Unter Drogeneinfluss PKW geführt

Bad Bergzabern

Am Dienstag, 29.09.2020, gegen 11.15 Uhr, wurde in der Kurfürstenstraße in Bad Bergzabern ein 32jähriger Mann aus dem Kreis SÜW mit seinem PKW angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle musste festgestellt werden, dass der Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Es wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Taschendiebstahl im Bus

Bad Bergzabern

Am Dienstag, 29.09.2020, um 20.30 Uhr, fuhr eine 48jährige Frau aus Bad Bergzabern mit dem Bus von Landau nach Bad Bergzabern. Während der Fahrt wurde sie von einem Mann, ca. 60-65 Jahre, ca. 165 cm groß, kurze grau melierte Haare, in ein Gespräch verwickelt. Als sie in Bad Bergzabern aus dem Bus ausgestiegen war, bemerkte sie, dass ihr Rucksack offenstand und ihr Handy sowie Bargeld entwendet wurden. Es entstand ein Schaden von ca. 670 Euro.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel. 06343-93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de