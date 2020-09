Heidelberg-Bergheim: 62-jähriger festgehalten und Wertgegenstände entwendet – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Bergheim (ots) – Am Mittwoch war ein 62-jähriger Mann nach einem

Gaststättenbesuch gegen 1 Uhr auf dem Heimweg, als er im Kreuzungsbereich

Czernyring/Blücherstraße von zwei Männern aufgehalten wurde. Einer der beiden

unbekannten Täter hielt den Mann fest, der andere entwendete einen

Schlüsselbund, sowie den Geldbeutel des Mannes mit Bargeld und persönlichen

Karten. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Täter 1: 1,68m groß, dunkle kurze Haare,

braune Augen, dunkle lange Hose, sprach hochdeutsch Täter 2: etwa 1,70m – 1,75m

groß, dunkle kurze Haare, auffällig große Nase, lange Hose

Die beiden Täter unterhielten sich in einer fremden Sprache.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die zwei

unbekannten Männer geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier

Heidelberg-Mitte, unter der Telefonnummer 06221-991700, zu melden.

Heidelberg: Tankstelle überfallen; Angestellte bedroht; Geld erbeutet; Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Mittwochmorgen, kurz nach 5 Uhr, wurde eine Tankstelle in

der Eppelheimer Straße überfallen.

Der bislang unbekannte Täter drohte der Angestellten, nach derzeitigem Stand der

Ermittlungen, massive körperliche Gewalt an und zwang sie so zur Herausgabe

eines geringen Bargeldbetrages. Der Mann, der mit einer schwarzen Sturmhaube

maskiert war, flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Er wird wie folgt beschrieben: ca. 180 cm; dunkle Oberbekleidung; Jogginghose;

schwarze Handschuhe.

Die sofort mit 15 Streifenwagenbesatzungen eingeleitete Fahndung nach ihm

verlief ohne Ergebnis.

Das Raubdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren

Ermittlungen übernommen. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst, Tel.:

0621/174-4444 oder an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700.

Heidelberg: Tankstelle überfallen; Angestellte bedroht; Geld erbeutet; Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Mittwochmorgen, kurz nach 5 Uhr, wurde eine Tankstelle in

der Eppelheimer Straße überfallen.

Der bislang unbekannte Täter drohte der Angestellten, nach derzeitigem Stand der

Ermittlungen, massive körperliche Gewalt an und zwang sie so zur Herausgabe

eines geringen Bargeldbetrages. Der Mann, der mit einer schwarzen Sturmhaube

maskiert war, flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Er wird wie folgt beschrieben: ca. 180 cm; dunkle Oberbekleidung; Jogginghose;

schwarze Handschuhe.

Die sofort mit 15 Streifenwagenbesatzungen eingeleitete Fahndung nach ihm

verlief ohne Ergebnis.

Das Raubdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren

Ermittlungen übernommen. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst, Tel.:

0621/174-4444 oder an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700.

Heidelberg-Boxberg: Verkehrsunfall unter Medikamenten- und Drogeneinfluss

Heidelberg-Boxberg (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen

21:30 Uhr in der Straße „Am Götzenberg“. Eine 34-jährige war mit ihrem Citroen

alleinbeteiligt nach rechts über die Leitplanke von der Fahrbahn abgekommen und

in die Leitplanke der danebenliegenden Straße für den Linienverkehr zum Stehen

gekommen. Bei Eintreffen der Polizeibeamten war die Verursacherin von der

Unfallstelle verschwunden, ihr Auto hatte sie stehen gelassen. Kurze Zeit später

kehrte sie zur Unfallstelle zurück und gab sich als Fahrerin zu erkennen. Die

Frau stand unter Medikamenten- und Drogeneinfluss, ein Arzt entnahm eine

Blutprobe. Der Führerschein der Frau wurde einbehalten. Der Sachschaden beträgt

mehrere tausend Euro.

Heidelberg/K9711: Bei nasser Fahrbahn Kontrolle über Auto verloren – mehr als 25.000 EUR Sachschaden, leicht Verletzte – Zeugen gesucht

Heidelberg – Am Dienstag gegen 19:30 Uhr fuhr ein 22-jähriger BMW-Fahrer

auf der K9711 von Bruchhausen kommend in Richtung B535, wobei er auf der

regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto verlor und mit einem

entgegenkommenden 33-jährigen VW-Fahrer kollidierte. Durch den Unfall wurde der

22-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 25.000 EUR.

Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06221/3418-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.