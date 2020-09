Nach Fahrfehler überschlagen (siehe Foto)

Vorderweidenthal (ots) – Am 28.09.2020 gegen 14:30 Uhr befuhr der 18- jährige Fahrer eines PKW die L493 zwischen Vorderweidenthal und Silz. Hierbei kam der Fahrer in einer Linkskurve in den Grünstreifen und versuchte seinen PKW zurück auf die Fahrbahn zu lenken. Vermutlich übersteuerte er dabei und überschlug sich mehrmals mit dem PKW.

Das Fahrzeug blieb an einem Baum liegen.

Der Fahrer und sein Beifahrer wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Ist Ihr Anwesen sicher?

Edenkoben (ots) – Ein Einbruch ins eigene Wohnanwesen kann für die Bewohner zum Albtraum werden. Dabei ist die psychische Belastung oft schlimmer als der materielle Schaden. Deshalb ist Prävention sehr wichtig. Einbrecher suchen und finden Schwachstellen, auch an Ihrer Wohnung oder an Ihrem Geschäft. Lassen Sie sich von der Polizei produktneutral, unverbindlich, fachmännisch und kostenlos beraten.

Sie haben Fragen zum Einbruchsschutz? Die Bezirksbeamten der Polizeiinspektion Edenkoben und die zentrale Prävention des Polizeipräsidiums Rheinpfalz beraten Sie zu allen Fragen des Einbruchsschutzes kostenfrei und neutral. Es besteht auch das kostenfreie Angebot einer Grundschutzberatung. Dies kann in Anspruch genommen werden durch Bewohner von Einfamilienhäusern und Wohnungen in Mehrfamilienhäusern.

Ferner ist die kostenfreie Beratung vor Ort auch möglich für Gewerbebetriebe aller Art, z. B. Büros, Praxen, Restaurants, Ladengeschäfte, Werkstätten. Telefonische Erreichbarkeiten: Zentrale Prävention des Polizeipräsidium Rheinpfalz 0621 9630, PHK Ralph Tretter 06323 955 121, PHK Jörg Peter 06323 955 240, PHK Stefan Kraus 06323 955 248.

Überwachung Nachtfahrverbot

B10/Birkweiler (ots) – Montagnacht 28.09.2020, 23 Uhr bis Dienstagfrüh 29.09.2020, 01 Uhr wurde das Nachtfahrverbot auf der B 10 überwacht. Von 5 kontrollierten LKW waren vier berechtigt unterwegs.

Ein 50 Jahre alter LKW-Fahrer aus Belgien musste bei Godramstein wenden, weil er keine Ausnahmegenehmigung vorweisen konnte und seine Wegstrecke abkürzen wollte. Zudem wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 100 Euro einbehalten, weil der Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hat.

Eine Sicherheitsleistung hat den Zweck, den staatlichen Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsanspruch bei ausländischen Verkehrsteilnehmern zu sichern.

Verkehrsunfallflucht

Bad Bergzabern (ots) – Am Montag 28.09.2020 gegen 14.45 Uhr, stellte eine Verkehrsteilnehmerin fest, dass ihr PKW (Mazda 6, Farbe blau), welchen sie am Sonntagnachmittag auf einem Parkplatz im Bereich der Südpfalztherme geparkt hatte, durch einen bisher unbekannten Fahrzeugführer unfallbeschädigt wurde. Der Verursacher hat die Unfallstelle unerlaubt verlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel. 06343-93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.

Mofafahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Leinsweiler (ots) – Schwer verletzt wurde ein Mofafahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag bei Leinsweiler. Der 50-jährige Mofafahrer befuhr die L508 von Leinsweiler in Richtung Ranschbach als es zum Unfall kam und er in der Folge eine Böschung hinunterstürzte. Der Unfallhergang konnte bislang nicht abschließend geklärt werden, die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

Nach ersten Ermittlungen besteht der Verdacht, dass der Mofafahrer zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand und sein Mofa nicht versichert war. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der Mofafahrer mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.