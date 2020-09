Mannheim: Kastelruther Spatzen – live 2022 am 01. April – Vorverkaufsstart der „Liebe für die Ewigkeit“ Tour

Mannheim / Bayreuth / Kastelruth – „Die Liebe für die Ewigkeit“ – ein Versprechen, das zwischen den Kastelruther Spatzen und ihren treuen Fans seit Jahrzehnten ungebrochen ist. Es gilt!

Vom Schicksal der Pandemie hart getroffen wurden Künstler und Fans in diesem Jahr auf eine harte Probe gestellt. Erstmalig in der einzigartigen Erfolgsgeschichte der Kastelruther Spatzen, musste über mehr als ein Jahr darauf verzichtet werden, die Ausnahmemusiker aus Südtirol live auf der Bühne erleben zu dürfen. Auch das legendäre Spatzenfest, zu dem jedes Jahr zehntausende Gäste aus ganz Europa traditionell am zweiten Oktober-Wochenende in die Heimat der Ausnahmemusiker, ins Südtiroler Kastelruth pilgern, fällt dieses Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer.

Dennoch sieht man Licht am Horizont und darf sich wieder freuen, denn die Kastelruther Spatzen machen ihren Fans ein besonderes Geschenk: am 9. Oktober, dem für das Spatzenfest geplante Datum, erscheint ihr neues Album „Liebe für die Ewigkeit“.

Auch Live werden denn die sieben Vollblutmusiker aus den Dolomiten wieder auf Deutschlands Bühnen zu erleben sein, denn im Frühjahr 2022 gehen sie mit ihrem neuen Album auf große Tournee und erfüllen die Herzen ihrer Fans mit der gemeinsamen und unvergänglichen Liebe zur Musik und Lebenslust. Tickets für die Konzerte der Kastelruther Spatzen gibt es ab sofort unter www.eventim.de und ab Freitag, 02.10.2020 an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Die Kastelruther Spatzen, der Inbegriff der volkstümlichen Musik und unangefochten die beliebtesten und erfolgreichsten Vertreter des volkstümlichen Schlagers: Keiner verkörpert diese Stilrichtung besser als sie.

Sie haben alles gewonnen, was es in ihrem Metier zu gewinnen gibt. So haben sie fünfmal „Die Goldene Stimmgabel“ sowie mehrere Kronen der Volksmusik erhalten und wurden zudem mit dem „Grand Prix der Volksmusik“ ausgezeichnet. Diese drei Award-Shows sind mittlerweile längst TV-Geschichte, aber die Spatzen stehen nach wie vor in alter Frische im Zenit des Erfolges. Ihre 13 (!) Echos sind schon längst im großen Buch der Branchengeschichte eingetragen und gelten in Deutschland als unverrückbares Maß der Dinge.

Mit „Liebe für die Ewigkeit“ erzählen die Kastelruther Spatzen in ihren Liedern wundervoll bewegende Geschichten, die das Herz berühren, aber auch die lustigen und fröhlichen Lebensseiten besingen. Mit ihrem neuen Album versüßen die Überflieger der Volksmusik ihren Fans die Wartezeit bis zur gleichnamigen Tournee im Frühjahr 2022, wenn sie endlich ihre neuen Titel auch live präsentieren dürfen.