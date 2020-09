Betrunkener Pkw-Fahrer widersetzt sich Ingewahrsamnahme – Polizeibeamter leicht verletzt

Speyer (ots) – 28.09.2020, 19:04 Uhr – Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte leitete die Polizei Speyer am Montagabend gegen einen 41-jährigen Verkehrsteilnehmer aus Ludwigshafen ein. Dieser war zuvor einem Zeugen auf der B9 aufgefallen, weil er aus Richtung Ludwigshafen kommend Schlangenlinien fuhr.

Der 41-Jährige in seinem Citroen konnte durch eine Streife in der Siemensstraße in Speyer kontrolliert werden. Hierbei war starker Alkoholgeruch wahrzunehmen, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 3,3 Promille.

Dem Fahrer wurde auf der Dienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Als er aufgrund seiner hochgradigen Alkoholisierung in polizeilichen Schutzgewahrsam genommen werden sollte, widersetzte er sich dem Verbringen in die Zelle und verletzte hierbei einen Polizeibeamten leicht am Daumen. Letztlich konnte der Beschuldigtem dem Gewahrsam zugeführt werden, in welchem er die Nacht verbrachte.

33-Jähriger nach Beleidigung von Polizeibeamten in Gewahrsam genommen

Speyer (ots) – 28.09.2020, 18:00 Uhr – Am Montag meldeten mehrere Passanten einen in der Maximilianstraße herumschreienden, verwirrt wirkenden Mann. Eine Polizeistreife konnte den 33-jährigen Wohnsitzlosen in der Fußgängerzone feststellen. Er zeigte sich auch den Beamten gegenüber verbal aggressiv und sprunghaft in seinem Verhalten.

Dem ihm gegenüber ausgesprochen Platzverweis leistete er keine Folge, sondern nahm diesen zum Anlass, die Polizeibeamten öffentlichkeitswirksam und lautstark zu beleidigen.

Der Beschuldigte wurde daraufhin in polizeilichen Gewahrsam genommen. Da er sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er von der Polizei an eine Fachklinik überstellt.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung.

Radfahrer nach Missachtung der Vorfahrt von Pkw erfasst und schwerverletzt

Speyer (ots) – 28.09.2020, 19:20 Uhr – Am Montag gegen 19:20 Uhr kam es in der Friedrich-Ebert-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 49-jähriger Radfahrer aus Speyer schwer verletzt wurde. Dieser fuhr zuvor unter Missachtung der Vorfahrtsregelung aus der Einfahrt “Max und Moritz” unvermittelt auf die Friedrich-Ebert-Straße ein, ohne auf einen auf der Friedrich-Ebert- Straße aus Richtung “Rauschendes Wasser” fahrenden, bevorrechtigten Ford Ka zu achten.

Der 29-jährige Pkw-Fahrer aus Speyer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste den Radfahrer, welcher ohne Fahrradhelm unterwegs war. Dieser schlug mit seinem Kopf auf der Windschutzscheibe des Pkw auf und erlitt eine Platzwunde. Der hierdurch schwerverletzte Radfahrer wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik nach Ludwigshafen verbracht.