Ludwigshafen: Stadtnotizen 30.09.2020

Warnstreik am 1. Oktober – Einschränkungen bei Dienstleistungen der Stadtverwaltung zu erwarten

Die Gewerkschaft Verdi hat für Donnerstag, 1. Oktober 2020, zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen, daher kommt es an diesem Tag voraussichtlich insgesamt zu Einschränkungen bei den Dienstleistungen der Stadtverwaltung.

Die Kindertagesstätten der Stadt Ludwigshafen bleiben aus diesem Grund geschlossen. Eine Betreuung der Kinder ist am 1. Oktober nicht möglich. Eltern oder Erziehungsberechtigte müssen die Betreuung ihrer Kinder an diesem Tag anderweitig sicherstellen.

Betroffen sind auch die beiden städtischen Hallenbäder. Sie bleiben an diesem Tag geschlossen.

Zudem wird wegen des Streiks in der Verwaltung die Sitzung des Beirats für Migration und Integration vom 1. auf den 22. Oktober 2020 verschoben.

#HolDieOberbürgermeisterin: Monatsgewinner September ermittelt

Das Projekt „Respekt“ ist der Monatsgewinner bei der Aktion #HolDieOberbürgermeisterin im September. Die Initiatoren arbeiten seit Juni 2017 mit jungen Menschen im Alter von 18 bis 25 Jahren, die aus unterschiedlichen Gründen in ihrem Leben nicht weiterkommen. Das Ziel ist es, junge Menschen zu stabilisieren, sie in ihren aktuellen Problemlagen ernst zu nehmen, Perspektiven zu entwickeln und sie dazu zu befähigen die Verantwortung für ein selbstbestimmtes Leben zu übernehmen. Das Projekt hatte auf dem Portal die meisten Stimmen gesammelt und wird nun von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck zeitnah besucht.

Nachdem der Gewinner im September nun feststeht, heißt es für alle anderen Projekte weiterhin Unterstützer zu sammeln. Denn die bereits erhaltenen Stimmen zählen weiter. Alle eingereichten Projekte haben sechs Monate lang die Chance zu gewinnen. Stichtag für den/die Gewinner/in des Monats Oktober ist dieses Mal am Freitag, 30. Oktober 2020, um 10 Uhr. In den sozialen Netzwerken gilt es für die Initiatoren das eigene Projekt zu teilen und unter dem Hashtag #HolDieOberbürgermeisterin auffindbar zu machen.

Natürlich freut sich Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck auch über viele neue Projekte aus und für Ludwigshafen. Alle Informationen zum Einstellen von Projekten, zur Abstimmung und zum Ablauf gibt es auf www.holdieob-ludwigshafen.de.

Die Idee dahinter

#HolDenOberbürgermeister wurde erdacht und initiiert von Nicole Huber und Christian Behrendt. Während seines Engagements an der Berlin-School of Creative Leadership, wo er ein Stipendium für deren renommiertes Executive MBA-Programm gewann, erforschte er im Rahmen seiner Research-These, wie soziale Medien und digitale Plattformen helfen können, den Bereich Governance und City Marketing neu zu erfinden. Sein Engagement wurde durch ein Stipendium der Stadt Heidelberg ermöglicht.

Die Stadt Heidelberg führte #HolDenOberbürgermeister im Januar 2015 ein. Seither wurden über 30 Gewinner-Projekte von Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner besucht. Rund 7.500 Stimmen wurden abgegeben. In Ludwigshafen läuft #HolDieOberbürgermeisterin seit Oktober 2018.

Sitzung des Stadtrates am 5. Oktober

Die Mitglieder des Stadtrates treten am Montag, 5. Oktober 2020, 15 Uhr, Pfalzbau, Berliner Straße 30, Konzertsaal zu einer öffentlichen Sitzung zusammen.

Tagesordnung:

​Einwohnerfragestunde Großbauprojekte Hochstraßensanierungen Süd und Nord, Rathaus und Rathaus-Center

Sachstand Ausschreibung Planungsleistung Rückbau Rathaus und Rathaus-Center Einbringung Doppelhaushalt 2021/2022 Termin für die Wahl der/des Ortsvorsteherin/Ortsvorstehers des Ortsbezirkes Nördliche Innenstadt Hochstraße Nord B 44 – Baugrunderkundung für Maststandorte und Rückbau

Maßnahmebeschluss Rahmenplan Entwicklungsachse West Fortschreibung 2020

Entwicklung Bayreuther Straße und Schulstandort Flächennutzungsplan Teiländerung Nr. 33 „Entwicklung Bayreuther Straße“

Einleitungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 586c „Entwicklung Bayreuther Straße“

Aufstellungsbeschluss 10.​Städtebaulicher Vertrag zur Realisierung der Heinrich-Pesch-Siedlung

Beschluss ​Flächennutzungsplan Teiländerung Nr. 29 „Westlich Heinrich Pesch Haus

Feststellungsbeschluss ​Bebauungsplan Nr. 657 „Westlich Heinrich Pesch Haus“ ​Satzungsbeschluss ​Bebauungsplan Nr. 542a „Nördlich der Dürkheimer Straße West“

Ergänzung zum städtebaulichen Vertrag vom 12.02.2019 ​ÖPNV-Linienbündel Ludwigshafen – Genehmigung zum Betrieb einer neuen Linie ​Grünflächenpflege im Stadtgebiet Ludwigshafen Genehmigung der Maßnahme ​Feststellung des Jahresabschlusses 2019 des WBL für das Wirtschaftsjahr 2019 und Behandlung der Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 2019 ​Erhöhung der Maßnahmengenehmigung H2-Abfallsammelfahrzeug ​Aufhebung BBS Sozialwesen, Gesundheit und Hauswirtschaft ​Wechsel der Schulform Anne-Frank-Realschule plus ​Eintrittspreise für Menschen mit Behinderung ​Bestellung der ehrenamtlichen Gutachterinnen und Gutachter des Gutachterausschusses für Grundstücks-werte für den Bereich der Stadt Ludwigshafen ​Neuwahl Aufsichtsrat Rhein-Haardtbahn GmbH ​Wahl eines Aufsichtsrates für die Bauprojektgesellschaft Ludwigshafen mbH ​Nachwahl von Gremienmitgliedern ​1. Änderung der „Zweckvereinbarung zur Einrichtung eines gemeinsamen Pflegekinderdienstes mit der Stadt Ludwigshafen und dem Rhein-Pfalz-Kreis durch das Ludwigshafener Zentrum für individuelle Erziehungshilfen“ ​Antrag der AfD-Fraktion im Stadtrat von Ludwigshafen; Ermäßigung für Schwerbehinderte für die Einrichtungen Theater Pfalzbau, Städtische Bäder und die Volkhochschule ​Antrag der Stadtratsfraktion Grünes Forum Ludwigshafen und Piraten; Erarbeitung eines Konzeptes zur Teilnahme am bundesweiten Sonderprogramm „Stadt und Land“ ​Antrag der Stadtratsfraktion Grünes Forum Ludwigshafen und Piraten; Öffnung von Einbahnstraßen für Radverkehr ​Antrag der Stadtratsfraktion Die Grünen im Rat; Erarbeitung einer Richtlinie für zukünftige Straßenbenennungen ​Antrag der Stadtratsfraktion Die Grünen im Rat; Zukunftsbericht ​Sanierung und Ausbau von Schulen und Kitas

Aus Gründen des Gesundheitsschutzes stehen nur begrenzte Kapazitäten für die Öffentlichkeit zur Verfügung.

Öffnungszeiten am Tag der Deutschen Einheit

Wildpark

Der Wildpark Rheingönheim hat am Samstag, 3. Oktober 2020, von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Stadtarchiv

Das Stadtarchiv ist am Samstag, 3. Oktober 2020, geschlossen.

Stadtbibliothek

Die Zentralbibliothek und die Kinderbibliothek bleiben am Samstag, den 3. Oktober 2020, geschlossen.

Musikschule

Die Musikschule ist am Samstag, 3. Oktober 2020, geschlossen.

Wilhelm-Hack-Museum

Das Wilhelm-Hack-Museum ist wegen Brandschutzsanierung geschlossen. Auch das Museumsatelier, Bismarckstraße 75, ist geschlossen.

Rudolf-Scharpf-Galerie

Die Rudolf-Scharpf-Galerie ist am Samstag, 3. Oktober 2020, von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Stadtmuseum

Das Stadtmuseum ist am Samstag, 3. Oktober 2020, geschlossen.

Schillerhaus

Das Schillerhaus ist am Samstag, 3. Oktober 2020, geschlossen.

Karl-Otto Braun Museum

Das Karl-Otto Braun Museum ist am Samstag, 3. Oktober 2020, geschlossen. ​​​​​​​

Ernst-Bloch-Zentrum

Das Ernst-Bloch-Zentrum ist am Samstag, 3. Oktober 2020, geschlossen.

Hallenbäder

Das Hallenbad Oggersheim ist am Samstag, 3. Oktober 2020, dem Tag der Deutschen Einheit, geschlossen. Das Hallenbad Süd ist an diesem Tag von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Wertstoffhöfe

Die Wertstoffhöfe Nord, Süd und West sind am Samstag,

3. Oktober 2020, geschlossen.

Bestattungsdienst

24 Stunden Rufbereitschaft besteht ganzjährig unter der

Telefonnummer 0621 62 25 25.

Internationaler Frauentreff wieder geöffnet

Der Internationale Frauentreff der Abteilung Integration der Stadt Ludwigshafen ist ab Montag, 5. Oktober 2020, wieder geöffnet. Ab diesem Tag bieten die beiden Mitarbeiterinnen, Leiterin Sarah Müller und ihre Stellvertreterin Nadine Hammann wieder persönliche Beratungen und Veranstaltungen unter Corona-Auflagen an. Eine persönliche Beratung ist montags zwischen 10 und 12 Uhr und donnerstags zwischen 15 und 18 Uhr möglich. Eine telefonische Sprechstunde gibt es mittwochs von 10 bis 12 Uhr. Der Internationale Frauentreff bietet Beratung in den Sprachen Deutsch, Englisch, Italienisch und Französisch an. Um nach längerer Schließung Frauen und Kooperationspartnerinnen kennenzulernen, laden Müller und Hammann im Oktober Frauen zu vier „Welcome-Back-Veranstaltungen“ in den hackmuseumsgARTen ein. Es gibt, unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln, Getränke und Snacks für die Teilnehmerinnen. Diese können Wünsche äußern, welche Themen für Veranstaltungen sie sich im Internationalen Frauentreff vorstellen könnten. Die Veranstaltungen sind am Freitag, 9. Oktober, und Freitag, 23. Oktober, von 10 bis 12 Uhr und am Dienstag, 13. Oktober, und Dienstag, 27. Oktober, von 14 bis 16 Uhr. Anmelden können sich interessierte Frauen unter Sarah.Mueller@ludwigshafen.de oder telefonisch unter 0621 504-2576. Zudem startet am Montag, 26. Oktober, 14 Uhr, ein Deutschkurs „Spielerisches Deutsch Lernen“ mit acht Terminen. Der Kurs ist gedacht für Frauen und Mädchen ab zehn Jahren. Nähere Informationen zum Kurs gibt es unter den oben angegebenen Kontaktdaten. Über diese erfolgt auch die Anmeldung.

German Design Award 2021: Auszeichnung für PROUD

Seit 2019 veröffentlicht das Kulturbüro der Stadt das PROUD Magazin, das Kulturschaffende aus Ludwigshafen vorstellt. Auf diese Weise soll ein fortlaufendes Archiv von zeitgenössischem Kunst- und Kulturschaffen in Ludwigshafen entstehen. Neben der klassischen publizistischen Funktion ist die Reihe auch explizit ein Zeichen der Wertschätzung für die lokalen Künstler. Das PROUD-Magazin erscheint viermal im Jahr. Die Redaktion hat Julia Katharina Thiemann übernommen, die Gestaltung Sebastian Moog. Bisher erschienen sind PROUD#1: Wolfgang Vogel, PROUD#2: Erwin Ditzner, PROUD#3: Buero für ange-wandten Realismus, PROUD#4: Mwangi Hutter und PROUD#5: Gabriele Twardawa und das AdRem Jugendtheater. Zwei weitere Veröffentlichungen sind in diesem Jahr noch geplant.

Besonders stolz sind die Initiatorinnen aus dem Kulturbüro und Julia Katharina Thiemann nun, dass die Reihe mit einer besonderen Erwähnung des German Design Award 2021 im Bereich Editorial Design ausgezeichnet worden ist.

Auf der Webseite des Kulturbüros sind unter www.ludwigshafen.de/lebenswert/kulturbuero/proud die Magazine als Ansichtsdownload einzusehen. Für je 3 Euro Schutzgebühr kann man sie bei Veranstaltungen oder unter E-Mail kulturbuero@ludwigshafen.de kaufen beziehungsweise bestellen.

Japanisch für Anfänger an der VHS

Ein neuer Japanisch-Kurs für Anfänger startet am Mittwoch, 11. November 2020, an der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen. Der Kurs besteht aus acht Terminen à 90 Minuten jeweils von 19 bis 20.30 Uhr. Die Gebühr beträgt bei acht Teilnehmenden 56 Euro. Eine Teilnahme ist nur nach Anmeldung möglich. In den Kursgebäuden der VHS gilt für die Teilnehmenden bis zum Erreichen des Sitzplatzes eine Maskenpflicht. Handdesinfektionsmittel steht zur Verfügung. Die Anmeldung ist möglich unter Telefon 0621 504-2238 oder online auf www.vhs-lu.de.

VHS- und Vinyl-Sprechstunde

Eine VHS- und Vinyl-Sprechstunde bietet das Team des Ideenw3rk der Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48, jeden Mittwoch von 16 bis 19 Uhr an. Die Sprechstunde ist kostenlos, eine Terminvereinbarung ist erforderlich; Informationen und Anmeldung unter Telefon 0621 504-2608.

Bei allen Veranstaltungen hält sich die Stadtbibliothek Ludwigshafen an die aktuell geltenden Vorgaben im Hinblick auf die Corona-Pandemie. So ist beispielsweise die Teilnehmerzahl pro Kurs beschränkt. Die Kontaktdaten werden erfasst. Eine Teilnahme ist nur nach Anmeldebestätigung möglich. Besucher müssen eine Maske dabeihaben. Es ist außerdem möglich, dass abhängig von der Entwicklung der Pandemie Veranstaltungen kurzfristig abgesagt oder verschoben werden können. Tagesaktuelle Informationen gibt es auf der Webseite www.ideenw3rk.de, auf Facebook unter www.facebook.com/ideenw3rkludwigshafen und auf www.ludwigshafen.de/lebenswert/stadtbibliothek.

Wieder Gruppenaktivitäten im Seniorentreff „Mundenheim Aktiv“

Seit einiger Zeit ist der Seniorentreff „Mundenheim Aktiv“, Wegelnburgstraße 59, wieder geöffnet. Die Cafeteria steht montags, dienstags, donnerstags und freitags von 13.30 bis 18 Uhr zur Verfügung. Ab Oktober gibt es auch wieder Gruppenaktivitäten wie Boule und den Frauenstammtisch. So gibt es ab Montag, 5. Oktober 2020, wieder Nordic Walking wöchentlich montags um 10 Uhr. Boule (Pétanque) spielen können Senioren ebenso wieder ab Montag, 5. Oktober, 14 Uhr im Zedtwitzpark. Für beide Angebote ist jeweils eine Anmeldung erforderlich bei Andreas Jahn, Telefon 0176 78 90 71 61. Die Boule-Treffen an Donnerstagen finden ab 8. Oktober, von 11 bis 14 Uhr wieder wöchentlich statt, und zwar zunächst beim VTV Mundenheim, Anebosstraße 4. Anmelden kann man sich hierfür bei Helmut Hübel, Telefon 0179 2 12 61 99. „Mundenheim Aktiv bietet auch wieder Line Dance an, allerdings zunächst im Bernardin-Sahner-Haus, Petersstraße 29 (Niederfeld). Los geht es am Mittwoch, 7. Oktober 2020, um 10 Uhr. Informationen gibt es bei Sibylle Gress, Telefon 0621 5 88 90 32, die auch die Anmeldungen entgegen nimmt. Der Frauenstammtisch trifft sich erstmal wieder am Mittwoch, 7. Oktober 2020, von 16 bis 18 Uhr. Der Stammtisch trifft sich wöchentlich. Wöchentlich gibt es auch wieder Bingo. Los geht es ebenso am Mittwoch, 7. Oktober 2020, um 14 Uhr. Für beide Angebote sind ebenso Anmeldungen erforderlich, und zwar bei Kerstin Messemer-Pfeiffer, Abteilung Seniorenförderung der Stadt Ludwigshafen, Telefon 504-2739 (montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 13 Uhr).