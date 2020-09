Neustadt: Kurpfalz-Konzerte – Liedertheater am 13. Oktober 2020

Neustadt an der Weinstraße – Unter dem Motto „Kultur trotz(t) Corona“ präsentiert die Kulturabteilung Neustadt wieder die beliebten Kurpfalz-Konzerte im Saalbau Neustadt! Den Auftakt macht das Liedertheater „Mit jedem Schritt verändert sich die Welt“ am Di, 13.10.2020 um 18 Uhr im Saalbau Neustadt.

An diesem Abend verbinden sich Lied und Theater. Kunstlieder aus Europa, Amerika und Ostasien, aus der Renaissance bis in die Gegenwart beleuchten das große Thema des Unterwegsseins: der Wanderweg als Lebensweg, der sich mit den Wegen Anderer kreuzt, parallel verläuft und wieder abzweigt; der Rundweg, der wieder an seinen Beginn und zum gleichen Menschen zurückführt, der aber in der Zwischenzeit vielleicht gar nicht geduldig gewartet, sondern seine eigene Reise hinter sich gebracht hat; der einsame Weg, auf dem das Wandern zu einem Erlebnis zwischen Unbehaustheit und Zu-sich-Kommen wird. Auf der Reise durch diesen Abend werden nicht nur selten gehörte Lieder entdeckt, sondern auch neue Routen durch das bekannte Repertoire beschritten. Denn: Wenn uns als Publikum ein neuer Weg dorthin geleitet, hören wir auch das Bekannte mit neuen Ohren.

Kurpfalz-Konzerte – Liedertheater

Di, 13. Oktober 2020

Einlass: 17:15 Uhr | Beginn: 18 Uhr

Stadthalle Saalbau (Bahnhofstraße 1, 67433 Neustadt a. d. W.)

Studierende des Instituts für Musiktheater und der Gesangsklassen

Regie: Prof. Andreas Baesler

Musikalische Leitung: Prof. Cosima Sophia Osthoff

Dramaturgie: Isabelle Kranabetter

Kostüme und Bühnenbild: Ruth Groß

Die Kurpfalz-Konzerte werden von jungen Künstler/innen und Ensembles der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim gestaltet.

Gemeinsam Sicher

Damit alle Besucher Kultur mit entsprechenden Sicherheits- und Hygienestandards genießen können, ist die Anzahl an Sitzplätzen im Saalbau deutlich reduziert: zu anderen Besuchern wird für Sie ein Abstand von 3 Plätzen eingeplant. Aus diesem Grund ist der Kauf von Karten nur vorab möglich.

Ein Mund- und Nasenschutz muss nur bis zum Einnehmen des Platzes, beim Toilettengang und beim Verlassen der Veranstaltung getragen werden. Am Sitzplatz kann der Schutz abgenommen werden. Die Belüftung im Saalbau sorgt für ausreichend Frischluftzufuhr.

Jeder Besucher muss ein ausgefülltes Kontaktformular zur Veranstaltung mitbringen.

Kurzfristige Programm- & Besetzungsänderungen sind aufgrund der Corona- Verordnungen für alle Veranstaltungen vorbehalten.

Karten (7€ | 4€ erm.) sind ausschließlich vorab online unter ticket-regional.de, bei allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen (z.B. Tabak Weiss Neustadt) und bei der Kulturabteilung Neustadt (Hetzelplatz 1) erhältlich.

Für Rückfragen oder Kartenreservierungen steht die Kulturabteilung Neustadt auch gerne telefonisch unter der 06321 855-1404 oder per Mail unter kultur@neustadt.eu zur Verfügung.

Öffnungszeiten der Kulturabteilung:

Mo-Mi: 09:30-12:30 Uhr | 14:00-16:00 Uhr Do: 09:30-12:30 Uhr | 14:00-17:00 Uhr Fr: 09:30-12:30 Uhr