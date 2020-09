Speyer – Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad und Körperverletzung

29.09.2020, 19:48 Uhr

Strafverfahren wegen einer Trunkenheitsfahrt und Körperverletzung leitete die Polizei am Dienstagabend aufgrund eines Einsatzes im Bussardweg ein. Dort kam es kurz vor 20:00 Uhr zunächst zum Sturz eines 39-jährigen, in Speyer wohnhaften Radfahrers. Dieser stand nach seinem Sturz auf und begann wütend gegen eine unbestimmte Anzahl von Passanten zu pöbeln. Im weiteren Verlauf geriet er mit einer unbekannten, männlichen Person in Streit, die ihn im Rahmen der verbalen Auseinandersetzung mehrfach getreten haben soll. Beim Eintreffen der Streife befand sich diese Person nichtmehr vor Ort. Die Ermittlungen hinsichtlich dessen Personalien dauern an. Beim dem 39-Jährigen gestürzten Radfahrer konnte die Polizeistreife deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ihm wurde daher die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe auf der Dienststelle entnommen.

Speyer – Rollerfahrer nach Alleinunfall schwer verletzt

29.09.2020, 13:30 Uhr

Schwere Gesichtsverletzungen zog sich ein 59-jähriger Rollerfahrer aus Speyer am Dienstagmittag bei einem Sturz von seinem Kleinkraftrad in der Paul-Egell-Straße zu. Dieser war in Richtung Landauer Straße unterwegs und kam in einer langgezogenen Rechtskurve aus unbekannter Ursache zu Sturz. Da er einen Helm ohne Kinnschutz und Visier trug, zog er sich hierbei Verletzungen im Gesichtsbereich zu und wurde in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Am Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 EUR.

Speyer – Einbruch in E-Zigaretten-Shop

28.09 – 29.09.2020, 19:00 – 06:43 Uhr

Unbekannte/r Täter beschädigte/n in der Nacht von Montag auf Dienstag die Eingangsschiebetür zu einem E-Zigaretten-Shop in der Bahnhofstraße und gelangten so unberechtigt in das Geschäft. Dort entwendeten sie Bargeld in Höhe von ca. 120EUR. Hinweise auf den/die Täter liegen der Polizei derzeit nicht vor. Gesucht werden Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen / Fahrzeuge in der Bahnhofstraße aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.