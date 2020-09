Im Gleisbett gelandet

Ein 24-Jähriger bog am Dienstag (29.09.2020) falsch links ab und landete mit seinem Pkw im Gleisbett. Der junge Mann war mit seinem Auto gegen 23.30 Uhr im Bereich der Mannheimer Straße unterwegs, wollte links abbiegen und fuhr fälschlicherweise auf die Straßenbahnschienen. Dort blieb das Fahrzeug stecken. Ein Abschleppfahrzeug zog das Auto aus dem Gleisbett. Bei dem Unfall entstand kein Sachschaden.

Betonrüttler gestohlen

Zwischen dem 26.09.2020, 12:30 Uhr, und dem 28.09.2020, 6:20 Uhr, stahlen bislang Unbekannte einen Betonrüttler aus einem Firmenfahrzeug. Dieses war im Alter Frankenthaler Weg abgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Wer etwas gesehen hat und Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Am Dienstagmorgen in der Zeit von 09:20 Uhr und 10:40 Uhr wurde ein Auto im Parkhaus des Rathauscenters beschädigt. Der weiße VW Golf war zu dieser Zeit auf dem Parkdeck A geparkt, als ein bislang unbekannter Verursacher die vordere Stoßstange touchierte. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise auf den Verursacher geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .