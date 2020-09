Unfall mit Bus – Zehnjähriges Mädchen schwer verletzt

Kassel-Nord (ots) – Wie die am Unfallort in der Unteren Königsstraße eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, ist bei dem Verkehrsunfall gegen 13:30 Uhr ein zehnjähriges Mädchen aus Kassel schwer verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte das Kind zur weiteren Behandlung der Verletzungen, die nach derzeitigem Kenntnisstand nicht lebensgefährlich sein sollen, in ein Kasseler Krankenhaus.

Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme musste die Untere Königsstraße im Bereich der Haltestelle “Am Stern” bis 14:45 Uhr gesperrt werden. Es kam zu Behinderungen des Straßenverkehrs und im ÖPNV.

Nach ersten Erkenntnissen soll das aus Richtung Jägerstraße kommende Mädchen zunächst den stadteinwärts führenden Fahrstreifen der Unteren Königsstraße überquert und anschließend auf die Gleise getreten sein. Dabei hatte sie offenbar den von links kommenden, in Richtung Stern fahrenden Linienbus übersehen. Der 53-jährige Fahrer des Busses konnte den Zusammenstoß mit dem Mädchen nicht mehr verhindern, sodass diese von dem Fahrzeug erfasst wurde.

Den Schaden an der Frontscheibe des Busses beziffern die Polizisten auf rund 2.500 Euro. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führen die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei. Die Straßensperrung ist aufgehoben.

Gaststätteneinbrecher verursachen Unfall mit gestohlenem Renault – Hinweise auf flüchtige Täter erbeten

Kassel- Kirchditmold (ots) – Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch 30.09.2020 im Kasseler Stadtteil Kirchditmold, nahe der “Drei Brücken”, in eine Gaststätte eingebrochen und haben einen Gesamtsachschaden von rund 5.000 Euro angerichtet. Hierbei erbeuteten sie einen Autoschlüssel und versuchten mit dem Renault vom Parkplatz zu fahren, krachten jedoch mit dem Fahrzeug gegen einen Torflügel der Grundstücksausfahrt. Letztlich ließen sie den demolierten Pkw zurück und ergriffen die Flucht.

Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, hatten sich die unbekannten Täter zunächst Zutritt zu dem Sportplatz an der Zentgrafenstraße verschafft. Anschließend hebelten sie brachial die Tür der dortigen Gaststätte und eines Geräteschuppens auf.

Auf ihrem Beutezug durchsuchten die Einbrecher sämtliche Schränke, Schubladen und durchwühlten sogar die Tiefkühltruhe des Lokals. Neben einer kleineren Menge Münzgeld und dem Renaultschlüssel entwendeten sie mehrere Flaschen Alkohol sowie Gebäckstücke und Frikadellen. Beim Versuch der Täter, das geparkte Auto des Gaststätteninhabers vom Gelände zu fahren, krachten sie in der Ausfahrt frontal gegen das Tor und ließen den beschädigten Pkw schließlich zurück.

Bei ihrer Flucht in Richtung Harleshäuser Straße wurden sie von einem Anwohner beobachtet, der um 5 Uhr die Polizei alarmierte. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung fehlten von den Einbrechern bereits jede Spur.

Nach Schilderung des Zeugen handelte es sich um drei junge Männer im Alter zwischen 20 und 25 Jahren auf Fahrrädern, die Rucksäcke trugen. Einer der Täter soll mit einer hellen Jacke bekleidet gewesen sein.

Wer in der vergangenen Nacht im Bereich des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht hat und den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf die Täter geben kann, meldet sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Polizei holt zwei Betrunkene von der Straße – Ausnüchterung im Gewahrsam

Kassel-Mitte und Bad Wilhelmshöhe (ots) – Der Dienstagabend 29.09.2020und die Nacht zu Mittwoch 30.09.2020 endeten für eine 51-jährige Frau und einen 63-jährigen Mann unabhängig voneinander in einer Ausnüchterungszelle des Kasseler Polizeipräsidiums. Der vorausschauenden Fahrweise mehrere Verkehrsteilnehmer war es in beiden Fällen zu verdanken, dass die 2 stark unter Alkoholeinfluss stehenden Personen nicht zu Schaden kamen.

Auf die 51-Jährige aus Kassel waren Polizisten des Reviers Mitte gegen 19:40 Uhr bei ihrer Streifenfahrt in der Innenstadt aufmerksam geworden. Sie stand bei hohem Verkehrsaufkommen mitten auf der Sternkreuzung und gestikulierte wild mit ihren Armen. Von den Beamten auf die gefährliche Situation angesprochen zeigte sie sich völlig uneinsichtig, sodass die Polizisten die erheblich alkoholisierte Frau von der Straße holen mussten. Einen Atemalkoholtest verweigerte sie. Die Streife brachte die Kasselerin letztlich in das Polizeigewahrsam, wo sie ihren Rausch ausschlafen konnte.

Der in Höhe des Willy-Brandt-Platzes mitten auf der Straße liegende 63-jährige Mann rief die Polizei gegen 01:45 Uhr auf den Plan. Mehrere Autofahrer waren zu seinem Glück noch rechtzeitig auf ihn aufmerksam geworden und hatten sofort den Notruf der Polizei gewählt.

Die hinzugeeilten Beamten des Polizeireviers Süd-West holten den Mann aus Witzenhausen, der kaum aufstehen und sich auf den Beinen halten konnte, umgehend von der Fahrbahn. Ein anschließender Atemalkoholtest lieferte dann die Erklärung für seinen Zustand, denn der 63-Jährige hatte 2,7 Promille intus. Auch er musste zur Ausnüchterung in die Gewahrsamszelle gebracht werden.

