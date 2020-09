Heidelberg: Universitätsklinikum Heidelberg startet Pflegekampagne für den Intensiv-, OP- und Anästhesiebereich

Heidelberg – Das Universitätsklinikum Heidelberg startete am Dienstag, 29. September 2020, mit crossmedial ausgerichteten Werbemaßnahmen eine neue Pflegekampagne zur Gewinnung von Fachpflegekräften für den Intensiv-, OP- und Anästhesiebereich am UKHD.

Durch die Kampagne „Wir sind intensiv“ möchte das UKHD als Krankenhaus der Maximalversorgung das gesamte Spektrum der Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten im Pflegeberuf sichtbar machen und neue Kräfte für die abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in den hoch qualifizierten Berufsfeldern am Klinikum begeistern.

Der Pflege- und Funktionsdienst bildet die größte Berufsgruppe am UKHD und umfasst etwa 2.500 Vollzeitstellen, dies entspricht ca. 3.500 Mitarbeitenden. Davon sind rund 1.000 Vollzeitstellen im Intensiv-, OP- und Anästhesiebereich des Universitätsklinikums angesiedelt. Die hoch qualifizierten Pflegenden zählen zu den meist gesuchten Fachkräften des Landes.

„Auch wir sind stets auf der Suche nach motivierten Kolleginnen und Kollegen für unsere interprofessionellen Teams, die gemeinsam mit uns wachsen wollen. Aus diesem Grund bieten wir unseren Pflegeexperten das gesamte Spektrum der pflegerisch medizinischen Fortbildung, attraktive Verdienstmöglichkeiten sowie eine professionelle Einarbeitung und persönliche Unterstützung von Anfang an“, betont Edgar Reisch, Pflegedirektor und Vorstandsmitglied des Universitätsklinikums Heidelberg.

Analog und digital zum Traumjob

Die gezielt auf Intensivpflegende ausgerichtete Kampagne beinhaltet Großflächen- und Posterwerbung in Heidelberg und der Region, eine digitale Anzeigen-Kampagne via Social Media sowie eine Webseite, über die Bewerber schnell und unbürokratisch Kontakt zum Klinikum aufnehmen können. In Heidelberg wird die Kampagne zudem über ein großformatiges Fassaden-Banner in der Innenstadt unterstützt. Darüber hinaus finden Interessierte über die Kanäle auch zu den Stellenangeboten in der Allgemein- und Funktionspflege am UKHD.

„Wir sind intensiv“ ergänzt die erfolgreiche Personalgewinnungskampagne „Du wirst wachsen. Vielfalt Pflege. Seit 1561″ und eine international ausgerichtete Roadshow im Jahr 2018, die von der Unternehmenskommunikation und Pflegedirektion des Heidelberger Universitätsklinikums Heidelberg entwickelt wurden.

Im Internet

Mehr über die neue Pflegekampagne erfahren Sie auch im Internet auf der Homepage www.wir-sind-intensiv.de.