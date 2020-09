Ludwigshafen: Stadtnotizen 29.09.2020

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Angebote im Vital-Zentrum ab Oktober

Das Vital-Zentrum, Raiffeisenstraße 24, bietet ab Oktober wieder Kurse für Senioren an. Am Montag, 5. Oktober 2020, startet der Kurs „Energiearbeit“. Er umfasst neun Treffen, jeweils montags von 15 bis 16 Uhr. Tanzen im Sitzen gibt es ab Dienstag, 13. Oktober, alle 14 Tage. Ein Gymnastikkurs mit acht Kurstagen startet am Mittwoch, 7. Oktober, um 13.30 Uhr; ein weiterer Gymnastikkurs mit vier Treffen am Freitag, 9. Oktober. Qi Gong gibt es ab Donnerstag, 15. Oktober, um 14 Uhr. Am Donnerstag, 22. Oktober, um 15.30 Uhr bietet Christine Kneesch ein Gedächtnistraining an. Für alle Kurse ist eine Anmeldung erforderlich bei Christine Kneesch, Abteilung Seniorenförderung der Stadt Ludwigshafen, Telefon 0621 504-2716 (montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr).

Angebote im Seniorentreff „Komm R(h)ein! Rheingönheim“ im Oktober

Ab Oktober gibt es im Begegnungszentrum „Komm R(h)ein! Rheingönheim“, Hoher Weg 45-47, wieder Gruppenaktivitäten. So startet am Montag, 5. Oktober 2020, um 14 Uhr ein Gymnastikkurs mit neun Terminen. Am Mittwoch, 7. Oktober 2020, bietet Christine Kneesch von der Abteilung Seniorenförderung der Stadt Ludwigshafen ein Gedächtnistrtaining um 14.30 Uhr an. Am Donnerstag, 22. Oktober 2020, um 14.30 Uhr dürfen sich Senioren wieder auf Bingo freuen. Für alle Angebote ist eine Anmeldung erforderlich bei Christine Kneesch, Telefon 0621 504-2716 (montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr) beziehungsweise für Bingo auch bei Claudia Kreutner unter Telefon 0621 504-2727 (montags bis donnerstags von 13.30 Uhr bis 17 Uhr).

Ortsvorsteherbüro geschlossen

Das Ortsvorsteherbüro Süd, Mundenheimer Straße 220, ist in der Zeit von Montag, 5. Oktober 2020, bis einschließlich Freitag, 9. Oktober 2020, geschlossen. Ab Montag, 12. Oktober 2020 ist das Büro wieder regelmäßig von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr besetzt. Freitags bleibt das Büro geschlossen.

Gartenstadt-Café öffnet wieder

Das Gartenstadt-Café, Königsbacher Straße 14, ist ab Dienstag, 6. Oktober 2020, wieder von 14.30 bis 17.30 Uhr geöffnet. Das Café war bedingt durch die Corona-Pandemie seit März geschlossen. Ein Zutritt zum Gartenstadt-Café ist nur mit einer Mund-Nasen-Bedeckung möglich. Die Kontaktdaten müssen zwecks Nachverfolgung einer möglichen Infektionskette erfasst werden. Da die Anzahl der Sitzplätze begrenzt ist, ist eine Anmeldung erforderlich, und zwar bei Roswitha Schneider, Telefon 0157 86163027, oder bei Siegrid Knoll, Telefon 0176 43669525.

Gymnastik im Seniorentreff Friesenheim

Ein Gymnastikkurs startet am Dienstag, 6. Oktober 2020, im Seniorentreff Friesenheim, Luitpoldstraße 99. Der Kurs umfasst fünf Kurstermine, jeweils dienstags von 10.30 bis 11.15 Uhr und kostet fünf Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich bei Kerstin Messemer-Pfeiffer, Abteilung Seniorenförderung der Stadt Ludwigshafen, Telefon 0621 504-2739 (erreichbar montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 13 Uhr).

VHS Wissen Live – Online-Vortrag zum Thema Pandemien

Zum Thema „Pandemien – Corona und die neuen globalen Infektionskrankheiten“ hält Jörg Hacker am Freitag, 2. Oktober 2020, von 19.30 bis 21 Uhr einen Online-Vortrag. Der Vortrag ist Teil der Reihe „VHS Wissen Live“, die von mehreren Volkshochschulen in ganz Deutschland angeboten wird. Anmelden kann man sich noch bis zum Vortag an der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen unter www.vhs-lu.de oder telefonisch unter 0621 504-2238. Die Teilnahme kostet fünf Euro.

Pandemien, die länder- und kontinentübergreifende Ausbreitung von ansteckenden Krankheiten, sind eine dunkle Seite der Globalisierung, insbesondere des internationalen Flugtourismus. Schon vor dem Aufkommen des neuen Corona-Virus war das bei einer ganzen Reihe von Infektionskrankheiten der Fall: Cholera, HIV (Aids), Influenza, Neue Grippe und Zikafieber sind prominente Beispiele. Mit Blick auf die aktuelle Situation erläutert der Referent die Strategien zur Eindämmung von Pandemien sowie ihre Auswirkungen auf Wirtschaft, Politik und die Teilhabe am öffentlichen Leben. Lässt sich ein bislang unbekanntes Virus überhaupt aufhalten oder ist es nur eine Frage der Zeit, bis 60 Prozent und mehr der Bevölkerung angesteckt sind? Was kann der Einzelne tun oder ist er machtlos? Wie weit darf ein demokratischer Staat die Grundvoraussetzungen gesellschaftlichen Lebens außer Kraft setzen, um die Gesundheit der Bevölkerung zu erhalten? Und nicht zuletzt: Lassen sich Pandemien zukünftig vermeiden?

Jörg Hacker publiziert als international renommierter Experte auf dem Gebiet der Infektionsbiologie. Er war Präsident des Robert-Koch-Instituts und bis 2020 Präsident der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina.

Digitale und virtuelle Kommunikations-methoden – Online-Kurs der VHS

Viele Teams und sogar ganze Abteilungen arbeiten zurzeit im Homeoffice. Obwohl das Arbeiten im Homeoffice viele Vorteile hat, müssen viele Arbeitnehmer die Kommunikation auf Distanz noch üben. Seit langem ist E-Mail Kommunikationsmethode Nummer eins und immer mehr Unternehmen nutzen zudem virtuelle Web- und Videokonferenzen für ihre interne und externe Kommunikation. In dem Seminar „Digitale und virtuelle Kommunikationsmethoden: E-Mail, Telefon-und Webkonferenzen“, das am Samstag, 17. Oktober 2020, um 9 Uhr beginnt, lernen die Teilnehmer spielerisch, worauf es beim Einsatz der Methoden wirklich ankommt und wie sie diese erfolgreich einsetzen und ihre Meetings gestalten. Das Seminar findet im Live-Online-Setting statt. Wie in einem Präsenz-Seminar treffen sich die Teilnehmer mit der Kursleiterin an zwei Samstagen in der Lernplattform der VHS, vhs.cloud, und erlernen die Kommunikationsmethoden „live“. Inhalte des Kurses sind professionelle Email- Kommunikation, Planung und Organisation von Online-Meetings, Leiten, Präsentieren und Moderieren im virtuellen Raum, Gestaltung und Durchführung einer Videokonferenz. Voraussetzung für die Teilnahme sind Vorkenntnisse im Umgang und der Nutzung von digitalen Medien. Die Teilnehme erfolgt von zu Hause auf eigenem Rechner mit Kamera, Kopfhörer und Mikrofon. Anmeldungen nimmt die VHS unter Telefon 0621 504-2238 entgegen oder online auf www.vhs-lu.de.

„Die mit dem Bauch tanzen“ – Filmfestival der Generationen an der VHS

Die Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen zeigt als Beitrag zum Europäischen Filmfestival der Generationen am Freitag, 2. Oktober 2020, um 15 Uhr den Film „Die mit dem Bauch tanzen“. Das Europäische Filmfestival der Generationen ist eine bundesweite Veranstaltungsreihe, die dem Publikum aktuelle Filme zu den Themen Alter, Demografischer Wandel und Zukunftsfragen wie Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Klimawandel präsentiert. Thema des deutschen Dokumentarfilmes aus dem Jahr 2013 ist der alternde Körper. Besonders Frauen sehen sich mit Beginn ihrer Wechseljahre mit dem Klischee konfrontiert, dass ein „Altern in Würde“ gleichbedeutend mit dem Verstecken des eigenen Körpers ist. Die Mutter der Regisseurin Carolin Genreith sieht dies jedoch anders. Einmal in der Woche legen sie und ihre Freundinnen alle Hemmungen ab, ziehen sich bunte Kostüme an und lassen beim Bauchtanz die Hüften kreisen. Die Tochter lernt im Laufe ihrer Dokumentation die Frauen und ihre Lebensmodelle kennen und wertschätzen. Der Film gewann 2013 den Publikumspreis beim Festival des Deutschen Films in Ludwigshafen. Im Anschluss an den Film gibt es eine Diskussion mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Ludwigshafen, Susanne Diehl. Die Veranstaltung findet im Vortragssaal der VHS statt und ist kostenlos. Um Anmeldung wird gebeten unter der Telefonnummer 0621 504-2238 oder unter www.vhs-lu.de.

Es sind noch Plätze frei, eine Anmeldung ist möglich bis Freitag, 2. Oktober, 12 Uhr.

VHS: Nähkurs für Kinder und Jugendliche in den Herbstferien

Die Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen bietet in den Herbstferien einen Nähkurs für Kinder und Jugendliche von zwölf bis 17 Jahren an, die gerne nähen lernen möchten. Der Kurs startet am Montag, 12. Oktober 2020, 12 Uhr. Nachdem die Teilnehmenden gelernt haben, wie sie Garn richtig in eine Nähmaschine einfädeln und wie die Maschine funktioniert, nähen sie gemeinsam an vier Tagen eine trendy „Gym-Bag“ und einen „Hoodie“ (Turnbeutel und Kapuzenpullover). Ganz nebenbei erhalten sie auch noch einen „Nähmaschinenführerschein“. Die Kursgebühr beträgt 59 Euro. Weitere Informationen gibt es bei Susanne Schlindwein unter der Telefonnummer 0621 504-2625. Anmeldungen nimmt die VHS unter Telefon 0621 504-2238 entgegen oder online unter www.vhs-lu.de.

Vortrag in der Stadtbibliothek: „Wie Menschen weltweit das Klima retten“

Der Journalist und Autor Thomas Kruchem hält am Dienstag, 6. Oktober 2020 um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48, den Vortrag „Wie Menschen weltweit das Klima retten“. Thomas Kruchem wurde bislang viermal mit dem Medien-preis Entwicklungspolitik des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) ausgezeichnet. Aus aller Welt kommen Katastrophenmeldungen zum Klimawan-del. Und doch gibt es Menschen, die unter schwierigsten Umständen Beeindruckendes leisten, um das Klima zu schützen. Thomas Kruchem stellt sechs dieser hoffnungsvollen Initiativen vor, unter anderem Dorfbewohner in Mali, die mit einem Sozialunternehmen Solarstrom-Netze betreiben und Bauern in Haiti, die an abgeholzten Berghängen paradiesische Waldgärten angelegt haben. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz und der Volkshochschule Ludwigshafen statt. Der Eintritt ist frei; Info und Anmeldung unter Telefon 0621 504-3301.

Bei allen Veranstaltungen hält sich die Stadtbibliothek Ludwigshafen an die aktuell geltenden Vorgaben im Hinblick auf die Corona-Pandemie. So ist beispielsweise die Teilnehmerzahl pro Kurs beschränkt. Die Kontaktdaten werden erfasst. Eine Teilnahme ist nur nach Anmeldebestätigung möglich. Besucher müssen eine Maske dabeihaben. Es ist außerdem möglich, dass abhängig von der Entwicklung der Pandemie Veranstaltungen kurzfristig abgesagt oder verschoben werden können. Tagesaktuelle Informationen gibt es auf der Webseite www.ideenw3rk.de, auf Facebook unter www.facebook.com/ideenw3rkludwigshafen und auf www.ludwigshafen.de/lebenswert/stadtbibliothek.

WordPress: In fünf Minuten zur eigenen Homepage

Wie man seine eigene Homepage mit WordPress selbst erstellen kann, lernen Teilnehmer am Dienstag, 6. Okober 2020, 16 bis 18 Uhr, beim Kurs „WordPress: In fünf Minuten zur eigenen Homepage“ im Ideenw3rk der Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48. Der Workshop zeigt in einfachen Schritten den Grundaufbau eines WordPress-Systems und die Erstellung einer eigenen Webseite. Im Makerspace-Raum des Ideenw3rks können die erstellten Webseiten gemeinsam weiterentwickelt werden. Der Kurs richtet sich an Jugendliche und Erwachsene mit Grundkenntnissen Internet und PC. Die Gebühr beträgt 3 Euro; Anmeldung auf www.ideenw3rk.de und unter Telefon 0621 504-2608.

Herbstschule in Ludwigshafen – Anmeldungen noch bis 4. Oktober möglich

Noch bis zum 4. Oktober 2020 können Eltern ihre Kinder über das Online-Portal https://herbstschule.edulu.de für die Herbstschule in Ludwigshafen anmelden. Der Link ist auch erreichbar über die Homepage der Stadt, www.ludwigshafen.de.

Die Stadt Ludwigshafen bietet die kostenlose Herbstschule in den Ferienwochen vom 12. bis 16. Oktober 2020 sowie 19. bis 23. Oktober 2020 an drei Schulen an. Der Unterricht für die Klassen 5 bis 8 findet in der Anne-Frank-Realschule plus, Bruchwiesenstraße 310, statt. Die Grundschüler aus den Stadtteilen Maudach, Gartenstadt, Rheingönheim, Mundenheim, Süd, Mitte, werden an der Schillerschule Mundenheim im Pavillon der Förderschule, Wasgaustraße 1, unterrichtet. Die Grundschüler aus den Stadtteilen Pfingstweide, Edigheim, Oppau, Melm, Oggersheim, Ruchheim, Friesenheim, Nord/Hemshof und West werden an der Langgewannschule Oggersheim, Adolf-Kolping-Straße 30, unterrichtet.

Die Stadt Ludwigshafen ermöglicht mit der Herbstschule den Schülern der Klassenstufen 1 bis 8 eine besondere Fördermaßnahme. In den beiden Ferienwochen können Kinder in kleinen Lerngruppen eine Förderung der Grundkompetenzen aus Deutsch und/oder Mathematik erhalten. Die Kurse werden jeweils von Montag bis Freitag, in der Zeit von 9 Uhr bis 12 Uhr stattfinden.

Die Aufteilung der angemeldeten Schüler auf die Kurse erfolgt im Rahmen der vorhandenen Kapazität, nach Klassenstufe, Schulart und Wohnort. Sofern einer Anmeldung nicht entsprochen werden kann, werden die Eltern schriftlich von der Stadt informiert.

Beate Steeg zur Vorsitzenden des Landespräventionsrats ernannt

Innenminister Roger Lewentz hat Beate Steeg, Dezernentin für Soziales und Integration der Stadt Ludwigshafen, zur Vorsitzenden des Landespräventionsrats Rheinland-Pfalz benannt. Sie tritt die Nachfolge des ehemaligen Ludwigshafener Sozialdezernenten und heutigen Vorstands der GAG, Wolfgang van Vliet, an, der seit November 2016 Vorsitzender des Gremiums war. Beate Steeg ist seit Januar 2018 Vorsitzende des Rats für Kriminalitätsverhütung der Stadt Ludwigshafen. Die Geschäftsstelle des Rats für Kriminalitätsverhütung ist in ihrem Dezernat angesiedelt, die stellvertretende Geschäftsführung wird vom Polizeipräsidium Rheinpfalz gestellt.

Der Landespräventionsrat nahm im Jahr 2000 seine Arbeit auf und ist ein unabhängiges und interdisziplinär besetztes Beratungsgremium der rheinland-pfälzischen Landesregierung sowie örtlicher Gremien und Einrichtungen. Im Vorstand des Landespräventionsrats arbeiten Vertreter aus unterschiedlichen Bereichen, wie Politik, Medien, Wissenschaft, Polizei und Sport zusammen. Ziel des Rates ist die Förderung der gesamtgesellschaftlichen Kriminalitätsverhütung, insbesondere durch das Anstoßen, Unterstützen und Weiterentwickeln kriminalpräventiver Projekte im Land und in den Kommunen. Die Leitstelle „Kriminalprävention“ beim Ministerium des Innern und für Sport unterstützt als Geschäftsstelle die Arbeit des Landespräventionsrates.

Fundbüro nur telefonisch erreichbar

Das Fundbüro ist in dieser Woche krankheitsbedingt nur am Donnerstagvormittag, 1. Oktober 2020, telefonisch – unter der Rufnummer 0621 504-2404 – erreichbar.