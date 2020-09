Auto aufgebrochen,

Hattersheim, Bad Sodener Straße,

Montag, 28.09.2020, 20:00 Uhr bis Dienstag, 29.09.2020, 11:30 Uhr,

(Hu)Auf das Navigationssystem eines Autos hatten es Autoknacker zwischen Montagabend und Dienstagvormittag in Hattersheim abgesehen. Die Unbekannten schlugen eine Scheibe des in der Bad Sodener Straße geparkten BMW X4 ein und bauten das festinstallierte Navigationssystem fachmännisch aus. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Kriminalpolizei in Hofheim bittet mögliche Zeugen, sich unter (06192) 2079-0 zu melden.

Brand eines leerstehenden Hauses,

Hattersheim, Hofheimer Straße,

Dienstag, 29.09.20202, 12:30 Uhr,

(Hu)Ein leerstehendes Haus in Hattersheim ist am Dienstagmittag gegen 12:30 Uhr in Flammen aufgegangen. Mitteiler verständigten die Feuerwehr, dass das Einfamilienhaus in der Hofheimer Straße brennen würde. Die Feuerwehr konnte den Brand des seit vielen Jahren unbewohnten Gebäudes unter Kontrolle bringen und eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern. Die Hofheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter (06192) 2079-0 zu melden.

Fahrradfahrer verletzt sich bei Unfall,

Schwalbach, Niederhöchstädter Pfad,

Dienstag, 29.09.2020, gegen 17:00 Uhr,

(Hu)Am gestrigen Nachmittag kam es in Schwalbach zu einem Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Autofahrer. Der 15-jährige Radfahrer war gegen 17:00 Uhr auf der Straße „Niederhöchstädter Pfad“ in Richtung des Wiesenwegs unterwegs. Auf dem Steinweg fuhr zu diesem Zeitpunkt ein 46 Jahre alter Fahrer eines Hyundai in Richtung der Bahnstraße. Im Bereich der Kreuzung soll der Fahrradfahrer die Vorfahrt des Autofahrers übersehen haben, so dass es zum Unfall zwischen beiden Fahrzeugen kam. Der jugendliche Radfahrer stürzte hierbei und zog sich Verletzungen zu.