“Tuning” am Auto führt zum Erlöschen der Betriebserlaubnis

Ludwigshafen (ots) – Einer Polizeistreife fiel am Montag 28.09.2020 gegen 18:10 Uhr, in der Rohrlachstraße ein “getunter” 5er BMW mit Mannheimer Kennzeichen auf. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass ein nicht eingetragenes Fahrwerk eingebaut worden war. Weiter waren unzulässige Leuchtmittel als Abblendlicht angebracht und die Blinker waren auf “Dauerleuchten” eingestellt.

Den 31-jährigen Fahrer aus Mannheim erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Daneben war auf Grund der unzulässigen Veränderungen die Betriebserlaubnis für sein Auto erloschen, weswegen die Zulassungsstelle informiert wurde.

Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 28.09.2020 gegen 20 Uhr, verletzte sich ein 17-jähriger Radfahrer bei einem Unfall in der Kanalstraße. Der 17-Jährige fuhr in Richtung Bgm.-Grünzweig-Straße. An der Kreuzung Blücherstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden Auto eines 69-Jährigen, wobei der Radfahrer auf die Motorhaube fiel. Bei dem Sturz wurde der Radfahrer verletzt. Er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Verkehrsunfallflucht dank Zeugen geklärt

Ludwigshafen (ots) – Am Montagnachmittag 28.09.2020 gegen 15:00 Uhr beschädigte ein 20-jähriger Mann aus Mannheim mit seinem Transporter ein geparktes Auto beim Rangieren in der Johannes-Essig-Straße. Der Mannheimer fuhr anschließend von der Unfallstelle weg, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 750 Euro zu kümmern. Zeugen beobachteten den Unfall und konnten den Verursacher einholen und stoppen.

Dank der aufmerksamen Zeugen bleibt der Autobesitzer nicht auf seinem Schaden sitzen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, merken Sie sich das Kennzeichen, wenn möglich die Fahrerbeschreibung und melden Sie den Vorfall bei Ihrer Polizei.

Auto zerkratzt

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 28.09.2020 zwischen 05:45 Uhr und 13:05 Uhr wurde ein Auto in der Pfarrer Krebs-Straße zerkratzt. Der weiße Jeep war in dem Zeitraum neben der Fahrbahn geparkt und wurde über die gesamte Fahrer- und Beifahrerseite beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu einem Täter machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .