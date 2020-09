Spind im Fitnessstudio aufgebrochen, Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Dienstag, 29.09.2020, 11.45 – 12.45 Uhr

(ds)Am Dienstagmittag haben unbekannte Täter einen Spind im Fitnessstudio am

Bahnhofsplatz aufgebrochen und eine wertvolle Uhr entwendet. Während ein

57-jähriger Mann im Fitnessstudio im Zeitraum von 11.45 bis 12.45 Uhr

trainierte, brachen bisher unbekannte Täter den von ihm benutzen Spind in der

Männerumkleide auf. Aus dem Spind wurde eine hochwertige Armbanduhr im Wert von

mehreren Tausend Euro entwendet. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet Hinweisgeber und Zeugen, sich unter der Nummer (0611)

345-2140 zu melden.

Festnahme mit gefälschten Ausweisen, Wiesbaden-Biebrich, August-Wolff-Straße, Mittwoch, 30.09.2020, 01.30 Uhr

(ds)In der Nacht zum Mittwoch wurde eine Polizeistreife in der Straße der

Republik in Biebrich auf eine Person aufmerksam, die beim Erblicken der Streife

unmittelbar die Flucht ergriff. Die Beamten, die die Person verfolgten, konnten

diese schließlich in einem Gebüsch im Innenhof zu einem Hinterhaus auffinden und

kontrollieren. Der Mann nannte zunächst einen falschen Namen. Bei der weiteren

Kontrolle wurden bei ihm Ausweispapiere aufgefunden, die offenbar gefälscht

waren. Zudem wurden zwei große Schraubendreher und Handschuhe im Gebüsch, in dem

sich der Mann versteckte, aufgefunden. Er wurde daraufhin festgenommen und zur

Dienststelle verbracht. Hier konnte schließlich die Identität des Mannes

festgestellt werden. Wie sich herausstellte, war der 29-Jährige bereits mit

mehreren Alias Personalien bekannt. Zudem bestand gegen ihn schon ein Haftbefehl

wegen Urkundenfälschung. Der 29-Jährige wurde ins Polizeigewahrsam genommen und

wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Versuchter Diebstahl aus Transporter, Wiesbaden, Kurt-Schumacher-Ring, Mittwoch, 30.09.2020, 02.15 Uhr

(ds)In der Nacht zum Mittwoch versuchte ein unbekannter Täter Gegenstände aus

einem am Kurt-Schumacher-Ring geparkten Transporter zu entwenden. Um 02.15 Uhr

verständigte ein Zeuge die Polizei, dass sich ein Mann an einem 1.Transporter zu

schaffen mache. Dem Täter gelang es offenbar, durch ein Seitenfenster des

Transporters in das Fahrzeug einzudringen. Hier wurde das Fahrzeug auf der Suche

nach Wertsachen durchwühlt, allerdings nach jetzigem Stand nichts entwendet.

Anschließend soll der Täter noch bei einem anderen Transporter versucht haben,

die Tür zu öffnen. Die Fahndung nach dem Mann verlief ohne Ergebnis. Der Mann

soll ca. 1,80 Meter groß und 20 – 25 Jahre alt gewesen. Er war bekleidet mit

einer dunklen Hose, einem dunklen Kapuzenpullover und einer hellen Jacke, die

auffällig zu groß erschein. Außerdem trug er einen Mundschutz. Zeugen und

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier unter der Nummer

(0611) 345-2540 in Verbindung zu setzen.

Fahrraddiebe weiter aktiv, Wiesbaden, Stadtgebiet, Festgestellt: Dienstag, 29.09.2020

(ds)Am Dienstagmittag wurde durch zwei Geschädigte festgestellt, dass ihre

Fahrräder aus den Kellern entwendet wurden. In der Holsteinstraße in Wiesbaden

wurde im Tatzeitraum von Sonntag, 13.09.2020 bis Dienstag 29.09.2020 aus dem

verschlossenen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses ein Fahrrad und eine Shisha

gestohlen. Bisher unbekannte Täter verschafften sich auf unbekannte Weise

Zutritt zu den Kellerräumen und drangen in den Kellerverschlag ein. Hier

entwendeten die Täter ein hochwertiges Pedelec der Marke Zündapp und eine

Shisha. Ein weiteres Kellerabteil wurde von den Tätern angegangen, es gelang

dort jedoch nicht, in das Kellerabteil einzudringen.

In der Dotzheimer Straße wurde ebenso ein Fahrrad aus einem unverschlossenen

Kellerabteil eines Gemeinschaftskellers entwendet. Hier verschafften sich die

Täter im Zeitraum vom Samstag, 19.09.2020 und Dienstag, 29.09.2020 auf

unbekannte Wiese Zutritt zum Kellerraum und entwendeten ein schwarzes

Mountainbike von Bulls. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen in den Fällen

aufgenommen und bittet Hinweisgeber und Zeugen, sich unter der Nummer (0611)

345-2440 zu melden.

Seniorin wird Opfer von Taschendieben, Wiesbaden, Rheinstraße, Mittwoch, 23.09.2020, 13.30 – 13.45 Uhr

(ds)Wie erst jetzt bekannt wurde, haben unbekannte Taschendiebe bereits am

Mittwochmittag letzter Woche einer 74-jährigen Frau die Geldbörse entwendet und

anschließend mit der entwendeten Bankkarte Geld abgehoben. Die Seniorin war

gegen 13.30 bis 13.45 Uhr in der Rheinstraße zu einem Termin bei ihrem Hausarzt.

Sie führte einen Rollator mit sich, in dem sie vorne in einer offenen

Stofftasche ihr Portemonnaie abgelegt hatte. Nach dem Arztbesuch fuhr sie mit

dem Aufzug vom 2. OG nach unten. Hier kam ihr ein Mann sehr nahe, der sich

ebenfalls in dem Aufzug befand. Der Mann war ca. 40 Jahre alt, 1,60 Meter groß

und schlank. Er hatte kurze, blonde Haare und trug helle Kleidung. Erst am Abend

bemerkte die 74-Jährige, dass ihre Geldbörse entwendet wurde. Im Anschluss wurde

betrügerisch mit der entwendeten Bankkarte an einem Geldautomaten ein hoher

Geldbetrag abgehoben. Die Polizei bittet Hinweisgeber und Zeugen, sich unter der

Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

Alkoholisiert und ohne Führerschein ergeben Unfall und Strafanzeige, Wiesbaden, Klarenthaler Straße, Dienstag, 29.09.2020, gegen 20:30 Uhr

(ka)Die ungünstige Kombination aus Alkoholkonsum und anschließender Fahrt ohne

gültige Fahrerlaubnis hat am Dienstagabend entsprechende Konsequenzen für einen

34-jährigen Wiesbadener nach sich gezogen. Der Mann war gegen 20:30 Uhr

stadtauswärts auf der Klarenthaler Straße mit dem BMW einer 53-Jährigen

unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn

abkam und rückwärts gegen einen Holzzaun schleuderte. Die herbeigerufenen

Streifenbeamten führten bei dem 34-Jährigen einen vorläufigen Atemalkoholtest

durch, der einen Wert von 2,3 Promille ergab. Zudem stellten die Beamten fest,

dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. In Folge dessen

wird sich nicht nur der 34-Jährige wegen der Trunkenheitsfahrt strafrechtlich

verantworten müssen. Auch gegen die 53-jährige Halterin des BMW ist aufgrund des

Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eine entsprechende Strafanzeige

gestellt worden.

Unter Alkoholeinfluss aufgefahren, Mainz-Kastel, Bundesstraße 40, Dienstag, 29.09.2020, gegen 18:45 Uhr

(ka)Ein 41-Jähriger hat am Dienstagabend mutmaßlich aufgrund seines vorherigen

Alkoholkonsums einen Verkehrsunfall in Mainz-Kastel verursacht, bei dem eine

Person leicht verletzt worden ist. Der Mann befuhr gegen 18:45 Uhr mit seinem

Renault Kangoo die Bundesstraße 40 in Fahrtrichtung Mainz-Kostheim, als ein vor

ihm fahrender 19-Jähriger seinen VW Polo verkehrsbedingt abbremsen musste. Der

41-Jährige fuhr auf das Heck des VW auf, wodurch ein 21-jähriger Beifahrer im

Polo leicht verletzt wurde. Im Zuge der Unfallaufnahme durch Streifenbeamte des zuständigen Polizeireviers wurden diese auf den Atemalkoholgeruch des mutmaßlichen

Unfallverursachers aufmerksam. Ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab einen Wert

von knapp zwei Promille. Der 41-Jährige wurde zur Blutentnahme mit auf das

Revier genommen. Den Führerschein und das Fahrzeug des Mannes stellten die

Beamten sicher.

Leichtverletzte nach Auffahrunfall, Wiesbaden, Konrad-Adenauer-Ring/Geisenheimer Straße, Dienstag, 29.09.2020, gegen 17:00 Uhr

(ka)Zwei Personen sind am späten Dienstagnachmittag in Wiesbaden bei einem

Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Ein 45-jähriger BMW-Fahrer befuhr gegen

17:00 Uhr den Konrad-Adenauer-Ring in Richtung Schiersteiner Straße. Im

stockenden Verkehr habe der Mann den Bremsvorgang des vor ihm fahrenden

59-jährigen Opel-Fahrers nicht rechtzeitig bemerkt, weshalb er auf das Heck des

Opel auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel auf das Heck des VW

Golf einer 40-Jährigen und ihrer 10-jährigen Beifahrerin aufgeschoben. Der

59-jährige Opel-Fahrer und das Kind im VW Golf verletzten sich in Folge des

Zusammenstoßes leicht, bedürften jedoch keiner stationären Aufnahme in einem

Krankenhaus.

Zusammenstoß mit geparktem Pkw, Wiesbaden, Carl-von-Linde-Straße, Dienstag, 29.09.2020, gegen 08:45 Uhr

(ka)Bei einem Zusammenstoß mit einem geparkten Pkw ist eine 35-Jährige am

Dienstagmorgen in Wiesbaden-Dotzheim leicht verletzt worden. Gegen 08:45 Uhr

befuhr die 35-jährige Fiat-Fahrerin die Carl-von-Linde-Straße in Richtung

Dotzheimer Straße und stieß aus bislang ungeklärter Ursache gegen den VW Golf

eines 55-Jährigen, der das Fahrzeug ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand

abgestellt hatte. Beide Fahrzeuge waren aufgrund des Zusammenstoßes nicht mehr

fahrbereit, der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die

35-Jährige wurde in Folge des Unfalls leicht verletzt.

Rheingau-Taunus-Kreis

Mädchen in Bedrängnis – Polizei sucht Zeugen Idstein, Seelbacher Straße, 23.09.2020, gg. 15.00 Uhr

(ho)Am Mittwoch, den 23.09.2020, soll ein 9-jähriges Mädchen, gegen 15.00 Uhr,

im Stadtkern von Idstein von zwei unbekannten Männern bedrängt worden sein. Den

Schilderungen des Mädchens zufolge seien die Täter aus einem Kleinbus

ausgestiegen und hätten sie außerhalb des Fahrzeuges angegangen, worauf das Kind

laut geschrien hätte. Als daraufhin Zeugen auf die Situation aufmerksam wurden,

seien die Männer geflüchtet.

Nachdem sie wieder zuhause war, informierte das Mädchen seine Eltern, die

daraufhin Strafanzeige bei der Polizei erstatteten. Verwertbare

Personenbeschreibungen zu den Angreifern aber auch zu den Zeugen konnte das

Mädchen nicht abgeben. Die Polizei nimmt den Sachverhalt ernst und hat nach den

Schilderungen des Kindes umfangreiche Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten

prüfen alle fallbezogenen Informationen.

Um den Sachverhalt weiter bewerten zu können und mögliche Hinweise auf die

verdächtigen Männer und den flüchtigen Kleinbus zu erhalten, werden Zeugen des

Vorfalles dringend gebeten, sich mit der Idsteiner Polizei unter der

Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

Da in sozialen Netzwerken und Chatgruppen nach derartigen Vorfällen häufig eine

Vielzahl an Spekulationen und Mutmaßungen veröffentlicht werden, hat die Polizei

zudem folgende Bitte:

Vermeiden Sie es, ungeprüfte und ungefilterte Informationen weiterzugeben.

Wenden Sie sich mit konkreten Hinweisen direkt an die Idsteiner Polizei.

Meldungen darüber, dass Kinder auf der Straße, dem Spielplatz oder auf dem

Schulweg von Fremden angesprochen werden, beunruhigen alle Eltern und

Erziehungsverantwortlichen. Trotzdem sollten Erwachsene auf solche Situationen

reagieren, vor allem, wenn Kinder zuhause von solchen Vorfällen erzählen.

Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de.

VW Golf zerkratzt, Bad Schwalbach, Am Bräunchesberg, Montag, 28.09.2020, 15:00 Uhr bis Dienstag, 29.09.2020, 01:00 Uhr

(ka)Unbekannte Täter haben in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagnacht

einen VW Golf in Bad Schwalbach beschädigt. Der 25-jährige Geschädigte stellte

am Dienstag um 01:00 Uhr fest, dass die Täter die Beifahrerseite seines in der

Straße „Am Bräunchesberg“ abgestellten schwarzen VW Golf zerkratzt hatten. Der

Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit sachdienlichen Hinweisen bei der

Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.