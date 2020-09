Am 29. September zeigte ein Landwirt des Ormsheimer Hofes gegen 18 Uhr den Fund einer Handgranate beim Kommunale Vollzugsdienst (KVD) Frankenthal an. SIEHE EINGANGSBILD

KVD Frankenthal

Diese sei beim Ernten eines Zwiebelfeldes unbemerkt von der Erntemaschine aufgenommen und so auf dem Hof des Landwirtes gelandet. Der KVD Frankenthal sicherte sofort den Gefahrenbereich und verständigte den Kampfmittelräumdienst RLP. Der Hof des Landwirtes wurde großräumig abgesperrt. Bei der anschließenden Begutachtung der Handgranate stellte sich heraus, dass diese immer noch voll funktionsfähig sei und nur durch großes Glück nicht ausgelöst wurde. Sehr wahrscheinlich stammte die Handgranate aus dem zweiten Weltkrieg, die Optik lässt ein amerikanisches Modell vermuten.

Die Granate wird durch den Kampfmittelräumdienst RLP vernichtet und entsorgt.

Frankenthal – Vorsicht vor falschen Gewinnversprechen

Am Dienstag, dem 29.09.2020, gegen 11:00 Uhr, erhält eine 85-jährige Frankenthalerin einen Anruf einer unbekannten Frau. Diese teilt der 85-Jährigen zu Beginn des Telefongesprächs mit, dass sie im Rahmen einer „Rentnerlotterie“ 49.900 Euro gewonnen habe. Um den Gewinn zu erhalten, müsste die Geschädigte jedoch zuvor Google-Play-Karten im Wert von 1.000 Euro erwerben und die entsprechenden Codes an die Anruferin weiterleiten. Als die 85-Jährige die Betrugsmasche erkennt, legt die Anruferin auf.

Die Abzocke durch falsche Gewinnversprechen ist sehr hinterhältig.

„Sie haben gewonnen!“ Wer freut sich nicht, das zu hören. Wer aber eine solche Nachricht bekommt, per Telefon, E-Mail oder Post, sollte vorsichtig sein. Denn dabei kann es sich um eine Betrugsmasche mit Gewinnversprechen handeln. Das Versprechen angeblich hoher Gewinne ist eine Masche, die Betrüger in den unterschiedlichsten Varianten anwenden. Die Methode ist immer die gleiche: Vor einer Gewinnübergabe werden die Opfer dazu aufgefordert, eine Gegenleistung zu erbringen, zum Beispiel „Gebühren“ zu bezahlen, eine kostenpflichtige Hotline (Telefondienst) anzurufen oder an Veranstaltungen teilzunehmen, auf denen minderwertige Ware zu überhöhten Preisen angeboten wird. Die vorgetäuschten Szenarien werden von den Gaunern laufend verändert. Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de.

Frankenthal – Heckscheibe von PKW eingeschlagen und Werkzeug entwendet

Im Zeitraum vom 28.09.2020, 17:30 Uhr, und dem 29.09.2020, 06:30 Uhr, schlagen bislang unbekannte Täter die Heckscheibe eines am Jakobsplatz abgestellten weißen Renault Kangoo ein. Anschließend werden diverse Werkzeuge entwendet. Insgesamt entsteht ein Schaden von ca. 5.000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.