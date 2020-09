Neustadt: Reparatur-Café wartet am 06. Oktober 2020 wieder auf kaputte Fernseher

Neustadt an der Weinstraße – Am Dienstag 6. Oktober 2020, bieten die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Reparatur-Café Neustadt wieder ihre Dienste an. In der Zeit von 15 bis 18 Uhr wird alles repariert, was in der Spitalbachstraße 32 (Gebäude neben der Stadtsparkasse) gebracht wird – egal ob Fahrräder, Küchenmaschinen, Werkzeug, elektronische Geräte oder Kleidung.

Die reparierten Sachen müssen vor 18 Uhr wieder abgeholt werden, da das Reparatur-Café keine Lagermöglichkeit hat.

Mit den Corona-Regelungen müssen bei der Übergabe und der Rückgabe der Geräte Mund-Nasenschutz-Masken getragen werden.