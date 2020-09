Radarkontrolle L 214

Bingen – L214, 29.09., 10.00-14.00 Uhr. Auf der Strecke L214 wurden gestern in Höhe Waldalgesheim außerhalb geschlossener Ortschaften, in der 50 km/h-Zone, Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Es fuhren 23 PKW`s zu schnell. Dabei wurden 6 Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen aufgenommen und 17 Verwarnungen ausgesprochen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 91 km/h.

Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen – Bingen, 29.09., Gustav-Stresemann-Straße, 02:20 Uhr. Mehrere Anrufer meldeten zwischen Autohof Nahetal und Bingen Sponsheim beschädigte Verkehrsschilder, die von der dortigen Mittelinsel teilweise in die Fahrbahn hineinragten. Aufgrund der Spurenlage konnte festgestellt werden, dass zuvor ein LKW die Mittelinsel überfahren hatte und so den Schaden anrichtete. Der 56-jährige Verursacher setzte im Anschluss seine Fahrt einfach fort. Durch eine anschließende Fahndung konnte eine beschädigte Zugmaschine auf dem Gelände einer Bingener Speditions-Firma ausgemacht und eindeutig als unfallverursachendes Fahrzeug identifiziert werden. Über diese Firma wurde der verantwortliche Fahrer ermittelt und auch an seiner Wohnanschrift angetroffen. Er muss sich nun wegen Fahrerflucht verantworten.

Verkehrsunfall

Nierstein – Am 29.09.2020, gegen 16:00 Uhr, kam es in der Pestalozzistraße in Nierstein zu einem Verkehrsunfall. Eine 25-jährige Fahrerin aus Guntersblum befuhr mit ihrem PKW die Pestalzozzistraße in Nierstien von Dexheim kommend in Fahrtrichtung B9. In Höhe der Hausnummer 18 fuhr diese aus unbekannter Ursache gegen einen dort ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten PKW. Bei dem Aufprall wurde die Fahrerin verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Schadens beträgt circa 9000 Euro.

Diebstahl aus Container

Hahnheim – In der Zeit zwischen dem 25.09.2020, 11:50 Uhr und 29.09.2020, 07:30 Uhr, wurde ein Container auf einer Baustelle „Am alten Bahnhof“ in Hahnheim aufgebrochen und aus diesem mehrere Werkzeuge und Maschinen entwendet. Die Verriegelung des Werkzeugcontainers wurde vermutlich mittels einer Flex aufgetrennt. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

Digitalbarometer 2020: Trotz Gefahren, nur jeder Zehnte ergreift Schutzmaßnahmen

Mainz (ots) – Bürgerbefragung zur Cyber-Sicherheit von BSI und ProPK zeigt:

Jeder Vierte wird im Netz Opfer von Betrug, Fremdzugriffen oder Schadprogrammen.

Zwei Drittel aller Betroffenen erleiden hierbei Schäden.

Jeder Vierte (25 %) in Deutschland war bereits Opfer von Kriminalität im

Internet. Das ergab das „Digitalbarometer 2020“ des Bundesamts für Sicherheit in

der Informationstechnik (BSI) und der Polizeilichen Kriminalprävention der

Länder und des Bundes (ProPK). Rund zwei Drittel der Betroffenen haben dabei

einen Schaden erlitten. Ein Drittel (32 %) der Geschädigten hatte einen realen

finanziellen Schaden. Die höchste angegebene Schadenssumme lag bei 50.000 Euro.

Viel schwerer wiegt aber oftmals der emotionale Schaden, z. B. in Folge von

Cybermobbing (25 %), durch Verlust wichtiger Daten oder durch den Aufwand für

das Wiederherstellen der Daten (jeweils 23 %).

„Die Ergebnisse von 2020 zeigen, wer Sicherheitsempfehlungen direkt umsetzt,

wird seltener Opfer einer Straftat im Internet. Das zeigt uns, dass wir hier auf

dem richtigen Weg sind und weiter auf Prävention setzen müssen, denn jedes Opfer

ist eines zu viel“, sagt Dr. Stefanie Hinz, Vorsitzende der Polizeilichen

Kriminalprävention der Länder und des Bundes. „Positiv ist, dass sich 35 Prozent

der Betroffenen nach einer Straftat an die Polizei gewandt haben. Laut

Digitalbarometer 2019 waren es noch 31 Prozent der Befragten“, erläutert Hinz.

„Jeder Zehnte gibt an, sich ohne Schutzmaßnahmen im Internet zu bewegen. Das ist

wie Autofahren ohne Anschnallen oder Bahn fahren ohne Maske. Andere sichern sich

bereits ab, vernachlässigen aber effiziente Maßnahmen wie automatische Updates.

Laut Umfrage nutzt diese Option bewusst nur jeder Vierte, obwohl diese Maßnahme

am besten und schnellsten Sicherheitslücken schließen kann. Gemeinsam mit ProPK

haben wir nach dem ersten Digitalbarometer unsere Selbsthilfe-Anleitungen

erweitert. Die Ergebnisse aus 2020 zeigen jedoch deutlich: Wir müssen mehr

Orientierung geben, was priorisiert und im Zusammenspiel genutzt werden muss, um

einen digitalen Basisschutz zu ermöglichen“, so BSI-Präsident Arne Schönbohm.

Sicherheitsempfehlungen und Fokusfragen zu Hasskommentaren und

Kinderpornografie: Die Ergebnisse von 2020 zeigen, wer Sicherheitsempfehlungen

direkt umsetzt, wird seltener Opfer von Kriminalität im Internet. So geben

Befragte, die bisher gar nicht oder nur einmalig Opfer wurden, häufiger an, die

