Was plant Querdenken am Bodensee?

Hinweis

Dieser Artikel bezieht sich ausschließlich auf Querdenken. Andere Gruppierungen, die laut Polizei ebenfalls Veranstaltungen angemeldet haben, sind damit nicht gemeint. Auch die Leserzuschriften beziehen sich einzig und allein auf Querdenken.

Inzwischen teilt auch das Polizeipräsidium Konstanz Folgendes mit:

Für das kommende Wochenende 3./4. Oktober 2020 wurden bei der Stadt Konstanz als Versammlungs- und Genehmigungsbehörde von verschiedenen Organisationen, Privatpersonen, Initiativen und Gruppierungen – darunter auch die Gruppierung „Querdenken …“ Versammlungen, Demonstrationen und eine geplante Menschenkette angemeldet.

Alle sind im Hype um die geplante Menschenkette, die Querdenken am Bodensee plant. Im Normalfalle würden wir dieses Event vielleicht sogar unterstützen. Da sich aber rund um Querdenken inzwischen die Merkwürdigkeiten häufen, gehen wir wie einige unserer Leser von einem etwas anderen Plan aus.

Mehrere Leser hatten uns gebeten, wir sollten uns einmal genauer mit der Spiritualität dieses Ereignisses auseinandersetzen. Nun in der Tat passt hier Einiges nicht zusammen. Es gibt ein paar sehr seltsame Dinge, schaut man sich Querdenken genauer an. Alles was damit zu tun hat, fühlt sich seltsam an. Das war von Beginn an so.

Es beginnt in Stuttgart

Begonnen hat alles in Stuttgart. Jener Stadt in Baden-Württemberg über die spirituelle Menschen sagen, dass sie hier sehr viel negative Energie fühlen. Hier begann Querdenken. Und in aller kürzester Zeit verfügte die Bewegung um Gründer Michael Ballweg über grosse Mengen an Geld.

Der Testlauf

Am 01.08.2020 war es dann soweit. Querdenken organisierte in Berlin die erste Großdemo. Man versuchte viele Menschen auf der Strasse des 17. Juni zu einem vermeintlichen Kampf gegen die Corona-Maßnahmen zu einigen. Am Ende war das Ergebnis nüchtern betrachtet weniger als ein Sturm im Wasserglas.

Viel Wind um Nichts und Garnichts als Ergebnis, so schrieb uns damals ein Teilnehmer enttäuscht.

Für uns sah das aus, als handle es sich um einen Testlauf. Hier wollte man sehen, was man für Aufwand benötigt und welche Gruppen sich auf der Gegenseite formieren. Zu mehr taugte das billige Happening ohnehin nicht.

Auffällige Materialschlacht

Dann folgte der 29.08.2020. Mit viel Rummel im Vorfeld und einer Materialschlacht, versuchten sich die Protagonisten der alternativen Szene mit Querdenken zu messen. Doch mit diesem finanziellen Aufwand, der Logistik und der aufgebotenen Manpower konnte niemand mithalten. Riesige PA-Türme entlang der Strasse des 17. Juni und sehr viele Helfer zeigten deutlich, dass Querdenken über enorme finanzielle Mittel verfügen muss. Eine solche Infrastruktur muss im Hintergrund straff organisiert werden um die Abläufe fehlerfrei zu koordinieren.

Die Ernüchterung und der Love-Parade-Trick

Am Ende trat auch hier die Ernüchterung ein. Die Forderung von Ballweg, die Regierung müsse zurücktreten, es sollte Neuwahlen geben und die Änderung des Grundgesetzes, waren emotionslos betrachtet, nur Floskeln. So passierte ausser Phrasendrescherei nichts. Am Ende wurde diese Farce mit einem Love-Parade-Abklatsch gekrönt.

Ein Teilnehmer schrieb uns: Die stehen in Beach-Klamotten auf der Bühne und wollen uns etwas von Systemwechsel erzählen? Das passt einfach nicht. Trotz Hitze hätte ich von allen auf der Bühne mehr Stil erwartet.

Ziel erreicht

Es sah so aus, als hätte Querdenken sein Ziel erreicht. Der Enthusiasmus etwas in diesem Land zu ändern war gebrochen. Viele haben nun resigniert. Der Protest wurde in ein Volksfest umgestaltet. Der Psychotrick dahinter: Niemand sollte mit einem schlechten Gefühl Berlin verlassen. Alle sollten sagen, dass sie wenigstens Spass gehabt haben. Und doch sind sie alle geschickt in eine gewünschte Richtung gelenkt worden. Dahinter stand offenbar eine ausgeklügelte Strategie und Planung.

Querdenken und Satanismus?

Auffällig waren die T-Shirts, die an diesem Event getragen wurden. Da stand: Fest für Freiheit und Frieden.

Der Buchstabe F steht im Alphabet an der 6. Stelle. Wir sehen also wieder die drei F. Das bedeutet 666.

Übrigens das Gleiche wie Fridays for Future. Es sind die immergleichen Symboliken des Satanismus. Auch soll der eine oder andere mit den bekannten Handzeichen der Satanisten gesehen worden sein.

Weltrekord für Guiness?

Nachdem Berlin, was auch immer dort geplant war, scheiterte, erklärten die Organisatoren, man würde sich aus Berlin zurückziehen und nach Konstanz an den Bodensee gehen. Dort wolle man mit gigantischem Aufwand eine riesige Menschenkette organisieren um damit ins Guinessbuch der Rekorde zu kommen.

Fassen wir mal zusammen:

Der Regierungsumsturz a la Querdenken scheiterte Die Regierung trat nicht zurück Es gibt keine Neuwahlen Das Grundgesetz wird auch nicht geändert

Und plötzlich geht es den Organisatoren nur noch um einen Eintrag ins Guinessbuch? Wer das glaubt, der lässt sich inzwischen alles erzählen und feiert jede noch so kleine Revolution als Mini-Loveparade ab. Auch dieser Event, der irgendwie so garnicht ins Bild eines Systemswechsels passen will, wird am Ende nichts bringen, was die BRD-Verwaltung ins Wanken bringen würde. Oder geht es hier um etwas völlig anderes?

Was ist denn am Bodensee so besonders?

Wir empfehlen Euch einen Artikel bei Pravda-TV. Die Kollegen haben darin auf die spirituelle Rolle des Bodensees und einige interessante Ereignisse hingewiesen. Denn rund um den Bodensee passieren immer wieder unerklärliche Dinge.

Bei genauer Betrachtung sieht es so aus, als planen die Organisatoren ein gigantisches, satanisches Ritual am größten See Eiropas.

Kein Ritual ohne Menschen

Dazu will man 260.000 Menschen an den grössten See Europas locken.

Man könnte direkt am spirituellen Zentrum Europas mit der Energie von 260.000 Menschen eine biblische Katastrophe auslösen. So zumindest schreiben es uns Menschen, die sich selbst als spirituell bezeichnen und vor diesem ihrer Meinung nach sehr gefährlichen Event warnen.

Die Energie von 260.000 Menschen würde ausreichen die Menschheit in Chaos und satanische Dunkelheit zu katapultieren. Ich warne davor an https://www.metropolnews.info/mp477278/was-plant-querdenken-am-bodenseediesem satanischen Ereignis teilzunehmen, schrieb uns eine Frau.

Mich erinnert das an das letzte satanische Ritual, dass dort in der Region abgehalten wurde. Die Einweihung des Gotthard-Tunnels. Auch deutsche Politiker waren dabei.

Es gab schon einmal ein satanisches Ritual in der Gegend

Mit dem heutigen Wissen sieht man die Einweihung des Gotthard-Tunnels 2016 mit etwas anderen Augen, wie einige unserer Leser bemerkten.

Fazit

Nach Einschätzung der bisherigen Ereignisse und den vorliegenden Informationen sieht es so aus, als planen die Organisatoren nur vordergründig ein Event um ins Guinessbuch zu kommen. Viele spirituelle Menschen haben die Vermutung, dass die Querdenkenplanung in eine sehr dunkle Richtung gehen könnte.

Aus diesem Grund sollte jeder der an dem Event teilnehmen möchte, seine Entscheidung sehr gut überdenken. Oder wie uns ein Leser schrieb: