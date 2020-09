Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

Maxdorf (ots) – Am Montag 28.09.2020 gegen 11:45 Uhr kam es in der Hauptstraße in Maxdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Kleinkraftrad. Die 60-Jährige PKW-Fahrerin wollte vom Fahrbahnrand in den Fließverkehr einfahren und übersah hierbei den auf der Hauptstraße fahrenden

26-Jährigen Kradfahrer.

Der Kradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß vom Kraftrad geschleudert und zog sich nach jetzigem Stand leichte Verletzungen zu. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.000 EUR geschätzt.