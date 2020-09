In diesem Jahr werden Online Casinos wohl so hohe Umsätze einfahren können, wie nie zuvor. Aufgrund der Einschränkungen in der Corona-Krise, besaßen Spieler keinerlei andere Chance, als bei einem Online Casino zu spielen, da alle anderen Spielstätten geschlossen worden sind. Doch wie wird eigentlich im Internet gezockt und welche Gewinnchancen werden bereitgestellt? Immer wieder lässt sich auch lesen, dass Betrüger am Werk sind und einzig und allein das Guthaben der Spieler abzocken.

Doch worauf kommt es bei einem Casinoportal überhaupt an? Spielt der Bonus für neuangemeldete Kunden eine entscheidende Rolle oder sollte man doch viel lieber auf die Sicherheit und Seriosität achten, bevor es zu einem Problem mit dem Anbieter kommt? Wir haben uns einen Einblick verschafft und wollen aufzeigen, welche Eigenschaften eines Online Casinos wirklich entscheidend sind.

Zahlreiche Online Casinos lassen sich im Netz finden

Um sich einen Einblick auf die besten Online Casinos zu verschaffen, lohnt sich ein Blick auf eine Vergleichswebseite, auf der die Anbieter genauer unter die Lupe genommen werden. Zahlreiche Eigenschaften wie die Seriosität, Sicherheit, der Kundenservice, die Spielauswahl oder aber die Bonuslandschaft werden inspiziert und bewertet, sodass man schnell und einfach eine gute Anlaufstelle finden kann. Weitere Informationen hierzu lassen sich auch auf den Suchmaschinen finden, sodass man gleich mehrere Erfahrungs- oder Testberichte vorfinden kann, die einen ersten Einblick vermitteln.

Bevor ein Anbieter in Betracht gezogen wird, sollte man sich unbedingt die Lizenz ansehen. Diese stellt sicher, ob das Casino sicher und seriös agiert oder von einem Betrüger geführt wird. Besonders beliebt sind Online Casinos mit einer Lizenz aus Europa. Anhand einer solchen Lizenz kann schnell festgestellt werden, dass die Casinos verschiedene strenge Auflagen erfüllen müssen, an die sich auch nach der Lizenzvergabe gehalten werden muss.

Ein weiterer wichtiger Punkt sind die Sicherheitsmerkmale. So gehört eine Verschlüsselung bei der Anmeldung oder einer Ein- und Auszahlung inzwischen zu den wichtigsten Eigenschaften, die ein Online Casino besitzen sollte. Nur wenn ein solcher Vermerk auf der Seite des Anbieters zu finden ist, sind die Daten des Spielers auch gesichert, sodass kein Dritter an die Kontakt- oder Bankdaten gelangen kann.

Jeder neue Spieler erhält einen Bonus

Nahezu jedes Online Casino verfügt inzwischen über ein Bonusangebote für neuangemeldete Spieler. Oftmals wird dabei die erste Einzahlung verdoppelt, sodass gleich zu Beginn ein deutlich höheres Startkapital vorhanden ist und dadurch mehr Spiele gespielt werden können. Natürlich kann sich kein Casino dieser Welt erlauben, dass das Bonusguthaben sofort wieder zur Auszahlung freigegeben wird. Aus diesem Grund werden verschiedene Bonusbedingungen auferlegt, die vor einer Auszahlung des Bonusguthabens oder der damit erzielten Gewinne, umgesetzt werden müssen.

Nicht selten sind diese Bedingungen so hoch angesetzt, dass ein Spieler nur mit sehr viel Glück eine Umsetzung erreichen kann, um im Anschluss eine Auszahlung beantragen zu können. Zusätzlich werden oftmals auch verschiedene Spielautomaten verboten, in denen man während der Bonusumsetzung nicht spielen darf. Wer gegen eine solche Bonusbedingung verstößt, kann schnell vor Probleme gestellt werden, sofern eine Auszahlung im Raum steht.

Genau deshalb sollten sich alle Spieler unbedingt die Bonusbedingungen genau durchlesen und diese verstehen. Sollte einmal eine Ungereimtheit auftauchen, hilft der Kontakt zum Kundenservice. Bei seriösen und guten Online Casinos wird ein Live-Chat angeboten, damit ein Problem oder eine Frage schnell gelöst werden kann.

Kostenlos einen Spielautomaten testen

Viele Casinoportale verfügen inzwischen über einen Modus, der mit virtuellem Guthaben gespielt werden kann. So können sich Spieler zuerst einmal alle Symbole, Features und Gewinne ansehen, bevor es an den Einsatz von echtem Geld geht und somit auch die reale Gewinnchance vorhanden ist.

Um seine Lieblingsspiele finden zu können, kann ruhig ein wenig getestet werden, bevor es zu einer Einzahlung und dem anschließenden Echtgeldeinsatz kommt. Oftmals wird der Demomodus auch angeboten, wenn Spieler sich noch nicht registriert haben.

Eigene Limits beachten

Spielsucht ist ein Thema, welches mit dem Glücksspiel immer wieder verbunden wird. Nicht selten stürzt sich die Presse auf Spieler, welche nach einem sehr hohen Gewinn wieder alles verspielten. Solche News zeigen auch sofort, dass nicht immer ein Gewinn zustande kommen muss, weshalb man vorsichtig an das Glücksspiel herangehen sollte.

Nahezu jedes seriöse Online Casino schützt seine Spieler vor zu hohen Einsätzen oder vor zu langen Spiele-Sessions. Mit Einblendungen werden Spieler darüber informiert, wie viel Guthaben sie gewonnen oder verloren haben in der letzten Stunde. Sollte der Verlust zu hoch ausfallen, wird eine Pause empfohlen. Auch bei hohen Gewinnen ist es ratsam, sich eine Pause zu nehmen und in dieser genaustens zu überlegen, ob das gewonnene Guthaben wiedereingesetzt werden sollte.

Durch eine Limitierung können Spieler selbst auch festlegen, wie lange sie an einem Spielautomaten spielen möchten und wie viel Guthaben im Monat eingezahlt werden kann. Besonders für Neueinsteiger, die noch keinerlei Erfahrung mit Spielautomaten gemacht haben, empfehlen wir diesen Schritt, um das Spielen kontrollieren zu können.