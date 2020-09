Mannheim: Ella & Louis Programm Dezember 2020

Mannheim – Ein spannender Herbst/Winter liegt vor uns und das Ella & Louis versucht mit allen Mitteln die Kultur am Leben zu halten.

„Die Verunsicherung und damit verbundener Zurückhaltung unseres Publikums ist leider deutlich zu spüren. Trotzdem ist aufgeben keine Option für uns.“,

so Thomas Siffling.

Hier sind die Informationen zum geplanten Dezember-Programm im Ella & Louis. Der VVK startet am 14.10. auf www.ellalouis.de.

DEZEMBER PROGRAMM – Je Termin 2 Shows – 19Uhr // 21.15Uhr

Do, 03.12. The New Peter Lehel Quartet

Der Tenorsaxophonist mit neuer Band

Fr, 04.12. Johanna Schneider Quartet

Vocal Jazz auf internationalem Niveau

Mo, 07.12. Martin Lejeune 4

Eine Hommage an den Gitarristen Grant Green

Do, 10.12. New Jazz Voices Trio feat. Laura Kipp

Eine der interessantesten deutschen Stimmen auf internationalem Niveau

Fr, 11.12. Roman Schuler plays BEATHoven feat. Luis Baltes & Adrian Mears ++ powered by Sparkasse ++

Passend zu Beethovens 250. Geburtstag. Hip und Groovig vertont.

Mo, 14.12. Barbara Zechel

Die umtriebige Sängerin zurück im Club

Do, 17.12. Adax Dörsam und Timo Gross

Zwei Gitarren-Ikonen der Region mit neuem Programm

Fr, 18.12. My LadySwing | Christmas Special ++ keine Tanzveranstaltung ++

Swinging Christmas – Mittwippen ausdrücklich erlaubt!

++ Winterpause 19.12.’20 – 10.01.’21 ++