, wurde der 40 Jahre alte Lenker eines

nachfolgenden Autos touchiert. Das Auto kam außer Kontrolle und stieß neben der

Fahrbahn gegen einen Baum.

Beide Fahrer trugen bei dem Unfall leichte Verletzungen davon und wurden zur

weiteren Behandlung von Rettungsteams in Krankenhäuser gebracht. Die

Unfallfahrzeuge, an denen insgesamt ein Schaden von geschätzten 20.000 Euro

entstanden war, mussten abgeschleppt werden.

Walzbachtal – Von Fahrbahn abgekommen und auf Dach gelandet

Walzbachtal – Großes Glück hatte ein 47 Jahre alter Pkw-Fahrer, der am

Dienstag kurz nach 10.00 Uhr auf der Kreisstraße 3506 zwischen Gondelsheim und

Jöhlingen von der Fahrbahn abkam und sich überschlug und mit leichten

Verletzungen davonkam.

Der 47-Jährige war nach polizeilichen Feststellungen von Gondelsheim kommend in

Richtung Jöhlingen unterwegs. Aus unklarer Ursache war er von der Fahrbahn

abgekommen, überschlug sich in der Folge und blieb etwa zehn Meter von der

Straße entfernt kopfüber auf einem Acker liegen. Der Kleinwagen war so stark

beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Karlsruhe – Elektro-Scooter beschäftigen die Polizei häufig wegen Alkoholverstößen

Karlsruhe – Mittlerweile sind sie überall in Karlsruhe zu sehen. Mal

kommen sie einem auf dem Radweg entgegen, mal stehen sie alleine oder in kleinen

Gruppen am Gehweg und warten auf ihre nächsten Nutzer. Gemeint sind

Elektroroller, kurz E-Scooter. Spätestens nachdem mehrere Sharing-Unternehmen

seit Oktober des letzten Jahres damit begonnen haben, die motorisierten

Tretroller flächendeckend zur spontanen und kurzzeitigen Ausleihe anzubieten,

gehören die Zweiräder zum Karlsruher Stadtbild. In der Verkehrsunfallstatistik

sind die Fahrzeuge bisher eher unauffällig. Dafür wurden im ersten Jahr der

Nutzung in Karlsruhe vielfach Alkoholverstöße festgestellt.

Erfreulicherweise sind die E-Scooter in Karlsruhe bislang nur selten in

Verkehrsunfälle verwickelt. Im Berichtszeitraum Oktober 2019 bis August 2020 hat

die Karlsruher Polizei weniger als 20 Unfälle unter Beteiligung von

Elektrorollern aufgenommen. Die häufigsten Unfallursachen waren Alkoholeinfluss,

falsche Fahrbahnnutzung, nicht angepasste Geschwindigkeit und falsches Verhalten

gegenüber Fußgängern. Im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln treten die Scooter

beim Unfallgeschehen damit kaum in Erscheinung. Sorgen bereitet dem Leiter der

Karlsruher Verkehrspolizeiinspektion Martin Plate dagegen die hohe Zahl

festgestellter Trunkenheitsfahrten mit E-Scootern. So stellte die Polizei allein

im Juli dieses Jahres 36 und im August gar 42 Personen fest, die alkoholisiert

mit einem Elektroroller fuhren. „Vielfach wird der Scooter auf dem Heimweg

gerade dann genutzt, wenn man alkoholbedingt besser die Finger davon lassen

sollte“, gibt Plate zu Bedenken.

Deshalb weist die Karlsruher Polizei erneut darauf hin, dass es sich bei den

motorisierten Tretrollern um Kraftfahrzeuge handelt, für deren Fahrer dieselben

Alkoholgrenzen wie für Autofahrer gelten. Das bedeutet auch, dass bereits ab

einer Blutalkoholkonzentration von 0,3 Promille eine Straftat vorliegen kann,

wenn der E-Scooterfahrer alkoholbedingte Ausfallerscheinungen zeigt oder einen

Unfall verursacht. Ab 0,5 Promille wird dann in jedem Fall ein Bußgeld fällig

und ab 1,1 Promille droht ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren.

Führerscheininhaber müssen zudem mit einem Fahrverbot oder sogar mit dem Entzug

der Fahrerlaubnis rechnen.