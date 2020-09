Rheinpfalzkreis: Die Polizei-News

Dudenhofen – Roter Lkw touchiert parkenden Pkw und verlässt Unfallstelle Dudenhofen

29.09.2020, 16:15 Uhr

Ein roter Lkw befuhr am Dienstag gegen 16:15 Uhr die Holzstraße und touchierte hierbei einen am Fahrbahnrand parkenden VW Tiguan. An diesem entstand ein Schaden von ca. 1500EUR auf der Fahrerseite. Der Lkw verließ die Unfallörtlichkeit danach laut einer Zeugin in Richtung Rathausplatz. Da das Kennzeichen des Unfallverursachers nicht bekannt ist, sucht die Polizei weitere Zeugen des Unfallgeschehens. Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Neuhofen – Unbekannte brachen am Dienstag (29.09.2020) zwischen 7.20 Uhr und 16.15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Rottstraße in Neuhofen ein. Aus dem Innern wurden Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Durch den Einbruch entstand ein Gebäudeschaden in Höhe von 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Brand in Einfamilienhaus

Dudenhofen – Am Dienstagmittag gegen 13:00 Uhr brach in einem Einfamilienhaus in der Rottstraße in Dudenhofen ein Feuer aus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach das Feuer an einem Ofen in dem Haus aus. Die Kriminalpolizei ermittelt nun ob ein fahrlässiges Verhalten zu dem Brand geführt hat. Der entstandene Schaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt.