Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 30.09.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfallbeteiligter gesucht

Bad Dürkheim (ots) – Bereits am Dienstagmorgen, 29.09.2020, gegen 07:30 Uhr ereignete sich in Bad Dürkheim – Grethen in der Kaiserlauterer Straße ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 13-Jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Dieser befuhr mit seinem Fahrrad die Kaiserslauterer Straße in Richtung der B 37, als ihm ein Bus entgegenkam und er in eine am rechten Fahrbahnrand befindliche Parklücke auswich. Zum selben Zeitpunkt fuhr ein/e bislang unbekannte/r Verkehrsunfallbeteiligte/r mit seinem Personenkraftwagen vom Straßenrand an und touchierte hierbei das Fahrrad des 13-Jährigen am Hinterrad. Der Schüler stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Ob an dem Fahrzeug ein Sachschaden entstanden ist, ist bislang unbekannt, da sich die Fahrerin/der Fahrer von der Unfallstelle entfernte. Sollten Sie am Unfall beteiligt gewesen oder Zeuge des Vorfalls geworden sein, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Diebstahl aus KFZ

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 28.09.2020, 18:00 Uhr bis 29.09.2020, 09:00 Uhr wurden aus einem in der Kanalstraße in Bad Dürkheim abgestellten PKW mehrere Gegenstände entwendet. Die bislang unbekannten Täter öffneten vermutlich durch ein nicht ganz verschlossenes Fenster die Beifahrertür und durchsuchte den Citroen Berlingo. Hierbei wurde eine braune Lederjacke, ein Navigationsgerät der Marke Garmin und zwei Walkingstöcke entwendet. Es entstand ein Schaden von 100 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Reifen platt gestochen

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 28.09.2020 20:00 Uhr bis 29.09.2020, 06:00 Uhr wurden An den die Mühlen in Bad Dürkheim die Reifen eines PKW und Anhängers plattgestochen. Der 49-jährige Halter stellte seinen BMW samt Anhänger ordnungsgemäß auf einem Parkplatz an den Drei Mühlen ab. Bislang unbekannte stachen mit einem nicht bekannten Gegenstand den hinteren rechten Reifen am BMW und am Anhänger die beiden linken Reifen platt. Der Sachschaden beläuft sich auf 350 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Wohnungstür eingetreten

Bad Dürkheim (ots) – Am 28.09.2020 gegen 12:00 Uhr wurde in der Dresdner Straße in Bad Dürkheim eine 20-Jährige verletzt, als ein 38-Jähriger eine Wohnungstür eingetreten hatte. Der 38-Jährige und ein 30-Jähriger klingelten und klopften an der Wohnungstür eines 28-Jährigen. Als die Tür nicht geöffnet wurde, trat der 38-Jährige unvermittelt die Wohnungstür ein. Dabei schlug die Tür ins Gesicht der dahinterstehenden 20-Jährigen, die sich dabei an der Nase verletzte. Sie wurde danach von dem polizeibekannten 38-Jährigen beleidigt. Der Wohnungsinhaber sollte nach Draußen vor das Wohnhaus kommen. Die alarmierten Polizeistreifen konnten die beiden beschuldigten Männer weder vor Ort noch im Nahbereich antreffen. Die 20-jährige wurde durch das DRK in ein Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen. Die beteiligten Personen kannten sich bereits vorher. Die Beschuldigten konnten daher ermittelt werden. Gegen sie wird nun wegen Körperverletzung, Hausfriedensbruch, Nötigung und Sachbeschädigung ermittelt.

Bad Dürkheim: Kennzeichenschilder entwendet

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 28.09.2020 21:00 Uhr bis 29.09.2020, 11:00 Uhr wurden in der Friedhofstraße in Bobenheim beide Kennzeichenschilder eines Seat Ibiza entwendet. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz des Frieshofs. Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor. Es entstand ein Sachschaden von 80 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Haßloch, Meckenheim: Tiere halten Polizei auf Trapp

Haßloch / Meckenheim (ots) – Zunächst waren es zwei Hühner, denen Unheil drohte, weil sie sich am Dienstagnachmittag (29. Sept. 2020, 14 Uhr) von einem Acker auf die stark befahrene Westrandstraße in Haßloch zu bewegten. Dem flinken Federvieh, welches auf dem schlechten Geläuf deutlich im Vorteil war, gelang es, sich den Einfangversuchen von Polizei und verständigter Feuerwehr zu entziehen. Die beiden Hühner verschwanden im Dickicht und wurden nicht mehr gesehen. Möglicherweise auf der Suche nach leckeren Hühnern verirrte sich nur wenig später (15:30 Uhr) ein Jungfuchs in den Kellerverschlag eines Hauses am Ortsrand in Meckenheim. Zuvor noch auf der Jagd nach einem zwei Hühnern, verhalfen die gleichen Beamten dem Fuchs den Weg in die Freiheit wieder zu finden. Der kleine Reinecke gab Fersengeld über ein angrenzendes Feld. Hühner und Fuchs stimmten einem Foto nicht zu, sodass leider keine Bildbeweise existieren.

Haßloch: Zwei Mal Reh angefahren

Haßloch (ots) – Zunächst auf der L530 nahe der Fronmühle (29. Sept. 2020, 20 Uhr) und später (20:30 Uhr) auf der L529 Uhr kurz nach der Einmündung Rennbahnstraße, erfasste jeweils ein Autofahrer ein Reh bei der Überquerung der Straße. Bei beiden Unfällen berappelten sich die augenscheinlich unverletzten Tiere wieder und ließen die Autofahrer zurück. Diese wiederum hatten nicht so viel Glück, es entstand 1.500, –EUR Gesamtschaden.

Grünstadt: Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer und Socius

Grünstadt – B271 (ots) – Ein 39-jähriger aus Quirnheim befuhr mit seinem Dacia die B271 von der BAB6 kommend in Fahrtrichtung Bockenheim und bog an der Einmündung nach links in Richtung Grünstadt-Asselheim ab. Beim Abbiegevorgang übersah der 39-jährige einen entgegenkommenden 16-jährigen aus Bockenheim mit seinem Leichtkraftrad und stieß mit diesem zusammen. Der 16-jährige Kradfahrer sowie dessen 16-jähriger Socius aus Bolanden wurden auf die Fahrbahn geschleudert und nach derzeitigem Stand leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, an dem Leichtkraftrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4000EUR.