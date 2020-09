Zwei Verletzte bei Zusammenstoß

Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Zwei Verletzte und hoher Sachschaden –

das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Mittwochmorgen auf

der L395 zwischen Landstuhl und Hauptstuhl ereignet hat. Ein Polizeibeamter

wurde dabei schwer verletzt.

Nach den bisherigen Ermittlungen war der Polizist kurz vor halb 7 mit einem

Dienstfahrzeug unterwegs in Richtung Landstuhl, als ihm ein entgegenkommender

Pkw die Vorfahrt nahm und mit ihm zusammenstieß. Die 57-jährige

Unfallverursacherin wollte an der Einmündung zur L470 mit ihrem BMW nach links

in Richtung Martinshöhe abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden

Polizeiwagen.

Beide Beteiligte erlitten bei der Kollision schwere Verletzungen und mussten in

Krankenhäuser gebracht werden. Die Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Der

Sachschaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. |cri

13-Jähriger beim Diebstahl erwischt

Kaiserslautern – Offenbar nicht mit den aufmerksamen Augen einer

Mitarbeiterin hat ein Junge aus dem Kreis Kaiserslautern gerechnet. Der

13-Jährige war am Freitag in einem Modegeschäft in der Fackelstraße beim

Ladendiebstahl aufgefallen.

Der Junge wurde dabei beobachtet wie er eine Jacke im Wert von fast 200 Euro

entwendete. Die Mitarbeiterin konnte ihn bis zur Mall verfolgen und ihn dort

anhalten. Er händigte ihr die gestohlene Jacke, sowie eine Busfahrkarte zur

Identifizierung aus. Als er dann die Verkäuferin zum Geschäft zurückbegleiten

sollte, flüchtete er. Er konnte weder im Innenstadtbereich noch an seiner

Wohnanschrift angetroffen werden.

Das Haus des Jugendrechts übernimmt die weiteren Ermittlungen. Ein Hausverbot in

der Modeboutique dürfte dem 13-Jährigen aber sicher sein. |elz

Unfallflucht: Lkw streift Lkw

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) – Möglicherweise ein Lastwagen oder ein

ähnlich hohes Fahrzeug beschädigte am Dienstag in der Wallonenstraße einen

parkenden Lkw. An dem Fahrzeug ging ein Außenspiegel zu Bruch. Die Polizei geht

davon aus, dass der Unfallverursacher mit seinem Wagen den Lkw beim Vorbeifahren

streifte. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr der Verantwortliche weg. Der

Schaden dürfte mindestens 150 Euro betragen. Die Polizei ermittelt wegen des

Verdachts der sogenannten Fahrerflucht. Zeugen, die Hinweise geben können oder

Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Diebe erbeuten Bargeld

Kaiserslautern – Taschendiebe haben es am Dienstag in einem Supermarkt in

der Menonnitenstraße auf den Geldbeutel eines 59-Jährigen abgesehen. Unbemerkt

griffen die Langfinger zu und erbeuteten Bargeld, Ausweisdokumente, Bank- und

Kreditkarten. Während der 59-Jährige am Nachmittag beim Altstadtrevier eine

Anzeige erstattete, meldete sich ein 37-Jähriger bei der Polizei. Er fand das

Portemonnaie in der Straße Am Heiligenhäuschen am Bordstein. Bis auf das Bargeld

fehlte nichts. |erf

Hilflos aber aggresiv

Kaiserslautern – Wegen einer hilflosen Person ist die Polizei

Dienstagnacht in die Parkstraße gerufen worden. Wie die Rettungsleitstelle

mitteilte, verhalte sich der Mann aggressiv und beleidige die Rettungskräfte vor

Ort.

Auch als die Streife eintraf, wurden die Beamten von dem 21-Jährigen sofort mit

Schimpfwörtern betitelt und beleidigt. Der Mann weigerte sich in den

Rettungswagen einzusteigen. Stattdessen versuchte er sein kleines Geschäft in

Richtung der Einsatzkräfte zu verrichten. Er wurde daraufhin gefesselt und

durchsucht. Dabei kam eine kleine Menge Marihuana und ein Messer sowie zum

Vorschein.

Die Beleidigungs-Tirade setzte sich während des gesamten Einsatzes- auch während

der Fahrt im Streifenwagen und den Maßnahmen auf der Dienststelle fort. Nachdem

sich der 21-Jährige beruhigt hatte, wurde noch ein Atemalkoholtest durchgeführt;

demnach hatte der Mann einen Pegel von 3,01 Promille. Die Nacht musste er bei

der Polizei verbringen.

Gegen ihn laufen jetzt Strafverfahren wegen Beleidigung, Verstoß gegen das

Betäubungsmittelgesetz und Verstoß gegen das Waffengesetz. |elz

Verkäuferin verhindert Betrug

Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg – Gerade noch rechtzeitig hat eine

Verkäuferin verhindert, dass eine 86-Jährige Opfer von Betrügern geworden ist.

Unbekannte riefen die Seniorin am Dienstag an und gaukelten ihr vor, dass sie

39.000 Euro gewonnen habe. Das Geld sollte ihr in bar überbracht werden. Zuvor

sollte die Frau allerdings Gebühren in Höhe von 500 Euro bezahlen. Sie wurde von

dem Anrufer aufgefordert, hierzu eine Gutscheinkarte eines Online-Versandhandel

zu kaufen. Die 86-Jährige schöpfte keinen Verdacht und ging in einen

Drogeriemarkt, um dort die Guthabenkarte zu kaufen. Während des Gesprächs mit

einer Verkäuferin bemerkte die Angestellte den Schwindel. Sie klärte die

Seniorin auf und informierte die Polizei. Die 86-Jährige kaufte keine Karte. Die

Beamten ermitteln wegen des Verdachts des Betrugs. |erf

Um Liebe und Geld betrogen

Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn – Eine Frau aus der Verbandsgemeinde

ist auf eine Liebschaft hereingefallen. Sie wurde um mindestens 3.000 Euro

betrogen.

Die 49-Jährige lernte während ihres Urlaubs in der Türkei einen Kellner kennen.

Wie sich jetzt herausstellte, täuschte der Mann der Pfälzerin seine Zuneigung

vor. Der 44-Jährige gewann das Vertrauen der Frau. Wegen einer angeblich

anstehenden Operation bat er sie um Geld. Die 49-Järhige überwies dem Mann 3.000

Euro. Jetzt fand sie heraus, dass der 44-Jährige gar nicht operiert wurde und es

ihm offensichtlich auch nicht an Geld mangelt. Die Frau erstattete Anzeige bei

der Polizei. |erf

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) – Ein Motorradfahrer ist am

Montagnachmittag bei einem Unfall zwischen Hochspeyer und Johanniskreuz schwer

verletzt worden. Der 53-Jährige wollte auf der Bundesstraße kurz nach 16.30 Uhr

einen Pkw sowie einen Kleintransporter überholen. Als auch das vorausfahrende

Auto zum Überholen des Transporters ansetzte, kam es zur Kollision. Der

Motorradfahrer befand sich mit seinem Zweirad bereits neben dem Pkw, als das

Fahrzeug ausscherte. Der 53-Jährige schleuderte bei dem Zusammenstoß über die

Gegenfahrbahn und in einen Erdwall. Er erlitt schwere Verletzungen. Der Mann

wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Das

Motorrad wurde abgeschleppt. Den gesamten Unfallschaden schätzt die Polizei auf

mindestens 6.000 Euro. |erf