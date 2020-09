Groß-Gerau

Kontrollen von Kleintransportern – Sozialleistungsbetrug, Steuerstraftaten, Drogen

Bischofsheim (ots) – Beamte des Polizeipräsidiums Südhessen führten am Montagvormittag (28.09.2020) gemeinsam mit dem Zoll Kontrollen am Schindberg durch und stellten zahlreiche Verstöße fest. Neben diversen Ordnungswidrigkeiten, wie z.B. Verstößen gegen das Fahrpersonalgesetz oder die Kabotageverordnung, wurden bei den 27 kontrollierten Fahrzeugen 17 Strafverfahren eingeleitet.

Der Fahrer eines Lieferfahrzeugs erregte die besondere Aufmerksamkeit der Beamten. Schnell kam aufgrund seines auffälligen Verhaltens der Verdacht auf, dass der 29-Jährige unter Drogeneinfluss stehen könnte, was er auf Nachfrage der Ordnungshüter rasch einräumte. Nachdem auch ein Drogenvortest positiv auf Kokain reagierte, wurde eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt. Die Schlüssel für das Lieferfahrzeug wurden seinem Chef übergeben, der sich nun um die Zustellung der darin befindlichen Pakete kümmern musste. Der Fahrer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten.

Ähnlich lief die Kontrolle eines weiteren Fahrers ab. Nachdem die Beamten körperliche Auffälligkeiten feststellten, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten, gab, nach längerem Zögern, auch er zu, kürzlich Betäubungsmittel zu sich genommen zu haben. Ein durchgeführter Vortest reagierte positiv auf Cannabis, so dass auch ihm durch einen hinzugezogenen Arzt zwecks Beweissicherung Blut abgenommen werden musste. Da sein Führerschein seit 5 Jahren abgelaufen war, ist der 27-Jährige gleich zweier Vergehen verdächtig: Dem Fahren unter Drogeneinfluss sowie dem Fahren ohne Fahrerlaubnis. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Neben den Polizeilichen Maßnahmen leitete der Zoll diverse Strafverfahren, unter anderem wegen Sozialleistungsbetrug, Scheinselbstständigkeit und dem Vorenthalten von Arbeitsentgeld ein.

Gleich zwei Fahrer wegen Drogen gestoppt

Mörfelden-Walldorf (ots) – Im Laufe des Montagvormittags (28.09.2020) zogen Beamte der Polizeistation Mörfelden-Walldorf gleich zwei Fahrzeugführer aus dem Stadtverkehr. Beide standen unter dem Verdacht, unter Drogeneinfluss gefahren zu sein.

Die 21- und 22-jährigen Männer wurden unabhängig voneinander in der Langener- sowie in der Ponsstraße Verkehrskontrollen unterzogen. Sie zeigten körperliche Auffälligkeiten, bei beiden reagierte der Drogenvortest positiv auf Cannabisprodukte.

Sie wurden vorläufig festgenommen und mussten sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihnen droht nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss.

E-Scooter-Fahrerin unter Drogeneinfluss gestoppt

Groß-Gerau (ots) – Bei der Verkehrskontrolle einer E-Scooter-Fahrerin am Rathausplatz am Montagabend (28.09.2020) stellte sich heraus, dass sie unter Drogeneinfluss stand. Die Ordnungshüter wurden auf die 45-Jährige aufmerksam, da sie ohne Versicherungskennzeichen in Richtung Rheinstraße fuhr. Durch ihr auffälliges Verhalten hegten die Beamten den Verdacht, dass die Frau unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stehen könnte.

Ein Vortest auf der Polizeistation in Groß-Gerau erhärtete den Verdacht. Der Test reagierte positiv auf Cannabis und Amphetamin. Eine Blutentnahme musste durchgeführt werden. Bei näherer Inaugenscheinnahme erkannten die Polizisten weiterhin, dass der E-Scooter nicht für den Straßenverkehr zugelassen war.

Neben dem Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss muss sich die Frau nun, unter anderem, auch wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, nur E-Scooter im öffentlichen Straßenverkehr in Betrieb zu nehmen, die auch tatsächlich dafür zugelassen sind.

Darmstadt

Von Leiter gestürzt 50-Jähriger nach Arbeitsunfall im Krankenhaus

Darmstadt (ots) – Am Dienstagmorgen (29.9.) ereignete sich auf dem Gelände einer Schule in der Kranichsteiner Straße ein Arbeitsunfall. Nach ersten Erkenntnissen war dort, gegen 8 Uhr, ein 50 Jahre alter Bauarbeiter von einer Leiter aus mehreren Metern Höhe gestürzt. Daraufhin wurde die Polizei informiert.

Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Erkenntnisstand sind die Verletzungen nicht lebensbedrohlich. Zur weiteren Klärung sowie Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde das Amt für Arbeitsschutz des Regierungspräsidiums Darmstadt informiert.

Nach Wechselgeld gefragt und mehrere Geldscheine entwendet

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Mehrere Hundert Euro Bargeld hat ein noch unbekannter Trickdieb am Montag (28.9.) in der Heidelberger Landstraße, nahe Ecke Pfungstädter Straße erbeutet. Wie der Polizei jetzt bekannt wurde hatte der Kriminelle dort, kurz vor 12 Uhr, einen 82-jährigen Passanten auf der Straße angesprochen und um Wechselgeld gebeten.

Während der Angesprochene hilfsbereit seinen Geldbeutel zückte und nach Münzen suchte, verwickelte der Täter den 82-Jährigen geschickt in ein Gespräch und nutze einen kurzen Moment der Unaufmerksamkeit, um sich mehrere Geldscheine aus dem Geldbeutel des Hilfsbereiten zu schnappen. Danach trat er die Flucht an.

Der Flüchtende wird als etwa 40 bis 50 Jahre alt und 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß beschrieben. Er hatte kurzes, hellblondes Haare und insgesamt ein gepflegtes Erscheinungsbild. Zum Zeitpunkt des Trickdiebstahls war er mit einem Anorak in der Farbe Türkis bekleidet. Um den Hals trug er ein hellgraues Halstuch.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K24) hat die weiteren Ermittlungen zu diesem Fall übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Beschriebenen geben können. Möglicherweise hat der Unbekannte im Vorfeld oder auch danach, weitere Passanten angesprochen? Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Kreis Bergstraße

Kriminelle erbeuten Schmuck – Zeugen nach Einbruch gesucht

Bensheim (ots) – Kriminelle erbeuteten am Montagmorgen (28.9.) aus einem Einfamilienhaus in der Hagenstraße Schmuck. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die Unbekannten, im Zeitraum zwischen 6 und 8.30 Uhr, zunächst an der Terrassentür zu schaffen. Offenbar gelangten sie im Anschluss durch Gewalteinwirkung an einem gekippten Fenster ins Innere des Hauses.

Nach derzeitigem Kenntnisstand durchwühlten sie das Schlafzimmer nach möglicher Beute. Dort stießen sie auf Schmuck, mit dem sie im Anschluss das Weite suchten. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Sachdienliche Hinweise werden an die Ermittler des Kriminalkommissariats 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 erbeten.

Rotes Motorrad entwendet – Wer kann Hinweise geben?

Bensheim (ots) – Kriminelle entwendeten am Montagabend (28.8.) auf einem Parkplatz in der Dammstraße ein abgestelltes Krad. Der Besitzer parkte die rote Maschine mit dem amtlichen Kennzeichen “HP-Q 954” bei einem dortigen Stadion ab. Zwischen 19.15 und 21.15 Uhr machten sich die Kriminellen an dem Bike der Marke Piaggio zu schaffen. Wie es den Unbekannten gelang das Motorrad zu entwenden, muss im Rahmen polizeilicher Ermittlungen geprüft werden.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zum Aufenthalt des roten Krads geben? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06252/706-0 zu erreichen.

Tödlicher Verkehrsunfall auf der L3261 – Kradfahrer kollidiert mit Autofahrerin

Biblis-Nordheim (ots) – Am Dienstagmorgen (29.9.), gegen 7 Uhr, kam es auf der Landstraße 3261 zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen.

Ein 60-jähriger Motorradfahrer war auf der Landstraße von Wattenheim in Richtung Hofheim unterwegs. Gleichzeitig beabsichtige eine 56-jährige Wagenlenkerin von der Wormser Straße auf die Landstraße in Richtung Wattenheim einzubiegen. An der dortigen Kreuzung soll die 56-jährige Autofahrerin die Vorfahrt des von links kommenden Kradfahrers missachtet haben, woraufhin es zum Aufprall beider Fahrzeuge kam.

Die Verletzungen des 60-jährigen Kradfahrers waren so schwer, dass er diesen noch an der Unfallstelle erlag.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger hinzugezogen. Während der Unfallaufnahme war die Strecke mehr als drei Stunden voll gesperrt.

Reifen zerstochen – Polizei sucht Zeugen

Lampertheim (ots) – In der Martin-Luther-Straße wurden in der Zeit zwischen Samstagabend bis Montagmorgen (26.09.-28.09.2020) durch Unbekannte die Reifen eines blauen Kleinwagens durchlöchert.

Der Besitzer des blauen Opel Corsas stellte das Fahrzeug am dortigen Fahrbahnrand, Ecke Sudetenstraße, ab. Als er am Montagmorgen zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er, dass alle vier Reifen platt waren.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen zerstachen die Täter die Flanken der Reifen mit einem spitzen Gegenstand. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 400 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte direkt an die Polizei in Lampertheim (06206/9440-0).

Reifen zerstochen – Polizei sucht Zeugen

Heppenheim (ots) – Auf die Reifen eines grauen Volvos hatten es Unbekannte im Tatzeitraum zwischen Samstagmittag (26.9.) und Sonntagmorgen (27.9.) in der Bahnhofstraße abgesehen.

Der Besitzer stellte den Wagen am dortigen Fahrbahnrand ab. Als er zu seinem Volvo zurückkehrte, bemerkte er den platten Vorderreifen. Nach derzeitigem Kenntnisstand zerstachen die Vandalen den Reifen mit einem bislang unbekannten Gegenstand. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 200 Euro.

Wer in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Werkzeug und Staubsauger entwendet – Polizei sucht Zeugen

Viernheim (ots) – Aus der Lagerhalle einer Firma in der Industriestraße entwendeten Kriminelle im Zeitraum zwischen Montagmorgen (28.9.) und Dienstagvormittag (29.9.) unter anderem Werkzeug. Ersten Erkenntnissen zufolge, verschafften sich die Unbekannten durch Einwirken von Gewalt Zugang zum Lagerraum. Neben einem Trockenschleifer, erbeuteten die Kriminellen einen Staubsauger und flüchteten im Anschluss unerkannt. Der Schaden wird insgesamt auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Viernheim unter der Rufnummer 06204/9377-0 zu melden.

Odenwaldkreis

Unfall mit tödlichem Ausgang

Höchst (ots) – Am Montag (28.9.) gegen 07.30 Uhr, fuhr eine 84-jährige Autofahrerin aus dem Odenwaldkreis, den Nonnenweg in Richtung Frankfurter Straße entlang. Aus bislang unbekannten Gründen, kam die Fahrerin nach links von der Fahrbahn ab und stieß dort mit einem geparkten silbernen Skoda zusammen. Durch den Aufprall wurde der Skoda auf ein weiteres, dort geparktes Auto, einen schwarzen Audi, geschoben.

Die Fahrerin wurde hierbei zunächst mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. In der darauffolgenden Nacht, verstarb sie im Krankenhaus. Ob der Unfall oder mögliche Vorerkrankungen zum Tod der Frau führten, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Bei dem Unfall entstand insgesamt ein Schaden von rund 12.500 Euro.

Gartenhütte im Visier Krimineller – Wer kann Hinweise geben?

Reichelsheim (ots) – Ein Gartenhaus in der verlängerten Schwimmbadstraße rückte im Zeitraum zwischen Sonntag- (27.9.) und Montagnachmittag (28.8.) in das Visier Krimineller.

Nach derzeitigem Kenntnisstand brachen die Unbekannten das Schloss des Schrebergartens auf. In der dortigen Hütte sahen sie sich nach möglicher Beute um. Ob sie etwas entwendeten, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Wer Hinweise zum Sachverhalt geben oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe in Erbach unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.

Südhessen

Südhessen: Länderübergreifender Kontroll- und Präventionstag im Bereich des Polizeipräsidiums Südhessen

Südhessen (ots) – Anlässlich des dritten länderübergreifenden Sicherheitstages zur Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum haben auch Beamte aus Südhessen am Freitag (25.9.) starke Präsenz gezeigt und zusammen mit Kolleginnen und Kollegen aus Rheinland-Pfalz sowie Baden-Württemberg einen ganztägigen Kontrolltag durchgeführt. Im Fokus standen insbesondere Kontrollen zur Bekämpfung der Straßen- und Betäubungsmittelkriminalität sowie Verkehrsdelikte.

Im Rahmen von Verkehrskontrollen stoppten die Einsatzkräfte 388 Fahrzeuge und überprüften 345 Personen. Dabei wurden unter anderem verschiedene Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Neben den Kontrollen gab es auch Präventionsveranstaltungen. Hier wurden rund 116 Bürgerinnen und Bürger erreicht. So konnten sich zum Beispiel Fahrradinteressierte auf dem Gelände der Polizeistation Bensheim rund um das Thema “Sichere Ausstattung” informieren und ihr Zweirad direkt vor Ort codieren lassen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen