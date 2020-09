Mannheim-Neckarau: Angebranntes Essen macht Feuerwehreinsatz erforderlich

Mannheim-Neckarau (ots) – Wegen einer starken Rauchentwicklung in der

benachbarten Wohnung verständigte eine Bewohnerin eines Mehrfamilienwohnhauses

in der Wacholderstraße am Dienstagmorgen gegen 7.20 Uhr die Rettungsleitstelle.

Ein Löschzug der Feuerwache-Mitte stellte als Auslöser der Rauchentwicklung

angebranntes Essen auf einem angeschalteten aber unbeaufsichtigten Herd fest.

Der Herd wurde ausgeschaltet. Das Essen entfernt. Ein Feuer war glücklicherweise

nicht ausgebrochen. Es entstand weder Personen, noch Sachschaden.

Mannheim-Neckarau: Handtasche aus Auto gestohlen – Unbekannte schlagen Scheibe an geparktem Fahrzeug ein – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarau (ots) – Am Dienstag schlugen Unbekannte zwischen 9.00 und 9.45

Uhr mit einem bislang unbekannten Werkzeug ein Loch in die Scheibe der

Beifahrertüre eines BMW, der in der Rheingoldstraße gegenüber eines Reitvereins

geparkt war. Vermutlich gelang es ihnen durch das Hindurchgreifen durch das Loch

die Türe zu entriegeln und ins Fahrzeuginnerer zu gelangen. Aus dem Fußraum des

Beifahrersitzes entwendeten sie eine Handtasche, in der sich persönliche

Wertgegenstände befanden. Hierbei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca.

1300 Euro. Die Polizei rät keine Wertsachen im Auto zu hinterlassen.

Autoaufbrecher suchen gezielt in geparkten Fahrzeugen nach Wertsachen oder

beobachten parkende Personen, um abzuschätzen, ob sich ein Aufbruch lohnt. Die

folgende Tat dauert oft nur wenige Sekunden. Ein Auto ist nun mal kein Tresor!

Wer sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder den unbekannten Tätern im

aktuellen Fall geben kann, setzt sich bitte mit dem Polizeirevier

Mannheim-Neckarau unter der Rufnummer 0621/83397-0 in Verbindung.

Mannheim-Käfertal: Unbekannte Täter entwenden alle vier Räder eines geparkten Pkw – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Käfertal (ots) – Am Montagabend gegen 16.30 Uhr stellte eine junge Frau

ihren Peugeot auf einem öffentlichen Parkplatz in Höhe eines Autohauses in der

Heppenheimer Straße ab. Am Dienstagmorgen stand das Fahrzeug noch an derselben

Stelle, jedoch fehlten alle vier Räder. Bei der Demontage der Räder und durch

das unsachgemäße Abstellen des Fahrzeuges durch unbekannte Täter wurde das

Fahrzeug erheblich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2600

Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt

das Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0), entgegen.

Mannheim-Waldhof: E-Roller aus Keller entwendet – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Waldhof (ots) – Unbekannte entwendeten in der Zeit zwischen

Sonntagabend und Dienstagvormittag einen Elektroroller aus dem Kellerraum eines

Anwesens in der Darmstadter Straße. Sie verschafften sich unberechtigt Zugang zu

dem Kellerverschlag, in dem das Fahrzeug abgestellt war, indem sie die an der

Tür angebrachte Halterung eines Vorhängeschlosses aufhebelten. Der Eigentümer,

dem das Fehlen seines Rollers erst am Dienstagnachmittag auffiel, verständigte

sofort die Polizei. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier

Mannheim-Sandhofen unter der Rufnummer 0621/77769-0 entgegen.

Mannheim-Lindenhof: Verkehrsunfall mit Unfallflucht – Hoher Sachschaden – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Lindenhof – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag zwischen

10:30 Uhr und 11:00 Uhr in der Landteilstraße. Ein bislang unbekannter

Autofahrer beschädigte auf unbekannte Art und Weise einen am Fahrbahnrand

geparkten BMW so stark, dass dieser nicht mehr fahrbereit war. Anschließen

flüchtete der Unbekannte vom Ort des Unfallgeschehens, ohne seinen

Feststellungspflichten nachzukommen. Der Sachschaden beträgt rund 20.000EUR.

Bei dem Verursacher handelt es sich um ein blaues Fahrzeug, eventuell ein

Hyundai i30 N.

Zeugen, die Hinweise auf das Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden

gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, unter der Telefonnummer

0621-833970, zu melden.

Mannheim: Brand in einer öffentlichen Toilette

Mannheim – Am Dienstagabend gegen 19.55 Uhr meldete eine Passantin einen

Brand in der öffentlichen Toilette in E 1. Vor Ort konnte eine starke

Rauchentwicklung ausgehend von der dortigen Herrentoilette festgestellt werden.

Wie sich bei einer Nachschau herausstellte, wurden in dem Gebäude zwei Rollen

Toilettenpapier angezündet. Das Feuer konnte durch Beamte des Polizeireviers

Mannheim-Innenstadt oberflächlich gelöscht werden. Die abschließenden

Löscharbeiten wurden durch die Berufsfeuerwehr Mannheim durchgeführt. Im

Zusammenhang mit dem Vorfall wurde ein 61-jähriger Mann festgenommen. Inwieweit

dieser für den Brand verantwortlich ist bedarf weiterer Ermittlungen. An dem

Toilettenhäuschen entstand Sachschaden von ca. 1000 Euro. Verletzt wurde

niemand.