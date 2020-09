Frankfurt: Mehrere Fahrzeuge in Brand

Frankfurt-Fechenheim (ots)-(hol) – In der Nacht zum Dienstag 29.09.2020 standen in Fechenheim mehrere Fahrzeuge in Flammen. Die bisherigen Ermittlungen deuten auf Brandstiftung hin. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Euro.

Gegen 02:45 Uhr setzten Unbekannte auf einem Firmengelände in der Adam-Opel-Straße drei Zugmaschinen, an denen Sattelauflieger angehängt waren, in Brand. Durch die Hitzeeinwirkung wurden zwei der Anhänger, sowie ein in unmittelbarer Nähe stehendes Auto, beschädigt.

Der Gesamtschaden wird auf knapp eine halbe Million Euro geschätzt. Die ersten Ermittlungen am Brandort durch die Kriminalpolizei erhärteten den Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung.

Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter

069 / 755-51599 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Frankfurt: Festnahmen – “Falsche Polizeibeamte” – Über 1 Million Euro Schadenssumme

Frankfurt (ots) – (em) Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und die Frankfurter Kriminalpolizei sind erfolgreich gegen “falsche Polizeibeamte” vorgegangen. Heute wurden zahlreiche Objekte durchsucht und mehrere Personen festgenommen.

Gegen einen der Männer, 32 Jahre alt, bestand ein Haftbefehl. Er steht im Verdacht illegal erlangte Gelder “gewaschen” und an Hintermänner in die Türkei übermittelt zu haben. Der 32-Jährige gilt in dem Ermittlungskomplex als mutmaßlicher Haupttäter und ist darüber hinaus Beschuldiger eines beim Hauptzollamt gesondert geführten Verfahrens.

Seit dem Jahr 2018 führt die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main gemeinsam mit dem für Bandenkriminalität zuständigen Fachkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei ein Verfahren gegen sogenannte “Falsche Polizeibeamte”. Der Fokus der Ermittler lag hierbei insbesondere auf in Deutschland agierende Abholer und Logistiker, welche auf Weisungen von in der Türkei ansässigen Callcentern gehandelt haben sollen. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich nach bisherigen Erkenntnissen auf knapp 1,2 Millionen Euro.

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen hat die Frankfurter Kriminalpolizei heute drei Tatverdächtige festgenommen sowie drei Objekte in Frankfurt am Main durchsucht. Eine weitere Durchsuchung wurde mit der Unterstützung der Berliner Polizei in der Bundeshauptstadt durchgeführt. Dabei fanden die Beamten umfangreiche Beweismittel auf und stellten diese sicher.

Bislang wurden in dem Verfahren 8 Personen festgenommen, wovon sich alle in Haft befinden. Diese sowie die heute festgenommene Person sollen für insgesamt 14 Taten verantwortlich sein. Ein 26-jähriger Logistiker wurde zu rund 12,5 Jahren verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die Täter sind in der Regel wie folgt vorgegangen: Aus einem Callcenter der Türkei wurden vornehmlich ältere Menschen angerufen. Die Täter haben vorgegeben Polizisten zu sein. Unter einem Vorwand und mit der Hilfe einer äußerst geschickten Gesprächsführung wurden die Geschädigten schließlich dazu gebracht, eine hohe Bargeldsumme oder hochwertigen Schmuck an vermeintliche Polizisten auszuhändigen. Die Täter nahmen das Geld an sich und ergriffen anschließend jeweils die Flucht.

Einen Teil der Beute durften sie behalten, die weitaus größere Summe wurde über die heute festgenommenen Personen an die Hintermänner in der Türkei übermittelt. Die Opfer blieben mit immensen finanziellen Schäden zurück. Häufig hatten die Täter das gesamte Ersparte betrügerisch erlangt. Die Ermittlungen in dem Verfahren dauern nach wie vor an.

Frankfurt-Rödelheim: Marihuana sichergestellt

Frankfurt-Rödelheim (ots)-(dr) – Beamte des 11. Polizeireviers kontrollierten am Dienstagabend 29.09.2020 mehrere Kioske im Stadtteil Rödelheim. Bei einem 25 Jahre alten Mann fanden sie Drogen auf.

Die Kontrolle eines in der Radilostraße gelegenen Kiosks, in dem sich mehrere Personen aufhielten, erfolgte schlagartig. Bei einem der angetroffenen Personen, einem 25-jährigen Mann, fanden die Beamten rund 8 Gramm in Frischhaltefolie abgepackte “Marihuana-Kugeln” auf, die sie sicherstellten.

Auf Anordnung des Bereitschaftsdienstes der Staatsanwaltschaft erfolgte eine anschließende Wohnungsdurchsuchung bei dem 25-Jährigen, welche jedoch keine weiteren Drogen hervorbrachte.

Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Frankfurt: Erst Auto aufgebrochen dann festgenommen

Frankfurt-Rödelheim (ots)-(dr) In der Nacht zum Mittwoch 30.09.2020 nahmen Zivilfahnder zwei Pkw-Aufbrecher fest, welche im Verdacht stehen gleich bei zwei Fahrzeugen “zugeschlagen” zu haben.

Die späteren Beschuldigten begaben sich zunächst zu einem in der Weserstraße abgestellten Renault Megane und schlugen mit einem Pflasterstein eine Seitenscheibe des Autos ein. Mit einer Handtasche aus dem Innenraum des Fahrzeuges flüchteten die beiden Diebe dann über die Weserstraße in Richtung Münchener Straße, konnten aber schon nach kurzer Zeit festgenommen werden. Zivilbeamte hatten sie zuvor bei der Tatausführung beobachtet und waren ihnen nachgeeilt.

Bei der Durchsuchung der zwei Festgenommenen konnte noch weiteres Diebesgut aufgefunden werden, das diese mutmaßlich zuvor aus einem in der Kaiserstraße abgestellten Porsche erbeutet hatten. Bei diesem war ebenfalls die Seitenscheibe zu Bruch gegangen.

Die zwei wohnsitzlosen Diebe, 27 und 17 Jahre alt, kamen in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums und sollen noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Frankfurt: Verkehrskontrolle

Frankfurt-Riederwald (ots)-(dr) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 30.09.2020 führten Beamte des 18. Polizeireviers Am Erlenbruch Verkehrskontrollen durch. Dabei kam es im Kontrollzeitraum zu sechs Geschwindigkeitsverstößen. Zwei angehaltene Autofahrer mussten ihre Heimreise wieder ohne ihr Fahrzeug antreten.

Bei einem 56-Jährigen ergab eine durchgeführte Atemalkoholmessung einen Wert von 1,71 Promille.

Ein 36-Jähriger steht im Verdacht, bei seiner Fahrt unter Drogeneinfluss gestanden zu haben.

Er soll zuvor einen Joint mit Rauschgift konsumiert haben.

Beide wurden im Anschluss der Kontrolle nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

