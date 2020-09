Neustadt: Herbstferienprogramme 2020 der städtischen Jugendarbeit

Neustadt an der Weinstraße – Auch in Corona Zeiten wird beim Team Offene Jugendarbeit (TOJ) des Jugendamtes im Fachbereich Familie, Jugend und Soziales des Stadt Neustadt an der Weinstraße ein abwechslungsreiches Ferienpro- gramm für alle Altersgruppen geplant.

Da gibt es z.B. im Jugendtreff West in der ersten Ferienwoche einen Ausflug für Mädchen ab acht Jahren zum Luisenpark, einen Ausflug zum Holiday Park für Kids ab zehn Jahre sowie einen Do It Yourself Tag für Kids ab acht Jahren.

In der zweiten Ferienwoche ist ein zweites Do It Yourself-Angebot für Kids ab zehn Jahren mit dabei, bei dem die Projekte etwas kniffliger sind. Außerdem gibt es einen Erlebnistag mit Ponys im Wald (ab acht Jahren), einen Ausflug für Jungs zur Kartbahn und einen Ausflug zu einem Escape Room (beides ab zwölf Jahren).

Weitere Infos (Termine, Zeiten, Kosten) zum Programm des Jugendc@fés erhalten Interessierte unter 06321/484665 bei Daniela Root, Franziska Haubert oder Philippe Dupont, oder per Mail an jugendtreff-west@neustadt.eu. Die neuesten Infos findet man zudem auf der Facebook oder Instagram Seite des Jugendtreff West.

Auch im Jugendcafe sind tolle Aktionen innerhalb der Herbstferien geplant. In der ersten Ferienwoche geht es für die Jüngeren (ab acht Jahren) auf die Bowlingbahn und es findet ein Bastel-Aktionstag rund um das Thema „DIY/ Aus alt mach neu“ statt. Des Weiteren gibt es ei- nen Mädchenaktionstag mit Ausflug und anschließender Übernachtung im Zelt auf dem Jugendcafe-Außengelände für Mädels ab zwölf Jahren.

Weitere Highlights sind ein rasanter Ausflug auf die Kartbahn Man heim, ein Parkour-Training, bei dem waghalsige Sprünge erlernt werden können, und ein Rap-Workshop mit den „Rapagogen“ aus Mannheim, bei dem die Jugendlichen eigene Hip Hop Texte schreiben und anschließend im mobilen Tonstudio aufnehmen können.

In der zweiten Ferienwoche geht es spannend mit einem Turnier-Mix- Tag, einem Spiel- und Spaßtag unter dem Motto „Zeitreise“ sowie einem abwechslungsreichen Pferdeerlebnistag für alle Tierfreundinnen und Freunde weiter.

Weitere Informationen (Termine, Zeiten, Kosten) zum Programm des Jugendc@fés unter der Nummer 06321/189170 bei Kerstin Rauch, Jakob Zipplies oder Cora Böhr oder per Mail an jugendcafe@neustadt.eu. Auch das Jugendcafe ist auf Facebook und Instagram.

Außerdem: Das Ferienhitsbüro bietet unter der Anleitung eines Trommelgartenkünstlers an fünf spannenden Tagen, vom 12. bis 16.Oktober, einen Trommelworkshop an. Wer mal so richtig auf die Pauke hauen möchte und einen unvergesslichen Trommelworkshop erleben wollt, ist hier genau richtig. Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren. Diese Herbstferienaktion beginnt täglich um 9 Uhr und endet um 16 Uhr. Eine Frühbetreuung steht aber ab 8 Uhr zur Verfügung. Eine Anmeldung ist schriftlich oder online möglich. Weitere Informationen gibt es unter www.nw4you.dewww.nw4you.de, unter der Nummer 06321/8551624 oder per E-Mail: ferienhits@neustadt.eu.

Auf der Homepage www.nw4you.de finden sich außerdem spannende Herbstferienangebote von externen Anbietern.

Für alle Angebote ist eine Anmeldung verpflichtend. Aufgrund der Corona-Verordnung werden alle Kontaktdaten erfasst. Auch muss zu jeder Aktion ein Mund-und Nasenschutz mitgebracht werden.