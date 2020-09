Kontrolle von verdächtigen Jugendlichen führt zum Auffinden von Betäubungsmitteln und Widerstand

Frankenthal (ots) – Am Nachmittag 28.09.2020 gegen 17:35 Uhr, werden der Polizei verdächtige Jugendliche im Ostparkbad gemeldet. Im Rahmen der Personenkontrolle soll ein 17-jähriger Frankenthaler durchsucht werden. Dieser wehrt sich durch Sperrung seines Körpers gegen die Durchsuchung, weshalb er gefesselt und zu Boden gebracht werden muss.

Bei der anschließenden Durchsuchung können bei dem 17-Jährigen unter anderem Betäubungsmittel sowie Bargeld aufgefunden und sichergestellt werden. Bei einem weiteren 17-jährigen Frankenthaler wird ebenfalls eine geringe Menge Cannabis aufgefunden und sichergestellt. Infolge der Widerstandshandlung wird ein Beamter leicht verletzt, kann den Dienst jedoch weiter fortsetzen.

Trickdiebe unterwegs – Vorsicht vor Landkartentrick

Frankenthal (ots) – Am Montagmittag 28.09.2020 gegen 12:30 Uhr parkt die 61-jährige Geschädigte ihren PKW im Ziegelhofweg, als sie von einem bislang unbekannten Täter angesprochen wird. Dieser hält der 61-Jährigen eine Landkarte vor und fragt sie nach dem schnellsten Weg zur Autobahn.

Während die Frankenthalerin damit beschäftigt ist dem Mann den Weg zu erklären, öffnet dieser eine von der 61-Jährigen getragene Tasche und entwendet aus dieser zwei EC-Karten. Als sie den Diebstahl bemerkt, ist der Mann bereits verschwunden.

Den Angaben der Geschädigten zufolge ist der Täter ca. 35 Jahre alt, 1,75m groß, hat sehr kurze schwarze Haare und spricht gebrochen Deutsch. Getragen hat er eine graue Chino sowie ein dunkelblaues Polo. Womöglich ist er mit einem silbergrauen PKW unterwegs.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Trunkenheitsfahrt durch Fahrradfahrer

Frankenthal (ots) – In der Nacht zum Samstag 26.09.2020 wird im Albrecht-Dürer-Ring in Frankenthal ein Fahrradfahrer einer Kontrolle unterzogen. Grund dafür sind die mangelnde Beleuchtung seines Fahrrads, eine unsichere Fahrweise und die unerlaubte Beförderung einer weiteren Person auf dem Fahrrad. Während der Kontrolle wird Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,79 Promille. Es wird ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gemäß § 316 StGB eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

In den letzten Tagen und Wochen fallen immer wieder Fahrradfahrer mit hohen Alkoholwerten auf, welche sich der Folgen nicht bewusst sind. Nach derzeitig geltender Rechtsprechung gilt ein Fahrradfahrer ab einem Alkoholwert von 1,6 Promille als absolut fahruntüchtig und macht sich nach § 316 StGB strafbar.

Bereits mit einem Alkoholwert zwischen 0,3 Promille und 1,59 Promille ist eine Strafbarkeit nach § 316 StGB möglich, wenn eine “relative Fahruntüchtigkeit” vorliegt. Ein Fahrzeugführer ist, im Gegensatz zu der “absoluten Fahruntüchtigkeit” ab 1,6 Promille, “relativ Fahruntüchtig” wenn zu der Alkoholisierung eine sogenannte Ausfallerscheinung, wie z.B. das Fahren in Schlangenlinien oder die Verursachung eines Verkehrsunfalls hinzukommt.